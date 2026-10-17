Ważny komunikat PKO BP! Bank ostrzega klientów przed weekendem. Niektóre płatności przestaną działać
PKO Bank Polski wydał ważny komunikat dotyczący nadchodzących prac technicznych. Klienci największego banku w Polsce muszą przygotować się na czasowe ograniczenia w korzystaniu z wybranych usług. W niedzielę 18 października przez kilka godzin nie będzie można płacić kartami w internecie. To jednak nie koniec utrudnień. Następnej nocy mogą pojawić się problemy z wypłatami i wpłatami gotówki w bankomatach należących do PKO BP. Bank apeluje, aby ważne operacje zaplanować wcześniej.
Osoby korzystające z usług PKO Banku Polskiego powinny zwrócić uwagę na najnowsze informacje opublikowane przez instytucję.
Bank zapowiedział prace serwisowe, które wpłyną na dostępność wybranych funkcji płatniczych.
Ograniczenia zostały zaplanowane na godziny nocne, jednak mogą być odczuwalne szczególnie przez osoby pracujące zmianowo, podróżujące lub dokonujące zakupów przez internet.
Warto sprawdzić dokładny harmonogram, ponieważ utrudnienia nie będą dotyczyły wszystkich usług jednocześnie.
PKO BP wydał komunikat. Pierwsze ograniczenia już 18 października
Z oficjalnej informacji opublikowanej 15 października wynika, że pierwsza część prac technicznych odbędzie się w niedzielę 18 października 2026 roku.
Przerwa rozpocznie się o godzinie 00:01 i potrwa do 5:00 rano.
W tym czasie klienci nie będą mogli płacić kartami w internecie.
Oznacza to, że osoby próbujące sfinalizować zakupy w sklepach internetowych przy użyciu danych karty płatniczej mogą napotkać problemy z realizacją transakcji.
Niedostępne będą również usługi Open Banking.
To rozwiązania umożliwiające między innymi korzystanie z określonych usług finansowych opartych na dostępie do rachunku za zgodą klienta.
Nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia bankowości elektronicznej.
BLIK i aplikacja IKO będą działać. Bank wskazał wyjątki
PKO BP podkreśla, że podczas niedzielnej przerwy klienci zachowają dostęp do wielu podstawowych funkcji.
Normalnie mają działać aplikacja mobilna IKO oraz serwis transakcyjny iPKO.
Dostępne pozostaną także transakcje wykonywane kodami BLIK.
Osoby robiące zakupy internetowe będą mogły korzystać z metod płatności „Płacę z IKO” oraz „Płacę z iPKO”, jeśli dany sprzedawca je udostępnia.
Bank zapowiada również brak zakłóceń w płatnościach kartami w sklepach stacjonarnych.
Karty powinny działać także podczas transakcji w bankomatach w czasie pierwszego etapu prac.
Najważniejsze jest zatem rozróżnienie płatności kartą w internecie od pozostałych metod płatniczych.
W poniedziałek kolejna przerwa. Tym razem chodzi o bankomaty
Na niedzielnych utrudnieniach prace się nie zakończą.
Drugi etap zaplanowano na poniedziałek 19 października.
W godzinach od 00:30 do 4:00 mogą występować chwilowe przerwy w obsłudze operacji dokonywanych przez bankomaty i wpłatomaty PKO Banku Polskiego.
Ograniczenia mogą dotyczyć wypłat gotówki, wpłat oraz doładowań telefonów realizowanych przy użyciu tych urządzeń.
W odróżnieniu od niedzielnych płatności kartami online bank nie zapowiada całkowitego wyłączenia wszystkich bankomatów na cały wskazany okres.
Informuje natomiast o możliwości występowania czasowych utrudnień.
To ważna różnica dla klientów, którzy planują wypłatę pieniędzy w nocy.
Potrzebujesz gotówki? Lepiej zaplanować wypłatę wcześniej
Komunikat ma szczególne znaczenie dla osób, które korzystają z gotówki w późnych godzinach nocnych.
Dotyczy to między innymi pracowników kończących nocną zmianę, kierowców, podróżnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jeśli klient wie, że będzie potrzebował pieniędzy w nocy z niedzieli na poniedziałek, rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie gotówki wcześniej.
Podobnie należy postąpić w przypadku konieczności dokonania pilnej wpłaty we wpłatomacie PKO BP.
