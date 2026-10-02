Od soboty nowe limity cen paliw. Kierowcy nie zapłacą więcej niż tyle za benzynę i diesla
Od soboty, 3 października, na stacjach w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Ministerstwo Energii podało konkretne limity dla benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego. To oznacza, że stacje nie będą mogły sprzedawać tych paliw drożej niż wskazane stawki, choć oczywiście mogą zaoferować ceny niższe.
Nowe maksymalne ceny od 3 października
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii od soboty 3 października do poniedziałku 5 października 2026 roku włącznie maksymalne ceny detaliczne brutto będą wynosić:
- benzyna 95 – 6,73 zł/l
- benzyna 98 – 7,59 zł/l
- olej napędowy – 7,88 zł/l
To ceny maksymalne, a nie sztywne. Jeżeli dana stacja będzie chciała sprzedawać paliwo taniej, może to zrobić.
Ile zapłacimy za pełny bak?
Przy tankowaniu 50 litrów maksymalny rachunek wyniesie odpowiednio:
benzyna 95 – 336,50 zł
benzyna 98 – 379,50 zł
diesel – 394 zł
Dla kierowców różnica między poszczególnymi rodzajami paliwa nadal będzie więc bardzo wyraźna.
Rusza nowa odsłona programu „Ceny Paliwa Niżej”
Nowe limity są elementem kolejnej edycji rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”.
Ministerstwo Energii podało, że program ma działać od 3 października do 31 grudnia 2026 roku. Opiera się on na dwóch głównych rozwiązaniach: obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego.
Minister energii Miłosz Motyka przekonywał, że program ma ograniczyć wpływ wysokich cen paliw na domowe budżety i koszty prowadzenia firm.
To nie pierwszy raz, gdy rząd ogranicza ceny paliw
Podobny mechanizm działał już wcześniej w 2026 roku. Ministerstwo publikowało maksymalne ceny detaliczne także wiosną i latem.
Dla przykładu, 26 czerwca maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 5,95 zł/l, benzyny 98 6,65 zł/l, a oleju napędowego 6,12 zł/l. Z kolei 26 sierpnia limity wynosiły odpowiednio 6,58 zł/l, 7,40 zł/l i 7,54 zł/l.
To pokazuje, że obecne limity są wyższe niż podczas części wcześniejszych odsłon programu, szczególnie w przypadku diesla.
Kierowcy powinni patrzeć na ceny od soboty
Nowe stawki będą obowiązywać już od 3 października, więc kierowcy planujący tankowanie w weekend powinni zwracać uwagę na ceny przy dystrybutorach.
Najważniejsze jest jedno: stacja nie może przekroczyć ustalonego limitu, ale może zejść poniżej niego. Ostateczna cena może więc różnić się między poszczególnymi punktami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.