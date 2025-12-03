Od stycznia zmieniają się zasady dopłat do ogrzewania. Sprawdź, czy nie stracisz nawet 2200 zł

W całej Polsce trwają przygotowania do nowego sezonu grzewczego, a rząd finalizuje zasady przyznawania dopłat na 2026 rok. Zmieniają się limity, terminy oraz progi dochodowe, które zadecydują o tym, kto otrzyma wsparcie. To ważna informacja dla milionów gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego i indywidualnych źródeł ogrzewania.

Najważniejsza zmiana dotyczy terminu składania wniosków. Po raz pierwszy obowiązuje jeden wspólny dzień graniczny: 31 stycznia 2026. Brak wniosku oznacza brak prawa do dopłaty, a świadczenie nie będzie przyznawane z urzędu.

Co się zmienia od 2026 roku

Wprowadzone zasady zakładają:

  • nowe limity dochodowe, które decydują o pełnej lub obniżonej wysokości dopłaty,

  • nową stawkę referencyjną dla ciepła sieciowego,

  • połączenie części dodatków w jeden system wsparcia,

  • aktualizację kwot dopłat co kwartał, zależną od cen paliw i energii.

Z punktu widzenia mieszkańców najważniejsza jest data — 31 stycznia. To ona decyduje o prawie do świadczenia.

Kto otrzyma dopłatę

Wsparcie jest przewidziane dla gospodarstw ogrzewających dom lub mieszkanie:

  • ciepłem systemowym,

  • pelletem drzewnym,

  • drewnem kawałkowym,

  • gazem LPG,

  • olejem opałowym,

  • węglem lub ekogroszkiem.

W przypadku ciepła sieciowego dopłatę otrzymają tylko ci odbiorcy, których cena za GJ przekroczy określony przez regulatora próg. Gminy mają obowiązek publikować aktualne stawki na swoich stronach.

Progi dochodowe w 2026

  • gospodarstwo jednoosobowe: maksymalnie 3300 zł,

  • gospodarstwa wieloosobowe: 2500 zł na osobę.

Po przekroczeniu limitów działa zasada złotówka za złotówkę — dopłata jest obniżana proporcjonalnie, ale nie przepada.

Ile wyniesie dopłata w 2026 roku

W zależności od źródła ogrzewania kwoty będą się wahały od 400 zł do 2200 zł.

Najwyższe wsparcie dotyczy gospodarstw korzystających z paliw stałych, najniższe — gazu LPG.
Dopłaty będą wypłacane w dwóch transzach: wiosną i jesienią 2026.

Gdzie złożyć wniosek

  • w urzędzie gminy lub miasta,

  • elektronicznie przez ePUAP,

  • papierowo — osobiście lub pocztą.

Urząd może poprosić o:

  • zaświadczenie o dochodach,

  • potwierdzenie źródła ogrzewania,

  • dokument potwierdzający cenę ciepła (dla wspólnot i spółdzielni).

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli ogrzewasz mieszkanie lub dom — dotyczy Cię zmiana terminu na 31 stycznia 2026.
Bez wniosku dopłata nie zostanie przyznana, a zasady są bardziej restrykcyjne niż w poprzednich latach.

Złożenie wniosku zajmuje kilka minut, a pozwala uniknąć utraty nawet 2200 zł.