Bank nie informuje o konieczności wypłacania większych sum ani o zagrożeniu dla depozytów.
Chodzi wyłącznie o zaplanowaną konserwację infrastruktury technicznej.
Czy klienci stracą dostęp do swoich pieniędzy?
Nie ma podstaw, aby interpretować komunikat jako informację o zablokowaniu rachunków bankowych.
PKO BP zapowiada prace serwisowe dotyczące konkretnych kanałów realizacji transakcji.
Środki zgromadzone na kontach pozostają własnością klientów.
Planowane ograniczenia nie oznaczają także wstrzymania działania całego banku.
W niedzielę użytkownicy nadal mają korzystać z aplikacji IKO, serwisu iPKO i transakcji BLIK.
Problem może dotyczyć wyłącznie określonych funkcji i godzin wskazanych w komunikacie.
Po zakończeniu prac bank zapowiada przywrócenie standardowej dostępności usług.
PKO BP ostrzega również przed oszustami. Fałszywe wiadomości trafiają do klientów
Niezależnie od zapowiedzianych prac technicznych bank opublikował również ostrzeżenie dotyczące cyberprzestępców.
13 października PKO BP poinformował o fałszywych wiadomościach elektronicznych, których nadawcy podszywają się pod instytucję.
Oszuści wykorzystują między innymi tematy sugerujące potwierdzenie operacji bankowej albo nowy komunikat dotyczący bezpieczeństwa.
W treści wiadomości mogą pojawić się prawdziwe dane kontaktowe banku oraz jego logo.
Takie elementy mają sprawić, że odbiorca uzna wiadomość za autentyczną.
Niebezpieczeństwo pojawia się po kliknięciu odsyłacza prowadzącego do fałszywej strony albo otwarciu zainfekowanego załącznika.
Bank przestrzega przed plikami Excel
PKO BP wyraźnie zaznacza, że nie przesyła potwierdzeń operacji w plikach Excel.
Tymczasem właśnie takie załączniki pojawiają się w części fałszywych e-maili.
Cyberprzestępcy próbują w ten sposób nakłonić klientów do uruchomienia złośliwego oprogramowania.
Może ono doprowadzić do przejęcia danych, uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzenia albo naruszenia bezpieczeństwa konta.
Dlatego nie należy otwierać nieoczekiwanych załączników, nawet jeśli wiadomość wygląda na wysłaną przez bank.
Podobnie trzeba postępować z linkami, które kierują na strony logowania łudząco przypominające oficjalny serwis.
W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z bankiem przez znane, oficjalne kanały.
Co zrobić, jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość?
Najważniejsze jest powstrzymanie się od pochopnego działania.
Nie należy podawać hasła do bankowości, kodów autoryzacyjnych ani danych karty na stronie otwartej z podejrzanego linku.
Jeżeli wiadomość informuje o rzekomej blokadzie konta lub pilnej konieczności potwierdzenia operacji, najlepiej samodzielnie uruchomić aplikację bankową i sprawdzić sytuację.
Nie należy sugerować się wyłącznie nazwą nadawcy widoczną w skrzynce pocztowej.
Oszuści potrafią ją sfałszować.
PKO BP podaje numer swojej infolinii: 800 302 302.
W przypadku połączeń z polskich numerów krajowych jest on bezpłatny.
Jeżeli klient podejrzewa, że ujawnił dane logowania albo zatwierdził nieautoryzowaną operację, powinien niezwłocznie skontaktować się z bankiem.
Klienci PKO BP powinni zapamiętać dwie daty
Najbliższe ograniczenia dotyczą dwóch kolejnych dni.
W niedzielę 18 października od 00:01 do 5:00 niedostępne będą płatności kartami w internecie oraz usługi Open Banking.
W poniedziałek 19 października od 00:30 do 4:00 możliwe są chwilowe utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów PKO BP.
Bank rekomenduje wcześniejsze wykonywanie ważnych transakcji.
Nie oznacza to jednak awarii całego systemu płatniczego ani powszechnej blokady kont.
Najważniejsze: PKO BP zapowiedział dwie nocne prace techniczne, które mogą wpłynąć na realizację płatności internetowych i operacji gotówkowych. Klienci powinni sprawdzić godziny ograniczeń. Jednocześnie bank ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail, których otwarcie może narazić użytkowników na kradzież danych i pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.