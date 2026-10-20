ZUS może zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy! Niektórych seniorów czeka przykra niespodzianka
Pieniądze wpływały na konto przez kilka miesięcy, a czasem nawet lat. Senior mógł być przekonany, że wszystko jest w porządku. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zażądać zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie. W niektórych przypadkach chodzi o tysiące złotych, a do należności mogą dojść odsetki. Nie oznacza to jednak, że każdą błędnie wypłaconą kwotę trzeba oddać. Przepisy przewidują konkretne warunki, terminy i możliwości odwołania się od decyzji ZUS.
ZUS może zażądać zwrotu pieniędzy. Emeryci i renciści powinni znać przepisy
Wielu seniorów traktuje comiesięczny przelew z ZUS jako pewne i ostatecznie przyznane świadczenie. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których wypłacone pieniądze trzeba zwrócić.
Podstawą prawną jest przede wszystkim art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przepis stanowi, że osoba, która nienależnie pobrała świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu.
Kluczowe jest jednak słowo „nienależnie”. Nie każda nadpłata ani każdy błąd w obliczeniach automatycznie oznaczają, że ZUS może skutecznie zażądać pieniędzy od emeryta.
Organ musi wykazać, że zachodzą ustawowe przesłanki do dochodzenia zwrotu.
Kiedy świadczenie jest uznawane za nienależnie pobrane?
Ustawa wskazuje między innymi dwie istotne sytuacje.
Pierwsza dotyczy świadczeń wypłaconych mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do wypłaty albo wstrzymanie wypłaty świadczenia. Istotnym warunkiem jest to, że osoba pobierająca świadczenie została pouczona o braku prawa do jego pobierania w takich okolicznościach.
Druga sytuacja dotyczy świadczeń przyznanych lub wypłaconych na podstawie nieprawdziwych zeznań, fałszywych dokumentów albo innych przypadków świadomego wprowadzenia organu w błąd przez osobę pobierającą świadczenie.
Przepisy przewidują także szczególne zasady dotyczące świadczeń wypłaconych z przyczyn niezależnych od organu osobie innej niż wskazana w decyzji.
Samo stwierdzenie, że ZUS wypłacił zbyt dużo pieniędzy, nie wystarcza jeszcze do uznania, że senior musi je zwrócić na podstawie art. 138.
Dorabiasz do wcześniejszej emerytury? Tu łatwo o problem
Jedną z sytuacji, które mogą prowadzić do powstania nadpłaty, jest przekroczenie limitów przychodów przez osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę.
Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, muszą zwracać uwagę na ustawowe progi przychodów wpływające na zmniejszenie albo zawieszenie świadczenia.
Przekroczenie niższego progu może powodować zmniejszenie wypłaty, a wyższego — jej zawieszenie.
Jeżeli świadczeniobiorca nie dopełni obowiązków informacyjnych, ZUS może później ustalić, że część pieniędzy została wypłacona nienależnie.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że każda osoba dorabiająca do emerytury jest objęta takimi ograniczeniami.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny — co do zasady 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn — mogą zazwyczaj dorabiać do emerytury bez limitów przychodów. Istnieją jednak szczególne wyjątki, dlatego znaczenie ma rodzaj pobieranego świadczenia.
Renta rodzinna i zmiana sytuacji życiowej. Trzeba uważać
Problemy mogą pojawić się również przy pobieraniu renty rodzinnej.
Prawo do tego świadczenia zależy od spełnienia określonych warunków. W przypadku niektórych uprawnionych znaczenie ma między innymi wiek, kontynuowanie nauki czy inne okoliczności wskazane w ustawie.
Jeżeli warunki przestają być spełniane, a wypłata jest kontynuowana, może powstać kwestia nienależnie pobranego świadczenia.
Nie oznacza to jednak, że każda zmiana sytuacji rodzinnej automatycznie powoduje obowiązek zwrotu pieniędzy.
ZUS musi ocenić konkretny przypadek i zastosować właściwe przepisy.
Nawet trzy lata wypłat do zwrotu? Są ustawowe ograniczenia
Przepisy przewidują ograniczenia dotyczące okresu, za który ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Zgodnie z art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasadą jest możliwość dochodzenia zwrotu za okres nie dłuższy niż trzy lata, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.
