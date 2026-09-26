Wielka promocja w Lidlu. Klienci mogą zrobić zapasy, cena mocno leci w dół

26 września 2026 07:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl uruchomił dużą promocję na oliwki Eridanous w słoiku. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 50 proc. taniej. Co ważne, poszczególne warianty można dowolnie łączyć, więc nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań. Promocja obowiązuje tylko do soboty 26 września.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To dobra okazja dla osób, które regularnie kupują oliwki do sałatek, pizzy, makaronów, przekąsek czy desek serów.

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Zasada promocji jest prosta:

kupujesz dwa słoiki oliwek Eridanous, a drugi — tańszy — kosztuje 50 proc. mniej.

Lidl pozwala przy tym miksować dowolne warianty, więc można wybrać różne rodzaje oliwek objętych akcją.

Promocja tylko do soboty

Oferta trwa od 21 do 26 września, co oznacza, że sobota jest ostatnim dniem na skorzystanie z rabatu.

Jeżeli ktoś planuje większe zakupy przed weekendem, warto zwrócić uwagę właśnie na tę półkę, bo przy zakupie kilku opakowań oszczędność może być już wyraźna.

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Dobra okazja na zapasy

Oliwki w słoiku mają długi termin przydatności, dlatego promocja może zainteresować osoby, które kupują produkty na zapas.

Akcja obejmuje wszystkie oliwki Eridanous w słoiku, a produkty można dowolnie łączyć.

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