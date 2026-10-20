Od wtorku wielka promocja w Biedronce! Drugi produkt za 1 zł. Klienci mogą mieszać dowolnie, ale są dwa warunki
Biedronka rusza z kolejną mocną promocją w ramach Festiwalu Nabiału. Od wtorku 20 października wszystkie sery mozzarella objęte będą specjalną ofertą: drugi, tańszy produkt będzie kosztował zaledwie 1 zł. Klienci mogą dowolnie łączyć różne rodzaje mozzarelli, ale muszą pamiętać o karcie Moja Biedronka i dziennym limicie. Promocja potrwa tylko dwa dni.
Wielka akcja w Biedronce. Wszystkie sery mozzarella w promocji
We wtorek 20 października w sklepach Biedronka rozpocznie się kolejna odsłona Festiwalu Nabiału. Tym razem sieć przygotowała promocję na wszystkie sery mozzarella.
Na materiałach reklamowych pojawiło się hasło „Drugi za 1 zł”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych ofertą tańszy z nich będzie kosztował zaledwie złotówkę.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące domową pizzę, sałatki, zapiekanki i inne dania z dodatkiem sera.
Nie trzeba kupować dwóch takich samych. Można mieszać produkty
Jedną z najważniejszych zasad akcji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Biedronka wyraźnie zaznacza: „Mieszaj dowolnie”.
Na grafice promocyjnej widoczne są między innymi sery mozzarella marek Delikate i Galbani, w różnych wariantach.
Klient nie musi więc kupować dwóch identycznych opakowań. Może wybrać różne produkty objęte akcją.
Trzeba jednak pamiętać o ważnym szczególe: za 1 zł sprzedawany jest drugi, tańszy produkt.
Jeżeli wybrane sery mają różne ceny, droższy zostanie naliczony według swojej ceny, a tańszy będzie kosztował złotówkę.
Biedronka wprowadziła limit. Nie każdy zakup zostanie objęty rabatem
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sieci.
To ważny warunek, ponieważ bez skorzystania z programu lojalnościowego rabat może nie zostać naliczony.
Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupów.
Zgodnie z informacją na grafice promocyjnej wynosi on cztery sztuki dziennie, w tym maksymalnie dwa produkty za 1 zł, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji na dwie pary serów.
Kupienie większej liczby opakowań nie oznacza automatycznie, że kolejne produkty również zostaną przecenione do złotówki.
Ile można zaoszczędzić? Wszystko zależy od wybranych serów
Wysokość oszczędności zależy od regularnych cen produktów.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa sery kosztujące po 5,99 zł, w promocji zapłaci łącznie 6,99 zł zamiast 11,98 zł.
Oszczędność wyniesie wtedy 4,99 zł.
To wyłącznie przykład obliczeniowy, a nie cena konkretnego produktu z gazetki.
Największą korzyść można uzyskać, wybierając dwa produkty o zbliżonej cenie, ponieważ drugi, tańszy ser będzie kosztował 1 zł.
Tylko we wtorek i środę. Potem promocja się kończy
Oferta obowiązuje 20 i 21 października 2026 roku, czyli we wtorek i środę.
To zaledwie dwa dni na skorzystanie z promocji.
Akcja jest częścią Festiwalu Nabiału w Biedronce, w ramach którego sieć przygotowała również inne oferty na produkty mleczne.
Warto sprawdzić ceny na półkach i pamiętać o zeskanowaniu karty Moja Biedronka lub aplikacji przed zakończeniem transakcji.
Co warto wiedzieć przed zakupami?
Najważniejsze są trzy zasady: promocja obejmuje wszystkie sery mozzarella, można dowolnie mieszać produkty, a drugi, tańszy kosztuje 1 zł.
Obowiązuje jednak dzienny limit czterech opakowań, w tym maksymalnie dwóch za złotówkę, na kartę Moja Biedronka.
Promocja rusza we wtorek 20 października i kończy się już w środę 21 października. To krótka okazja dla osób, które regularnie kupują mozzarellę do domowych posiłków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.