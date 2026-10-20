Gigantyczna inwestycja za 3 miliardy złotych w Warszawie! Kolejarze zamykają kluczowe perony jak pojadą pociągi?
Ledwo opadł pył po wieloletniej batalii na Dworcu Zachodnim, a kolejarze już szykują operację za bagatela 3 miliardy złotych po drugiej stronie Wisły. Przebudowa Warszawy Wschodniej wywróci rozkłady jazdy do góry nogami i zablokuje kluczowe tory, ale to, co wyrośnie nad ziemią i pod torowiskiem, zaskoczy nawet największych sceptyków. Zobacz, kiedy dokładnie ruszą roboty i gdzie zostaną przeniesione pociągi dalekobieżne!
Koniec robót na Zachodnim, czas na Wschód. Start w styczniu 2027 roku
Warszawski Węzeł Kolejowy nie ma chwili wytchnienia. Zaledwie w listopadzie 2025 roku PKP Polskie Linie Kolejowe oddały do użytku zmodernizowaną za 2,7 mld zł stację Warszawa Zachodnia, a lada moment sfinalizowana zostanie miejska trasa tramwajowa z tunelem pod Parkiem Pięciu Sióstr. Pasażerowie liczący na uspokojenie sytuacji szybko zderzą się jednak z rzeczywistością. Rusza kolejna wielka operacja: modernizacja stacji Warszawa Wschodnia oraz przystanku Warszawa Stadion, warta rekordowe 3 miliardy złotych.
Kontrakt ze spółką Torpol podpisano w czerwcu, a zasadnicze prace w terenie mają wystartować w okolicach 17 stycznia 2027 roku i potrwać do 2029 roku. Chociaż w przestrzeni publicznej pojawiały się apele przewoźników – w tym PKP Intercity – o przesunięcie inwestycji nawet o rok z obawy o przepustowość sieci, resort infrastruktury dał zielone światło. Przebudowa Wschodniej to bowiem warunek konieczny, by w kolejnych latach móc zamknąć i zmodernizować warszawską linię średnicową na odcinku między Warszawą Zachodnią a przystankiem Warszawa Stadion.
Jak pojadą pociągi? Dwa etapy robót i debiut nowego przystanku
Warszawa Wschodnia to druga najbardziej obciążona stacja w stolicy – w ciągu doby przetacza się przez nią blisko 1000 składów (ok. 280 dalekobieżnych i 670 aglomeracyjnych). Aby uniknąć całkowitego paraliżu, kolejarze podzielili inwestycję na dwa zasadnicze etapy:
- Etap I – modernizacja peronów 1–4 wraz z układem torów dalekobieżnych;
- Etap II – modernizacja peronów 5–7 dedykowanych ruchowi podmiejskiemu.
W czasie pierwszego etapu niemal cały ruch pociągów dalekobieżnych zostanie skierowany na stację Warszawa Gdańska. Z kolei ruch pociągów aglomeracyjnych (SKM i Kolei Mazowieckich) ma odbywać się przy minimalnych zakłóceniach. Prawdziwą niespodzianką dla pasażerów będzie wybudowanie tymczasowego peronu nr 3 na przystanku Warszawa Stadion oraz otwarcie zupełnie nowego punktu na kolejowej mapie miasta – przystanku Warszawa Ulrychów. Będą zatrzymywać się tam pociągi Intercity, a pasażerowie zyskają natychmiastową przesiadkę do podziemnej kolejki.
7 zadaszonych peronów, 1,6 km estakady i bezpośredni łącznik z metrem
Projekt modernizacji przyniesie pasażerom komfort, jakiego po praskiej stronie Wisły dotąd nie było. Na stacji Warszawa Wschodnia powstanie 7 nowoczesnych, w pełni zadaszonych peronów z ruchomymi schodami i windami. Przebudowa zlikwiduje też największy dotychczasowy mankament przystanku Warszawa Stadion – powstanie bezpośredni podziemny łącznik prowadzący prosto na perony stacji metra M2 Stadion Narodowy, dzięki czemu przesiadka odbędzie się bez wychodzenia na deszcz.
Prawdziwym majstersztykiem inżynieryjnym będzie jednak gigantyczna estakada o długości 1,6 kilometra. Konstrukcja oparta na 29 przęsłach poprowadzi dwa tory łączące Warszawę Wschodnią z linią nr 9 w stronę Gdańska, Olsztyna i Legionowa, bezkolizyjnie przeprowadzając ruch nad miejską infrastrukturą. Dodatkowo powstanie nowe przejście podziemne na wysokości ul. Chodakowskiej, łączące Pragę-Północ z Pragą-Południe, oraz konstrukcja pod przyszły tunel drogowy w ciągu planowanej trasy Tysiąclecia.
Wielki sprawdzian dla stolicy: jak poradzą sobie Śródmieście, Wola i Mokotów?
Skierowanie potężnego potoku pociągów dalekobieżnych na Warszawę Gdańską wymusi radykalne zmiany w funkcjonowaniu całego stołecznego transportu. Ciężar podróży tranzytowych przeniesie się na pierwszą linię metra oraz tramwaje.
Mieszkańcy dojeżdżający z Mokotowa w stronę północnych dzielnic będą musieli liczyć się z większym tłokiem w wagonach metra M1 na stacji Marymont czy Dworzec Gdański, skąd rzesze pasażerów z bagażami ruszą w stronę centrum. Z kolei w Śródmieściu kluczową rolę odegrają węzły przesiadkowe przy Dworcu Centralnym i stacji metra Centrum – ZTM już teraz deklaruje gotowość do zagęszczenia kursów tramwajów i autobusów łączących Śródmieście z linią obwodową. Na Woli nowym oknem na świat stanie się stacja Warszawa Ulrychów, która zdejmie część ruchu z Dworca Zachodniego. Koordynacja ruchu między Wolą, Śródmieściem i Mokotowem będzie dla władz Warszawy kluczowym testem odporności komunikacyjnej przez najbliższe dwa lata.
Najważniejsze fakty o przebudowie Warszawy Wschodniej
Oto zestawienie kluczowych punktów wielkiej inwestycji kolejowej:
- Koszt: 3 miliardy złotych – kontrakt realizowany przez firmę Torpol potrwa do 2029 roku.
- Start prac w styczniu 2027 r. – roboty zasadnicze rozpoczną się w połowie miesiąca.
- Pociągi dalekobieżne na Gdańską – stacja Warszawa Gdańska przejmie główny ciężar obsługi ruchu krajowego.
- Podziemny łącznik z metrem M2 – sucha stopa między przystankiem Warszawa Stadion a stacją Stadion Narodowy.
- 1600-metrowa estakada – potężny 29-przęsłowy obiekt usprawni wyjazd pociągów na Gdańsk i Olsztyn.
- Nowy przystanek Warszawa Ulrychów – szybkie połączenie kolejowe i przesiadka do metra dla pasażerów z Woli.
Źródło: portalsamorzadowy
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.