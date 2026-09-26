Od soboty zaczną się kolejne wyłączenia prądu na Mazowszu. Sprawdź adresy, bo przerwy potrwają nawet kilka godzin

26 września 2026 08:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na Mazowszu trwają planowane prace przy sieci energetycznej, a harmonogram obejmuje również dni następujące po sobocie 26 września. Operatorzy zapowiadają czasowe przerwy w dostawie energii m.in. w powiatach legionowskim i nowodworskim, a także w Sulejówku i innych miejscowościach regionu. W części lokalizacji prądu może nie być przez kilka godzin. To nie są awarie — wyłączenia mają związek z pracami modernizacyjnymi i eksploatacyjnymi.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

PGE Dystrybucja publikuje kolejne harmonogramy planowanych wyłączeń energii elektrycznej na Mazowszu. Aktualne zestawienia obejmują końcówkę września, dlatego mieszkańcy powinni przed rozpoczęciem nowego tygodnia sprawdzić, czy ich miejscowość albo ulica znajduje się na liście.

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W przypadku części powiatów przerwy zaplanowano już na okres od 24 do 30 września. Po weekendzie lista wyłączeń wyraźnie się rozszerza.

Od poniedziałku bez prądu w kilku miejscowościach

W powiatach legionowskim i nowodworskim kolejne planowane wyłączenia przewidziano na poniedziałek 28 września.

Bez energii mogą pozostać m.in.:

Borowa Góra – ul. Brzozowa
godz. 9:00–13:00

Dobrzyń – ul. Prosta
godz. 9:00–13:00

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Dosin – ul. Zegrzyńska i Rumiankowa
godz. 9:00–13:00.

To oznacza nawet cztery godziny bez zasilania.

We wtorek kolejne adresy

Na 29 września zaplanowano następne przerwy.

W miejscowości Pieńków przy ul. Modlińskiej prądu ma nie być od 16:00 do 18:00.

Wyłączenie obejmuje również część Sadowej, w tym ul. Kolejową.

Tego samego dnia planowane prace odbędą się także w Sulejówku. Urząd miasta, powołując się na PGE Dystrybucja Oddział Otwock, poinformował o planowanych wyłączeniach 29 września oraz 1 października w godzinach 8:30–13:30.

W środę lista jest jeszcze dłuższa

Szczególnie dużo adresów pojawia się w harmonogramie na 30 września.

Planowane wyłączenia obejmują m.in.:

Bożą Wolę – godz. 9:00–12:00,

Dąbrowę Chotomowską, ul. Wiśniowa – godz. 9:00–12:00,

Janówek Drugi, ul. Sosnowa i Żwirowa – godz. 9:00–13:00,

Janówek Pierwszy – m.in. ul. Słoneczną, Bastionową, Nowodworską i Kwiatową – godz. 9:00–12:00,

Skierdy – m.in. ul. Puszczyka, Drozda, Lokalną, Nadwiślańską, Wronią, Jaskółki i Rysią – godz. 9:00–13:00,

Trzciany – m.in. ul. Kwarcową, Bursztynową, Granitową, Koralową, Żwirową, Piaskową, Rubinową, Wydmową, Turkusową, Liściastą i Leśną – godz. 9:00–13:00,

Wierzbicę, ul. Źródlaną – godz. 9:00–13:00.

To nie awaria. Prace są zaplanowane

PGE podkreśla, że planowane wyłączenia są konieczne przy części prac prowadzonych na sieci. Nie wszystkie czynności można wykonywać przy instalacji pozostającej pod napięciem.

Podobny komunikat opublikował w ostatnich dniach urząd w Pilawie. PGE wyjaśniało tam, że przerwy wynikają z prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych służących utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania sieci.

Nie należy więc mylić planowanych przerw z nagłymi awariami energetycznymi.

Harmonogram może się zmienić

Operator zastrzega również, że terminy planowanych prac mogą ulec zmianie.

Dlatego nawet mieszkańcy miejscowości znajdujących się na liście powinni sprawdzić informacje ponownie bezpośrednio przed zapowiadanym wyłączeniem. Aktualne dane publikuje PGE Dystrybucja, a w razie awarii lub problemów z zasilaniem działa również numer pogotowia energetycznego 991.

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