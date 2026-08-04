Od września tysiące Polaków straci oszczędności całego życia. Tłumy w urzędach, każdy ratuje oszczędności

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Prezydent podpisał w czerwcu 2026 roku ustawę przesuwającą termin uchwalenia gminnych planów ogólnych z 30 czerwca na 31 sierpnia 2026 roku – to już trzecie wydłużenie tego terminu od momentu wejścia reformy planowania przestrzennego. Dla właścicieli działek bez miejscowego planu zagospodarowania oznacza to dwa dodatkowe miesiące, w których można jeszcze skutecznie złożyć wniosek o warunki zabudowy na dotychczasowych, korzystniejszych zasadach – ale też dwa miesiące więcej presji na i tak już przeciążone urzędy gmin.
Plan ogólny mają dziś tylko pojedyncze gminy na ponad 2400 w całym kraju
Skala opóźnienia po stronie samorządów jest ogromna. Jak podawał w Sejmie w połowie listopada 2025 roku wiceminister Michał Jaros, na ponad 2400 gmin w Polsce plan ogólny miały uchwalony zaledwie dwie. W grudniu 2025 roku ministerstwo mówiło już o sześciu, a w marcu 2026 roku – o 31 gminach. Blisko 40% samorządów nie miało wtedy nawet wybranego wykonawcy dokumentu, a średni czas przeprowadzenia całej procedury szacuje się na 15-20 miesięcy – znacznie dłużej, niż zakładało pierwotnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, planując reformę z myślą o półtorarocznym okresie przejściowym. Właśnie ta rozbieżność między założeniami a rzeczywistością zmusiła rząd do kolejnych przesunięć terminu.
Praktyczne znaczenie planu ogólnego jest fundamentalne dla przyszłości działek dziś uważanych za budowlane. Od 1 lipca 2026 roku warunki zabudowy mogą być wydawane wyłącznie w gminach, które uchwaliły plan ogólny, i tylko dla terenów wyznaczonych w nim jako obszary uzupełnienia zabudowy – w uproszczeniu, tam, gdzie w niewielkiej odległości stoi już wystarczająca liczba innych budynków. Gminy, które nie zdążą z planem do nowego, sierpniowego terminu, tracą tymczasowo możliwość wydawania jakichkolwiek decyzji o warunkach zabudowy – niezależnie od tego, gdzie leży działka i jaka infrastruktura już tam istnieje – aż do momentu uchwalenia własnego planu.
Kary dla gmin zawieszone, ale presja czasu na właścicieli działek zostaje
Ta sama nowelizacja, która wydłużyła termin do 31 sierpnia, zawiesiła też do 31 grudnia 2026 roku kary finansowe nakładane na gminy za przekroczenie 90-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku o warunki zabudowy. Wcześniej gminy, które nie nadążały z lawiną wniosków, musiały płacić 500 zł za każdy dzień zwłoki – obowiązek rozpatrywania złożonych wniosków pozostaje bez zmian, zniknęła jedynie sankcja finansowa za jego niedotrzymanie. To pewna ulga dla samorządów, ale nie dla mieszkańców czekających na decyzję – kolejki i wydłużające się terminy rozpatrywania spraw pozostają realnym problemem niezależnie od tego, czy gminie grozi za to kara.
Nowelizacja wprowadziła też zmianę, która bezpośrednio ogranicza krąg osób mogących w ogóle złożyć wniosek. Dotychczas o warunki zabudowy mógł wystąpić praktycznie każdy – w tym inwestorzy sprawdzający w ten sposób potencjał inwestycyjny działki jeszcze przed jej zakupem. Po wejściu nowych przepisów wniosek będzie mógł złożyć wyłącznie właściciel działki albo osoba mająca inny tytuł prawny pozwalający dysponować nieruchomością na cele budowlane. Dla kogoś, kto planuje kupić działkę pod warunkiem uzyskania korzystnej decyzji, oznacza to konieczność wcześniejszego formalnego związania się z nieruchomością, zanim w ogóle będzie można wystąpić o warunki zabudowy.
Sprawdzenie planu ogólnego własnej gminy to pierwszy krok, nie ostatni
Dla właściciela działki bez planu miejscowego kluczowe pozostaje ustalenie dwóch rzeczy: czy gmina zdążyła już uchwalić własny plan ogólny, oraz czy – w razie gdyby zdążyła – działka w ogóle znajduje się w wyznaczonym w nim obszarze uzupełnienia zabudowy. Tę informację najłatwiej sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy, w zakładce dotyczącej planowania przestrzennego. Jeśli gmina planu jeszcze nie ma, ważniejsze staje się terminowe złożenie wniosku o warunki zabudowy – decyduje moment skutecznego wszczęcia postępowania, a nie data wydania samej decyzji, więc wniosek złożony przed upływem okresu przejściowego zachowuje szansę na rozpatrzenie według dotychczasowych zasad nawet wiele miesięcy później.
Skompletowanie dokumentów – mapy geodezyjnej, wypisu z księgi wieczystej, wypisu z rejestru gruntów – zajmuje realnie kilka tygodni, więc odkładanie tego na ostatni moment przed upływem terminu niesie ze sobą ryzyko, że mimo dobrych chęci wniosek nie zostanie złożony na czas. Warto też pamiętać o nowym wymogu tytułu prawnego do nieruchomości – bez niego wniosku po wejściu w życie nowelizacji nie da się już skutecznie złożyć, co jest zmianą fundamentalną względem obecnie jeszcze obowiązujących, bardziej liberalnych zasad.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.