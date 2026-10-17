Wielka promocja w Biedronce! Drugi ser za symboliczną złotówkę. Oferta kończy się już w sobotę
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid zostały objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł. Klienci mogą dowolnie łączyć opakowania, ale muszą pamiętać o dwóch ważnych warunkach. Oferta wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji, a dzienny limit zakupów objętych promocją wynosi cztery sztuki. Akcja zakończy się już w sobotę 17 października.
W Biedronce trwa kolejna promocja na produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. Tym razem sieć zdecydowała się na obniżkę cen popularnych serów żółtych.
Oferta obejmuje wszystkie sery w plastrach marki Światowid. To produkty wykorzystywane między innymi do kanapek, tostów, zapiekanek i domowych przekąsek.
Najważniejszym elementem promocji jest możliwość kupienia drugiego opakowania za symboliczną złotówkę.
Biedronka sprzedaje drugi ser za 1 zł. Jest konkretna data
Akcja obowiązuje od poniedziałku 12 października do soboty 17 października 2026 roku.
W tym czasie klienci kupujący dwa sery żółte w plastrach Światowid mogą skorzystać ze specjalnej ceny.
Za drugi, tańszy produkt zapłacą tylko 1 zł.
Oznacza to, że największą korzyść można uzyskać przy zakupie dwóch opakowań w identycznej albo zbliżonej cenie.
Przykładowo, jeśli każde opakowanie kosztuje 10 zł, bez promocji za dwa produkty trzeba byłoby zapłacić 20 zł.
W ramach akcji rachunek wyniesie 11 zł.
Oszczędność to 9 zł.
Jest to przykładowa kalkulacja przedstawiająca mechanizm promocji, a nie cena konkretnego sera z gazetki.
Wszystkie sery Światowid w plastrach. Można mieszać dowolnie
Dużą zaletą akcji jest możliwość wyboru różnych produktów.
Biedronka informuje, że klient nie musi kupować dwóch takich samych serów.
W promocji można łączyć wszystkie objęte nią sery żółte w plastrach marki Światowid.
Na materiale reklamowym przedstawiono między innymi goudę, ser morski oraz roladę Ustrzycką.
Poszczególne warianty różnią się smakiem, gramaturą i ceną.
Przy zakupie produktów o różnych cenach rabat zostanie zastosowany do tańszego opakowania.
Przykładowo, jeśli jeden ser kosztuje 15 zł, a drugi 9 zł, klient zapłaci łącznie 16 zł zamiast 24 zł.
Dlatego warto porównać ceny przed włożeniem produktów do koszyka.
Tylko cztery opakowania dziennie. Biedronka wprowadziła limit
Promocja ma istotne ograniczenie, o którym klienci powinni pamiętać.
Zgodnie z informacją na oficjalnej grafice dzienny limit wynosi cztery opakowania na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość kupienia maksymalnie dwóch tańszych produktów za 1 zł w ciągu dnia.
Przykładowo przy zakupie czterech opakowań w tej samej cenie klient zapłaci pełną cenę za dwa produkty, a za kolejne dwa po 1 zł.
Nie oznacza to jednak, że można bez ograniczeń powtarzać promocję podczas kolejnych transakcji tego samego dnia.
Limit przypisany jest do karty lojalnościowej.
Osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić na to szczególną uwagę.
Nie masz karty Moja Biedronka? Nie skorzystasz z rabatu
Kolejny warunek dotyczy programu lojalnościowego sieci.
Aby skorzystać z akcji, należy posiadać kartę Moja Biedronka albo aplikację mobilną.
Przy kasie trzeba zeskanować kartę lub kod dostępny w telefonie.
W przeciwnym razie rabat promocyjny nie zostanie przyznany.
Warto więc sprawdzić przed zakupami, czy aplikacja działa prawidłowo i czy możliwe będzie okazanie identyfikatora klienta.
To szczególnie ważne dla osób korzystających z kas samoobsługowych.
Jakie sery można kupić? Biedronka pokazuje popularne warianty
Wśród serów widocznych na grafice znalazły się produkty marki Światowid w różnych opakowaniach.
Jednym z nich jest gouda w plastrach, dostępna również w większym opakowaniu o wadze 1 kg.
W promocji można znaleźć także ser morski w opakowaniu 500 g oraz roladę Ustrzycką o wadze 300 g.
Na materiale reklamowym pokazano ponadto goudę w mniejszym opakowaniu 150 g.
Tak duża rozpiętość gramatur sprawia, że przed zakupem warto przeliczyć cenę na 100 gramów produktu.
Nie zawsze większe opakowanie musi być najbardziej opłacalnym wyborem, szczególnie jeśli w promocji zestawiane są artykuły o różnych cenach.
Zrobisz zapasy sera? Uważaj na termin przydatności
Promocje wielosztukowe często zachęcają do kupowania większej ilości produktów niż zwykle.
W przypadku sera żółtego warto jednak zachować rozsądek.
Przed zakupem należy sprawdzić datę przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania podane na opakowaniu.
Sery w plastrach wymagają przechowywania w odpowiedniej temperaturze.
Po otwarciu opakowania termin ich spożycia może być krótszy niż w przypadku produktu fabrycznie zamkniętego.
Jeśli domownicy rzadko jedzą ser, kupowanie czterech opakowań wyłącznie ze względu na rabat nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem.
Znaczenie ma również gramatura.
Kupienie dwóch dużych opakowań może oznaczać znacznie większą ilość żywności, niż rodzina rzeczywiście potrzebuje.
Promocja kończy się 17 października. Potem wrócą zwykłe ceny
Akcja na sery Światowid została zaplanowana na okres od 12 do 17 października.
Oznacza to, że w piątek 16 października klienci mogą jeszcze skorzystać z obniżki, a sobota będzie ostatnim dniem jej obowiązywania.
Nie ma podstaw, aby zakładać, że identyczne warunki zostaną przedłużone na kolejny tydzień.
Dostępność poszczególnych rodzajów sera może się różnić między sklepami.
Z tego powodu przed zakupami warto sprawdzić zarówno cenę, jak i gramaturę produktu oraz upewnić się, że uczestniczy on w promocji.
Klienci Biedronki mogą sporo zaoszczędzić. Trzeba pamiętać o warunkach
Akcja obejmuje popularną kategorię produktów spożywczych i pozwala uzyskać znaczną obniżkę przy zakupie dwóch opakowań.
Największa oszczędność występuje wtedy, gdy oba sery kosztują tyle samo.
Przy różnych cenach to zawsze tańszy produkt zostanie sprzedany za 1 zł.
Najważniejsze: do soboty 17 października wszystkie sery żółte w plastrach Światowid można kupować w Biedronce w promocji „drugi, tańszy za 1 zł”. Produkty można dowolnie mieszać. Obowiązuje karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz dzienny limit czterech opakowań, czyli maksymalnie dwóch produktów za złotówkę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.