Ważny wyjątek dotyczy sytuacji, w której osoba pobierająca świadczenie zawiadomiła organ o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia albo wstrzymanie jego wypłaty, a mimo to pieniądze były nadal wypłacane.
W takim przypadku obowiązek zwrotu może obejmować okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
To bardzo ważna różnica. Termin, za który można żądać zwrotu, zależy od okoliczności sprawy i nie powinien być automatycznie utożsamiany z okresem przedawnienia należności.
Czy ZUS może naliczyć odsetki?
Tak, w przypadkach przewidzianych przepisami należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia może obejmować również odsetki.
Nie oznacza to jednak, że odsetki zawsze biegną od dnia każdej wcześniejszej wypłaty.
Moment ich naliczania oraz zasady dochodzenia zależą od podstawy prawnej i okoliczności konkretnej sprawy.
Dlatego po otrzymaniu decyzji warto sprawdzić nie tylko wysokość żądanego zwrotu, ale także sposób obliczenia należności i ewentualnych odsetek.
Co jeśli błąd popełnił sam ZUS?
To jedna z najważniejszych kwestii.
Może zdarzyć się, że ZUS nieprawidłowo obliczy świadczenie albo będzie je wypłacał mimo posiadania informacji istotnych dla sprawy.
Nie oznacza to automatycznie, że senior odpowiada za każdy błąd instytucji.
W szczególności w sprawach opartych na art. 138 znaczenie ma to, czy świadczeniobiorca został odpowiednio pouczony o okolicznościach wyłączających prawo do pobierania świadczenia albo czy świadomie wprowadził organ w błąd.
Jeżeli wymagane przesłanki nie zostały spełnione, istnieją podstawy do kwestionowania decyzji nakazującej zwrot.
Każdą sprawę trzeba jednak oceniać indywidualnie, ponieważ niektóre świadczenia podlegają odrębnym regulacjom.
Nie masz pieniędzy na zwrot? Można wystąpić o ulgę
Nie każdy emeryt lub rencista dysponuje oszczędnościami pozwalającymi na jednorazowe oddanie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych.
Przepisy przewidują możliwość ubiegania się o ulgę w spłacie należności.
Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ZUS może, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń albo zawiesić dokonywanie potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
ZUS może również stosować przewidziane prawem rozwiązania dotyczące spłaty należności.
Nie jest to jednak automatyczne umorzenie długu. Konieczne jest przedstawienie okoliczności uzasadniających zastosowanie ulgi.
Znaczenie mogą mieć między innymi sytuacja materialna, zdrowotna i rodzinna świadczeniobiorcy.
Przyszło pismo z ZUS? Nie trzeba od razu zgadzać się z decyzją
Jeżeli ZUS wyda decyzję zobowiązującą do zwrotu świadczenia, senior ma prawo ją zakwestionować.
Co do zasady od decyzji ZUS w sprawach emerytalno-rentowych można wnieść odwołanie do właściwego sądu za pośrednictwem ZUS w terminie miesiąca od doręczenia decyzji.
Odwołanie nie wymaga automatycznego uiszczenia opłaty sądowej.
Warto sprawdzić przede wszystkim, jakiego okresu dotyczy żądanie, dlaczego ZUS uznał świadczenie za nienależnie pobrane oraz czy prawidłowo zastosowano ustawowe ograniczenia.
Istotne mogą być również dokumenty potwierdzające, że świadczeniobiorca wcześniej poinformował ZUS o zmianie sytuacji.
Seniorzy powinni sprawdzić jedną rzecz
Osoby pobierające emeryturę, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub inne świadczenia powinny znać obowiązki informacyjne związane z konkretnym świadczeniem.
Szczególnie ważne jest zgłaszanie zmian, które mogą wpływać na prawo do wypłaty albo jej wysokość.
Warto również zachowywać kopie dokumentów i potwierdzenia przekazania informacji do ZUS.
Najważniejsze: ZUS rzeczywiście może żądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy, ale nie ma nieograniczonego prawa do odzyskiwania każdej nadpłaty. Senior ma prawo poznać podstawę żądania, zakwestionować decyzję i w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o ulgę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.