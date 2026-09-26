Action przecenił jesienny hit. Mięciutka, ciepła i idealna na chłodne dni. Cena spadła poniżej 40 zł
Action przecenił kurtkę z polaru, która może być jednym z ciekawszych jesiennych hitów cenowych. Model kosztuje teraz 39,95 zł zamiast 49,95 zł. Kurtka ma pluszową fakturę, wysoki kołnierz i prosty, codzienny krój. Promocja obowiązuje od 23 do 29 września.
Jesień coraz mocniej daje o sobie znać, a w sklepach pojawiają się kolejne ubrania na chłodniejsze dni. W Action można teraz znaleźć przecenioną kurtkę z polaru, która wygląda jak połączenie lekkiej kurtki i miękkiego „baranka”.
Mięciutka kurtka za 39,95 zł
Promocyjna cena wynosi:
39,95 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 49,95 zł, więc produkt został przeceniony o 20 proc.
Kurtka dostępna jest w rozmiarach S–XL oraz w różnych kolorach.
Ciepła i wygodna na co dzień
Według opisu Action model został wykonany z materiału o pluszowej fakturze. Ma zapięcie na guziki oraz wysoki kołnierz, który może dodatkowo chronić przed chłodem.
Sieć podkreśla również miękkość i ciepło materiału oraz uniwersalny krój przeznaczony do codziennego użytkowania.
To typ ubrania, które może sprawdzić się szczególnie podczas chłodniejszych poranków, spacerów czy szybkiego wyjścia na zakupy.
Promocja tylko przez kilka dni
Cena 39,95 zł obowiązuje w ramach promocji tygodnia od 23 do 29 września.
Przy takiej cenie kurtka może zainteresować osoby szukające niedrogiego okrycia na początek jesieni. Dostępność konkretnych rozmiarów i kolorów może jednak zależeć od danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.