Lidl ruszył z gigantycznymi promocjami! Czekolady gratis, słodycze za grosz. Klienci mają tylko kilka dni
W Lidlu rozpoczęła się wielka akcja promocyjna na słodycze. Od poniedziałku 19 października klienci mogą skorzystać z ofert „2+1 gratis”, „1+1 gratis” oraz „2+1 za grosz”. Promocje obejmują między innymi czekolady Wawel, Schogetten, białą czekoladę Fin Carré i szeroki wybór ciastek. Niektóre oferty obowiązują do soboty, ale na jedną z nich zostały tylko trzy dni.
Wielka akcja w Lidlu. Czekolady można dostać gratis
Lidl przygotował kilka promocji, które mogą zainteresować miłośników słodyczy. Wśród produktów objętych obniżkami znalazły się popularne marki czekolad i ciastek.
Jedną z ofert jest promocja „2+1 gratis” na białą czekoladę Fin Carré w opakowaniach po 100 gramów.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 4,49 zł.
Przy zakupie trzech czekolad klient zapłaci za dwie, a trzecią otrzyma gratis. Oznacza to wydatek 8,98 zł za trzy opakowania zamiast 13,47 zł.
Promocja obowiązuje od 19 do 24 października.
Czekolady Wawel 2+1 za grosz. Można mieszać smaki
Kolejna oferta obejmuje wszystkie czekolady marki Wawel.
Lidl przygotował promocję „2+1 za grosz”, w której można dowolnie łączyć produkty.
Na materiałach reklamowych widoczne są między innymi czekolady gorzkie, mleczne i miętowe.
Zasada jest prosta: przy zakupie trzech czekolad najtańsza kosztuje zaledwie jeden grosz.
Dzięki możliwości mieszania produktów klienci nie muszą wybierać trzech takich samych tabliczek.
Oferta obowiązuje od poniedziałku 19 października do soboty 24 października.
Schogetten 1+1 gratis. Dwie czekolady w cenie jednej
Jedną z najmocniejszych promocji jest również akcja na czekolady Schogetten w opakowaniach po 100 gramów.
Sieć oferuje je w formule „1+1 gratis”.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 7,99 zł.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch czekolad klient zapłaci łącznie 7,99 zł zamiast 15,98 zł.
Średnia cena jednej tabliczki wyniesie więc około 4 zł.
Oferta obejmuje czekolady Schogetten przedstawione w materiałach promocyjnych i obowiązuje od 19 do 24 października.
Wszystkie ciastka 2+1 za grosz. Ta promocja kończy się wcześniej
Lidl przygotował również szeroką promocję na ciastka.
W tym przypadku akcja obejmuje wszystkie ciastka, a jej zasady to „2+1 za grosz”.
Klienci mogą dowolnie mieszać produkty. Przy zakupie trzech opakowań najtańsze kosztuje jeden grosz.
Na materiałach reklamowych widać między innymi produkty marek Sondey, Milka, Kinder i Delicje.
Warto jednak zwrócić uwagę na termin. W przeciwieństwie do promocji na czekolady, oferta na ciastka obowiązuje tylko od 19 do 21 października, czyli do środy.
Na materiałach promocyjnych wskazano również limit czterech opakowań za grosz na paragon.
Nie wszystkie promocje mają takie same zasady
Choć wszystkie oferty dotyczą słodyczy, mechanizmy naliczania rabatów są różne.
W przypadku białej czekolady Fin Carré klient kupuje trzy opakowania i otrzymuje jedno gratis.
Przy czekoladach Schogetten wystarczy kupić dwa opakowania, aby jedno otrzymać gratis.
Z kolei przy czekoladach Wawel i ciastkach trzeba wybrać trzy produkty, a najtańszy zostanie naliczony za jeden grosz.
W promocjach umożliwiających mieszanie produktów warto wybierać opakowania w zbliżonych cenach, ponieważ to najtańszy produkt otrzymuje największy rabat.
Klienci muszą pilnować terminów. Część ofert kończy się już w środę
Najważniejsze terminy promocji w Lidlu to:
- 19–24 października: biała czekolada Fin Carré 2+1 gratis;
- 19–24 października: wszystkie czekolady Wawel 2+1 za grosz;
- 19–24 października: czekolady Schogetten 1+1 gratis;
- 19–21 października: wszystkie ciastka 2+1 za grosz.
Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki promocji przy półce i upewnić się, że odpowiedni rabat został naliczony przy kasie.
Najkrócej potrwa promocja na ciastka, która zakończy się w środę 21 października. Na zakup przecenionych czekolad klienci mają czas do soboty 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.