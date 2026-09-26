Action przecenił jesienny hit. Mięciutka, ciepła i idealna na chłodne dni. Cena spadła poniżej 40 zł

26 września 2026 08:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Action przecenił kurtkę z polaru, która może być jednym z ciekawszych jesiennych hitów cenowych. Model kosztuje teraz 39,95 zł zamiast 49,95 zł. Kurtka ma pluszową fakturę, wysoki kołnierz i prosty, codzienny krój. Promocja obowiązuje od 23 do 29 września.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Jesień coraz mocniej daje o sobie znać, a w sklepach pojawiają się kolejne ubrania na chłodniejsze dni. W Action można teraz znaleźć przecenioną kurtkę z polaru, która wygląda jak połączenie lekkiej kurtki i miękkiego „baranka”.

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Mięciutka kurtka za 39,95 zł

Promocyjna cena wynosi:

39,95 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 49,95 zł, więc produkt został przeceniony o 20 proc.

Kurtka dostępna jest w rozmiarach S–XL oraz w różnych kolorach.

Ciepła i wygodna na co dzień

Według opisu Action model został wykonany z materiału o pluszowej fakturze. Ma zapięcie na guziki oraz wysoki kołnierz, który może dodatkowo chronić przed chłodem.

Sieć podkreśla również miękkość i ciepło materiału oraz uniwersalny krój przeznaczony do codziennego użytkowania.

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To typ ubrania, które może sprawdzić się szczególnie podczas chłodniejszych poranków, spacerów czy szybkiego wyjścia na zakupy.

Promocja tylko przez kilka dni

Cena 39,95 zł obowiązuje w ramach promocji tygodnia od 23 do 29 września.

Przy takiej cenie kurtka może zainteresować osoby szukające niedrogiego okrycia na początek jesieni. Dostępność konkretnych rozmiarów i kolorów może jednak zależeć od danego sklepu.

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