Ogromna promocja w Biedronce. W sobotę można zgarnąć aż 5 opakowań gratis. Trzeba spełnić jeden warunek
Biedronka kończy tydzień bardzo mocną promocją na jeden z najbardziej podstawowych produktów spożywczych. Tylko do soboty 26 września klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z akcji 5+5 gratis na kilogramowe opakowania białego cukru. Przy maksymalnym wykorzystaniu promocji cena każdego z 10 opakowań wynosi 99 groszy.
To propozycja szczególnie dla osób, które robią większe zapasy do spiżarni albo przygotowują jesienne przetwory. Oferta obowiązuje jeszcze w sobotę 26 września, dlatego właśnie tego dnia może zainteresować wielu klientów robiących weekendowe zakupy.
Biedronka daje 5 opakowań gratis
Promocją objęte są kilogramowe opakowania białego cukru marek wskazanych przez sieć, m.in. Polski Cukier, Diamant, Sweet Family oraz Królewski.
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie 10 opakowań i użyciu karty Moja Biedronka lub aplikacji klient otrzymuje rabat odpowiadający wartości pięciu produktów.
W praktyce cena każdego z dziesięciu kilogramowych opakowań spada do:
0,99 zł za sztukę
Bez karty oraz poza limitem cena wskazana w materiałach promocyjnych wynosi 1,99 zł za kilogram.
10 kg cukru za 9,90 zł
Jeżeli klient wykorzysta promocję w maksymalnym zakresie, rachunek wygląda następująco:
10 × 0,99 zł = 9,90 zł.
Przy cenie regularnej wskazanej w ofercie 10 opakowań kosztowałoby 19,90 zł. Oznacza to oszczędność około 10 zł przy jednym zakupie, czyli równowartość pięciu kilogramowych opakowań.
To właśnie dlatego sieć reklamuje akcję hasłem 5+5 gratis.
Jest limit. Trzeba uważać przy kasie
Promocja ma jednak konkretne ograniczenie.
Obowiązuje limit 10 opakowań dziennie na kartę Moja Biedronka. Żeby skorzystać z obniżonej ceny, podczas zakupów trzeba zeskanować kartę lub aplikację.
Klient, który nie użyje programu lojalnościowego, zapłaci cenę obowiązującą bez karty.
Warto również pamiętać, że promocja trwa tylko do soboty 26 września. Jeżeli ktoś planuje większe zakupy produktów z długim terminem przydatności, jest to ostatni dzień obowiązywania akcji.
Sobota może przyciągnąć łowców promocji
Cukier należy do produktów, które można przechowywać przez długi czas w odpowiednich warunkach, dlatego akcje pozwalające kupić kilka kilogramów znacznie taniej regularnie zwracają uwagę klientów.
Przy tej promocji różnica jest szczególnie widoczna: przy zakupie pełnego pakietu klient otrzymuje 10 kilogramów cukru za 9,90 zł.
Oferta obowiązuje w sklepach Biedronka do 26 września, a skorzystanie z mechanizmu 5+5 wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.