Lidl ruszył z gigantycznymi promocjami! Persil, Perwoll i Silan w supercenach. Do tego chemia za grosz!
W Lidlu rozpoczęła się wielka akcja promocyjna na chemię gospodarczą. Od poniedziałku 19 października klienci mogą kupić popularne środki do prania i płukania w specjalnych cenach. Perwoll kosztuje 34,99 zł, duże opakowanie Silana 24,99 zł, a Persil 59,99 zł. To jednak nie koniec okazji. Sieć przygotowała również promocję „2+1 za grosz” na wszystkie produkty Formil i Doussy. Oferta na wybrane artykuły potrwa do soboty 24 października.
Wielka akcja w Lidlu. Popularne środki do prania w supercenach
Lidl rozpoczął tydzień od promocji na produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych polskich rodzin.
W najnowszej gazetce znalazły się środki do prania i płukania marek Persil, Perwoll, Silan, Formil i Doussy.
Część produktów można kupić w obniżonych cenach, a na wybrane artykuły marek własnych sieci obowiązuje promocja wielosztukowa.
Największą uwagę może przyciągnąć oferta „2+1 za grosz”, która pozwala dowolnie łączyć produkty Formil i Doussy.
Perwoll za 34,99 zł. Duże opakowanie płynu do prania
Jedną z ofert jest płyn do prania Perwoll w opakowaniu o pojemności 3 litrów.
Produkt dostępny jest w różnych wariantach, między innymi do kolorowych i ciemnych ubrań.
Cena promocyjna wynosi 34,99 zł za opakowanie.
Według informacji zamieszczonych w gazetce litr płynu kosztuje około 11,66 zł.
To propozycja dla osób, które regularnie korzystają z płynów do prania i chcą kupić większe opakowanie.
Oferta rozpoczyna się w poniedziałek 19 października.
Silan XXL za 24,99 zł. Opakowanie o pojemności 2,772 litra
Lidl przygotował również promocję na płyn do płukania Silan w dużym opakowaniu XXL.
Butelka ma pojemność 2,772 litra.
Cena promocyjna wynosi 24,99 zł.
Na gazetce wskazano również cenę jednostkową wynoszącą około 9,02 zł za litr.
To jedna z ofert skierowanych do klientów, którzy wolą kupować chemię gospodarczą w większych opakowaniach, zamiast regularnie sięgać po mniejsze butelki.
Persil za 59,99 zł. Duże opakowania do prania
Wśród promocyjnych produktów znalazł się także Persil.
Lidl oferuje proszek do prania kolorowych tkanin w opakowaniu 4,4 kg oraz płyn do prania o pojemności 3,96 litra.
Cena promocyjna wynosi 59,99 zł za opakowanie.
Na materiale reklamowym widoczne są warianty Persil Color.
W przypadku proszku cena za kilogram wynosi około 13,62 zł, natomiast litr płynu kosztuje około 15,15 zł.
To kolejna oferta dostępna od poniedziałku 19 października.
Wszystkie produkty Formil i Doussy 2+1 za grosz!
Jedną z najmocniejszych promocji jest akcja obejmująca wszystkie produkty marek Formil i Doussy.
Lidl przygotował ofertę „2+1 za grosz”, w której klienci mogą dowolnie mieszać artykuły.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów objętych promocją najtańszy kosztuje zaledwie jeden grosz.
Na gazetce przedstawiono między innymi płyny do płukania, środki do prania oraz kapsułki.
Nie trzeba wybierać trzech identycznych opakowań. Można połączyć różne produkty z obu marek, o ile są objęte promocją.
Warto jednak pamiętać, że za grosz naliczany jest najtańszy produkt z wybranej trójki.
Jest limit. Nie wszystkie produkty będą kosztowały grosz
Promocja „2+1 za grosz” ma określone ograniczenia.
Z informacji zamieszczonych w gazetce wynika, że obowiązuje limit dwóch opakowań za grosz na paragon.
Oznacza to, że aby wykorzystać maksymalny rabat, klient może kupić sześć produktów objętych akcją, z czego dwa najtańsze w odpowiednich zestawach zostaną naliczone po jednym groszu.
Przy zakupach warto wybierać produkty o podobnych cenach, ponieważ wtedy korzyść z promocji może być większa.
Promocje w Lidlu. Do kiedy obowiązują?
Akcja na produkty Formil i Doussy obowiązuje od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
Oferty na Perwoll, Silan i Persil również rozpoczynają się 19 października. W widocznym fragmencie gazetki nie wskazano jednak daty zakończenia tych trzech promocji, dlatego warto sprawdzić ją w sklepie lub w pełnej gazetce.
Sieć zaznacza również, że niektóre produkty mogą być dostępne tylko w wybranych placówkach.
Chemia gospodarcza w Lidlu. Na co zwrócić uwagę?
Promocje mogą zainteresować szczególnie osoby planujące większe zakupy środków czystości.
Duże opakowania płynów i proszków pozwalają rzadziej uzupełniać domowe zapasy, a oferta wielosztukowa może dodatkowo obniżyć koszt zakupów.
Przed podejściem do kasy warto jednak sprawdzić ceny jednostkowe oraz upewnić się, że wybrane produkty są objęte konkretną promocją.
Najważniejsze okazje to Perwoll 3 l za 34,99 zł, Silan XXL 2,772 l za 24,99 zł, Persil za 59,99 zł oraz wszystkie produkty Formil i Doussy w promocji „2+1 za grosz”. Ta ostatnia oferta obowiązuje do 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.