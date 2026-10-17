Od soboty wielka promocja w Lidlu! Sprzęt Parkside aż 50 zł taniej. Majsterkowicze powinni sprawdzić tę ofertę
Lidl przygotował kolejną promocję, która może zainteresować osoby planujące remont, prace w ogrodzie lub uzupełnienie domowego warsztatu. Od soboty 17 października do sprzedaży w specjalnej cenie trafi akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa Parkside. Urządzenie z akumulatorem i ładowarką będzie kosztować 149 zł zamiast 199 zł. To obniżka o 50 zł, ale klienci powinni zwrócić uwagę na jeden szczegół: oferta dotyczy konkretnego zestawu z serii 20 V.
W sklepach Lidl rozpoczyna się kolejna odsłona oferty „Warsztat i ogród”. Sieć postawiła na elektronarzędzia marki Parkside, która od lat jest obecna w jej asortymencie.
Tym razem szczególną uwagę zwraca promocja na urządzenie łączące kilka funkcji przydatnych podczas domowych napraw.
Nowa oferta rozpocznie się już w sobotę 17 października 2026 roku.
Lidl przecenił wiertarkowkrętarkę Parkside. Cena spada do 149 zł
Jednym z głównych produktów sobotniej oferty jest akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa Parkside 20 V.
Z materiału promocyjnego wynika, że urządzenie będzie kosztować 149 zł.
Wcześniejsza cena wskazana przez sieć wynosiła 199 zł.
Oznacza to oszczędność 50 zł na jednym zestawie, czyli około 25 procent dotychczasowej ceny.
Oferta obejmuje nie tylko samo elektronarzędzie.
W komplecie znajduje się także akumulator, ładowarka oraz zestaw akcesoriów.
To istotna informacja, ponieważ część narzędzi akumulatorowych jest sprzedawana bez baterii i ładowarki, które trzeba dokupić osobno.
W tym przypadku klient otrzymuje zestaw umożliwiający rozpoczęcie pracy po odpowiednim naładowaniu akumulatora.
Trzy funkcje w jednym urządzeniu. Do czego przyda się Parkside?
Promowana wiertarkowkrętarka została wyposażona w funkcję udaru.
Oznacza to, że urządzenie może służyć nie tylko do wkręcania i wykręcania śrub, ale również do wiercenia otworów w odpowiednich materiałach.
W codziennym użytkowaniu sprzęt tego typu przydaje się podczas składania mebli, montażu półek, wykonywania drobnych napraw czy prac warsztatowych.
Funkcja udaru pozwala rozszerzyć zakres zastosowań na niektóre materiały budowlane.
Trzeba jednak pamiętać, że wiertarkowkrętarka udarowa nie zastąpi w każdej sytuacji mocnej młotowiertarki.
Podczas wykonywania większych otworów w twardym betonie bardziej odpowiednie może być urządzenie wyposażone w mechanizm udaru pneumatycznego.
Przed zakupem należy zatem sprawdzić parametry techniczne i upewnić się, że sprzęt odpowiada planowanym zadaniom.
Akumulator 20 V. Ważna informacja dla osób mających narzędzia Parkside
Promowany model należy do grupy elektronarzędzi akumulatorowych zasilanych napięciem 20 V.
Dla osób korzystających już ze sprzętu Parkside może to być dodatkowa zaleta.
Marka oferuje wiele urządzeń pracujących w ramach określonych systemów akumulatorowych.
W zależności od modelu bateria może być wykorzystywana także w innych kompatybilnych narzędziach tej samej platformy.
Nie należy jednak zakładać, że każdy akumulator Parkside pasuje do wszystkich produktów tej marki.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie systemu oraz zgodność konkretnej baterii z posiadanym sprzętem.
Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy ktoś planuje w przyszłości rozbudowę domowego warsztatu.
Akumulator i ładowarka w zestawie. Nie trzeba kupować ich osobno
Jednym z istotnych elementów promocji jest wyposażenie zestawu.
W gazetce Lidl wskazuje, że wiertarkowkrętarka sprzedawana jest razem z akumulatorem i ładowarką.
Na grafice przedstawiono również walizkę z końcówkami i akcesoriami.
Dzięki temu zestaw może zainteresować osoby, które nie posiadają jeszcze własnych elektronarzędzi.
W przypadku urządzeń akumulatorowych zakup baterii i ładowarki oddzielnie potrafi istotnie zwiększyć całkowity koszt.
