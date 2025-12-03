Od stycznia zmieniają się zasady dopłat do ogrzewania. Sprawdź, czy nie stracisz nawet 2200 zł
W całej Polsce trwają przygotowania do nowego sezonu grzewczego, a rząd finalizuje zasady przyznawania dopłat na 2026 rok. Zmieniają się limity, terminy oraz progi dochodowe, które zadecydują o tym, kto otrzyma wsparcie. To ważna informacja dla milionów gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego i indywidualnych źródeł ogrzewania.
Najważniejsza zmiana dotyczy terminu składania wniosków. Po raz pierwszy obowiązuje jeden wspólny dzień graniczny: 31 stycznia 2026. Brak wniosku oznacza brak prawa do dopłaty, a świadczenie nie będzie przyznawane z urzędu.
Co się zmienia od 2026 roku
Wprowadzone zasady zakładają:
-
nowe limity dochodowe, które decydują o pełnej lub obniżonej wysokości dopłaty,
-
nową stawkę referencyjną dla ciepła sieciowego,
-
połączenie części dodatków w jeden system wsparcia,
-
aktualizację kwot dopłat co kwartał, zależną od cen paliw i energii.
Z punktu widzenia mieszkańców najważniejsza jest data — 31 stycznia. To ona decyduje o prawie do świadczenia.
────────────────────────
Kto otrzyma dopłatę
Wsparcie jest przewidziane dla gospodarstw ogrzewających dom lub mieszkanie:
-
ciepłem systemowym,
-
pelletem drzewnym,
-
drewnem kawałkowym,
-
gazem LPG,
-
olejem opałowym,
-
węglem lub ekogroszkiem.
W przypadku ciepła sieciowego dopłatę otrzymają tylko ci odbiorcy, których cena za GJ przekroczy określony przez regulatora próg. Gminy mają obowiązek publikować aktualne stawki na swoich stronach.
Progi dochodowe w 2026
-
gospodarstwo jednoosobowe: maksymalnie 3300 zł,
-
gospodarstwa wieloosobowe: 2500 zł na osobę.
Po przekroczeniu limitów działa zasada złotówka za złotówkę — dopłata jest obniżana proporcjonalnie, ale nie przepada.
Ile wyniesie dopłata w 2026 roku
W zależności od źródła ogrzewania kwoty będą się wahały od 400 zł do 2200 zł.
Najwyższe wsparcie dotyczy gospodarstw korzystających z paliw stałych, najniższe — gazu LPG.
Dopłaty będą wypłacane w dwóch transzach: wiosną i jesienią 2026.
Gdzie złożyć wniosek
-
w urzędzie gminy lub miasta,
-
elektronicznie przez ePUAP,
-
papierowo — osobiście lub pocztą.
Urząd może poprosić o:
-
zaświadczenie o dochodach,
-
potwierdzenie źródła ogrzewania,
-
dokument potwierdzający cenę ciepła (dla wspólnot i spółdzielni).
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli ogrzewasz mieszkanie lub dom — dotyczy Cię zmiana terminu na 31 stycznia 2026.
Bez wniosku dopłata nie zostanie przyznana, a zasady są bardziej restrykcyjne niż w poprzednich latach.
Złożenie wniosku zajmuje kilka minut, a pozwala uniknąć utraty nawet 2200 zł.
