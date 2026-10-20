Od wtorku wielka akcja w Biedronce! Kupujesz dwa, kolejne dwa dostajesz gratis. Promocja tylko przez 48 godzin
Biedronka przygotowała kolejną mocną promocję w ramach Festiwalu Nabiału. Od wtorku 20 października klienci będą mogli skorzystać z oferty „2+2 gratis” na wszystkie serki Danio. To oznacza, że przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze otrzymają bez dodatkowej opłaty. Promocja potrwa zaledwie dwa dni, a sieć wprowadziła dzienny limit.
Biedronka rusza z wielką promocją. Wszystkie serki Danio w akcji
Już we wtorek 20 października w sklepach Biedronka rozpocznie się promocja, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi oraz miłośników słodkich przekąsek.
W ramach Festiwalu Nabiału sieć przygotowała ofertę obejmującą wszystkie serki Danio.
Zasada jest prosta: klient wybiera cztery produkty objęte promocją, a dwa najtańsze otrzymuje gratis.
To oznacza, że przy zakupie czterech serków w tej samej cenie można zapłacić równowartość zaledwie dwóch opakowań.
Można mieszać dowolnie. Nie trzeba kupować jednego smaku
Jednym z najważniejszych elementów promocji jest możliwość łączenia różnych produktów.
Biedronka wyraźnie zaznacza w materiałach reklamowych: „Mieszaj dowolnie”.
Klienci nie muszą więc wybierać czterech identycznych serków. Mogą połączyć różne smaki i warianty dostępne w ramach akcji.
Promocja obejmuje także produkty w różnych opakowaniach, przedstawione na materiałach reklamowych sieci.
Warto jednak pamiętać, że gratis przyznawany jest na dwa najtańsze produkty z wybranej czwórki.
Jeśli klient wybierze serki w różnych cenach, wysokość rabatu będzie zależała od cen konkretnych opakowań.
Jest ważny warunek. Bez karty lub aplikacji nie będzie promocji
Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną sieci.
Promocja nie jest więc dostępna na identycznych zasadach dla osób, które robią zakupy bez korzystania z programu lojalnościowego.
Podczas zakupów należy zeskanować kartę lub aplikację, aby system mógł naliczyć odpowiedni rabat.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w materiałach promocyjnych rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty objęte akcją.
Oznacza to, że na paragonie obniżka może być widoczna przy każdym z czterech serków, a nie wyłącznie jako dwa produkty z ceną zero złotych.
Biedronka wprowadziła limit. Ile serków można dostać gratis?
Oferta ma ograniczenie dzienne.
Zgodnie z zasadami podanymi przez sieć obowiązuje limit czterech sztuk dziennie, w tym maksymalnie dwóch gratis, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach promocji można kupić cztery serki, z których dwa najtańsze będą bez dodatkowej opłaty.
Zakup większej liczby produktów nie oznacza automatycznie uzyskania kolejnych gratisów.
Warto o tym pamiętać szczególnie podczas większych zakupów rodzinnych.
Promocja tylko we wtorek i środę. Potem oferta się kończy
Akcja obowiązuje od 20 do 21 października 2026 roku, czyli wyłącznie we wtorek i środę.
Klienci mają więc tylko dwa dni na skorzystanie z oferty.
Promocja jest częścią Festiwalu Nabiału, w ramach którego Biedronka przygotowuje obniżki na wybrane produkty mleczne.
Serki Danio to popularny produkt kupowany między innymi na śniadania, podwieczorki i jako szybka przekąska.
Najważniejsze zasady promocji: wszystkie serki Danio objęte są akcją „2+2 gratis”, można dowolnie mieszać warianty, dwa najtańsze produkty są gratis, a limit wynosi cztery sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka. Oferta kończy się w środę 21 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.