Warto jednak sprawdzić na opakowaniu dokładną zawartość kompletu, pojemność dołączonego akumulatora oraz parametry ładowarki.
Na udostępnionej stronie gazetki nie podano wszystkich szczegółowych danych technicznych.
Promocja rusza w sobotę 17 października
Lidl wyraźnie informuje, że akcja rozpoczyna się w sobotę.
Oznacza to, że wskazana cena 149 zł będzie obowiązywać od 17 października w ramach przedstawionej oferty.
Na grafice promocyjnej nie określono daty zakończenia sprzedaży urządzenia w obniżonej cenie.
Nie można więc zakładać, że wiertarkowkrętarka będzie dostępna wyłącznie przez jeden dzień.
Równocześnie trzeba pamiętać, że oferty na elektronarzędzia mogą być uzależnione od dostępności towaru w danym sklepie.
Osoby zainteresowane konkretnym modelem powinny sprawdzić aktualne warunki promocji i dostępność produktu.
Czy za 149 zł warto kupić wiertarkowkrętarkę?
Dla osób wykonujących okazjonalne naprawy w mieszkaniu lub domu najważniejsze są funkcjonalność i wygoda użytkowania.
Wiertarkowkrętarka akumulatorowa daje większą swobodę pracy niż sprzęt wymagający stałego podłączenia do gniazdka.
Można korzystać z niej w garażu, ogrodzie czy pomieszczeniach, w których dostęp do prądu jest utrudniony.
Znaczenie ma także możliwość regulowania momentu obrotowego i dopasowania pracy urządzenia do rodzaju wykonywanego zadania.
Cena 149 zł za zestaw z akumulatorem i ładowarką może być interesująca dla osób poszukujących podstawowego wyposażenia warsztatu.
Przy bardziej wymagających pracach należy jednak uwzględnić możliwości techniczne urządzenia.
Nie zawsze najtańszy sprzęt będzie odpowiedni do intensywnego, profesjonalnego użytkowania.
Lidl rozwija ofertę Parkside. Sprzęt do domu i ogrodu
Marka Parkside jest regularnie obecna w promocjach Lidla.
Sieć sprzedaje pod nią między innymi wiertarki, wkrętarki, szlifierki, piły, akumulatory oraz urządzenia ogrodnicze.
Część produktów oferowana jest okresowo, w ramach tematycznych akcji.
W przypadku październikowej promocji Lidl wykorzystuje hasło „Mega okazje” i eksponuje przede wszystkim obniżkę ceny wiertarkowkrętarki udarowej.
Dla klientów planujących większe zakupy narzędzi ważne może być porównanie dostępnych zestawów.
Dwa urządzenia o podobnym wyglądzie mogą różnić się mocą, momentem obrotowym, pojemnością akumulatora i wyposażeniem.
Dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenie modelu.
Sobota może być dobrym momentem na zakupy do warsztatu
Promocja może zainteresować osoby przygotowujące się do jesiennych prac remontowych i konserwacyjnych.
Październik to okres, w którym wielu właścicieli domów wykonuje drobne naprawy przed zimą.
Elektronarzędzia przydają się między innymi podczas montażu wyposażenia, skręcania mebli ogrodowych czy napraw w garażu.
Wiertarkowkrętarka może być również praktycznym wyposażeniem mieszkania, nawet jeśli jest używana tylko od czasu do czasu.
Ważne jest jednak odpowiednie przechowywanie urządzenia i dbanie o akumulator zgodnie z instrukcją producenta.
Lidl obniża cenę o 50 zł. Klienci powinni sprawdzić ofertę
Najważniejszym elementem sobotniej promocji jest cena.
Za akumulatorową wiertarkowkrętarkę udarową Parkside 20 V, sprzedawaną w zestawie z akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, klienci zapłacą 149 zł.
W materiałach reklamowych podano wcześniejszą cenę 199 zł, co oznacza obniżkę o 50 zł.
Oferta rozpocznie się w sobotę 17 października.
Najważniejsze: od soboty Lidl oferuje akumulatorową wiertarkowkrętarkę udarową Parkside 20 V za 149 zł zamiast 199 zł. W zestawie znajduje się akumulator, ładowarka i akcesoria. Przed zakupem warto sprawdzić dokładną specyfikację urządzenia oraz dostępność w wybranym sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.