Od wtorku niższe ceny paliw w całej Polsce. Minister podał nowe stawki
Kierowcy mogą liczyć na niższe maksymalne ceny paliw. Od wtorku, 20 października 2026 roku, zmniejszą się limity cen benzyny 95, benzyny 98 oraz oleju napędowego. Największa obniżka dotyczy benzyny 98, której cena maksymalna spadnie o 12 groszy na litrze. Diesel ponownie będzie kosztował nie więcej niż 8 zł za litr. Nowe stawki potwierdziło Ministerstwo Energii, a ich wysokość została opublikowana w Monitorze Polskim.
W poniedziałek, 19 października, Minister Energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw obowiązujące na polskich stacjach.
To kolejna zmiana w ramach rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego zadaniem jest ograniczanie kosztów tankowania w związku z wysokimi cenami surowców energetycznych.
Nowe limity będą obowiązywać od wtorku, 20 października. Wszystkie trzy stawki będą niższe niż w weekend i poniedziałek.
Ceny paliw 20 października 2026. Tyle maksymalnie zapłacą kierowcy
Z obwieszczenia Ministra Energii z 19 października wynika, że we wtorek na stacjach w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe ceny maksymalne.
Wyniosą one:
- Benzyna 95 – maksymalnie 6,79 zł za litr.
- Benzyna 98 – maksymalnie 7,56 zł za litr.
- Olej napędowy – maksymalnie 7,97 zł za litr.
Wszystkie kwoty uwzględniają podatek VAT.
W porównaniu z limitami obowiązującymi od soboty do poniedziałku każda z trzech kategorii paliw potanieje w maksymalnym cenniku.
|Rodzaj paliwa
|17–19 października
|20 października
|Zmiana
|Benzyna 95
|6,89 zł/l
|6,79 zł/l
|-10 gr
|Benzyna 98
|7,68 zł/l
|7,56 zł/l
|-12 gr
|Diesel
|8,00 zł/l
|7,97 zł/l
|-3 gr
Największa obniżka dotyczy benzyny 98. Jej maksymalna cena spadnie o 12 groszy na litrze.
Benzyna 95 będzie tańsza w maksymalnym cenniku o 10 groszy, natomiast olej napędowy o 3 grosze.
Diesel poniżej 8 zł. Ile będzie kosztowało zatankowanie samochodu?
Nowe limity oznaczają, że przy zakupie oleju napędowego kierowcy nie powinni zapłacić więcej niż 7,97 zł za litr.
Jeszcze w poniedziałek maksymalna cena diesla wynosi 8 zł.
Zmiana może być szczególnie istotna dla osób pokonujących duże odległości oraz przedsiębiorców wykorzystujących samochody dostawcze.
Przy tankowaniu 50 litrów paliwa według maksymalnych stawek koszt wyniesie:
- Benzyna 95 – 339,50 zł, czyli o 5 zł mniej niż według poprzedniego limitu.
- Benzyna 98 – 378 zł, czyli o 6 zł mniej.
- Olej napędowy – 398,50 zł, czyli o 1,50 zł mniej.
Są to wyliczenia przy założeniu, że stacja stosuje dokładnie maksymalną dozwoloną cenę.
Rzeczywista oszczędność może być inna, ponieważ stacje paliw mają prawo sprzedawać benzynę i olej napędowy poniżej urzędowego limitu.
Czy wszystkie stacje muszą obniżyć ceny we wtorek?
Wprowadzenie niższych cen maksymalnych nie oznacza, że każda stacja musi obniżyć swój cennik dokładnie o 3, 10 lub 12 groszy.
Przepisy określają najwyższą dopuszczalną cenę detaliczną określonych paliw.
Stacje nie mogą sprzedawać ich drożej niż wynosi limit, ale mogą oferować niższe stawki.
Przykładowo, jeżeli kierowca już w poniedziałek tankuje benzynę 95 po 6,65 zł za litr, we wtorek stacja nie musi zmieniać tej ceny. Nadal pozostaje ona poniżej maksymalnego poziomu 6,79 zł.
To ważne rozróżnienie, ponieważ niższa cena urzędowa nie musi oznaczać identycznej obniżki na każdym pylonie cenowym.
Nowe stawki dotyczą benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego. W obwieszczeniu nie określono maksymalnej ceny autogazu LPG.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.