Od wtorku wielka akcja w Biedronce! Kupujesz dwa, kolejne dwa dostajesz gratis. Promocja tylko przez 48 godzin

20 października 2026 07:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną mocną promocję w ramach Festiwalu Nabiału. Od wtorku 20 października klienci będą mogli skorzystać z oferty „2+2 gratis” na wszystkie serki Danio. To oznacza, że przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze otrzymają bez dodatkowej opłaty. Promocja potrwa zaledwie dwa dni, a sieć wprowadziła dzienny limit.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka rusza z wielką promocją. Wszystkie serki Danio w akcji

Już we wtorek 20 października w sklepach Biedronka rozpocznie się promocja, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi oraz miłośników słodkich przekąsek.

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W ramach Festiwalu Nabiału sieć przygotowała ofertę obejmującą wszystkie serki Danio.

Zasada jest prosta: klient wybiera cztery produkty objęte promocją, a dwa najtańsze otrzymuje gratis.

To oznacza, że przy zakupie czterech serków w tej samej cenie można zapłacić równowartość zaledwie dwóch opakowań.

Można mieszać dowolnie. Nie trzeba kupować jednego smaku

Jednym z najważniejszych elementów promocji jest możliwość łączenia różnych produktów.

Biedronka wyraźnie zaznacza w materiałach reklamowych: „Mieszaj dowolnie”.

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Klienci nie muszą więc wybierać czterech identycznych serków. Mogą połączyć różne smaki i warianty dostępne w ramach akcji.

Promocja obejmuje także produkty w różnych opakowaniach, przedstawione na materiałach reklamowych sieci.

Warto jednak pamiętać, że gratis przyznawany jest na dwa najtańsze produkty z wybranej czwórki.

Jeśli klient wybierze serki w różnych cenach, wysokość rabatu będzie zależała od cen konkretnych opakowań.

Jest ważny warunek. Bez karty lub aplikacji nie będzie promocji

Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną sieci.

Promocja nie jest więc dostępna na identycznych zasadach dla osób, które robią zakupy bez korzystania z programu lojalnościowego.

Podczas zakupów należy zeskanować kartę lub aplikację, aby system mógł naliczyć odpowiedni rabat.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w materiałach promocyjnych rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty objęte akcją.

Oznacza to, że na paragonie obniżka może być widoczna przy każdym z czterech serków, a nie wyłącznie jako dwa produkty z ceną zero złotych.

Biedronka wprowadziła limit. Ile serków można dostać gratis?

Oferta ma ograniczenie dzienne.

Zgodnie z zasadami podanymi przez sieć obowiązuje limit czterech sztuk dziennie, w tym maksymalnie dwóch gratis, na kartę Moja Biedronka.

Oznacza to, że w ramach promocji można kupić cztery serki, z których dwa najtańsze będą bez dodatkowej opłaty.

Zakup większej liczby produktów nie oznacza automatycznie uzyskania kolejnych gratisów.

Warto o tym pamiętać szczególnie podczas większych zakupów rodzinnych.

Promocja tylko we wtorek i środę. Potem oferta się kończy

Akcja obowiązuje od 20 do 21 października 2026 roku, czyli wyłącznie we wtorek i środę.

Klienci mają więc tylko dwa dni na skorzystanie z oferty.

Promocja jest częścią Festiwalu Nabiału, w ramach którego Biedronka przygotowuje obniżki na wybrane produkty mleczne.

Serki Danio to popularny produkt kupowany między innymi na śniadania, podwieczorki i jako szybka przekąska.

Najważniejsze zasady promocji: wszystkie serki Danio objęte są akcją „2+2 gratis”, można dowolnie mieszać warianty, dwa najtańsze produkty są gratis, a limit wynosi cztery sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka. Oferta kończy się w środę 21 października.

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