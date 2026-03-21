Odbierasz tajemniczy list z innego miasta i nie wiesz o co chodzi? Musisz zapłacić lub pojawi się komornik
List z Opola ląduje w skrzynce mieszkańca Gdańska. Pierwsza myśl: oszustwo, pomyłka, coś nie tak. List trafia do kosza. Kilka tygodni później na konto wchodzi komornik. Ta historia powtarza się w Polsce regularnie, bo większość ludzi po prostu nie wie, że od 2016 roku jeden urząd w Opolu ściąga mandaty z całego kraju – i że ignorowanie takiej korespondencji może skończyć się zajęciem rachunku bankowego lub wynagrodzenia.
Opole zamiast każdego województwa z osobna. Zmiana z 2016 roku, o której nikt nie mówi
Do końca 2015 roku pobór należności z tytułu mandatów karnych należał do kompetencji wojewodów – każdy region rozliczał się osobno, według własnych procedur i w swoim tempie. System był rozproszony i mało efektywny. Ministerstwo Finansów postanowiło to zmienić.
Na podstawie art. 100 § 13 ustawy z 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1449 ze zm.) Minister Finansów wyznaczył, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa. Decyzja weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.
Od tej chwili nie ma znaczenia, gdzie dostałeś mandat ani gdzie mieszkasz. Policja w Zakopanem, sanepid w Białymstoku, straż pożarna w Trójmieście – wszystkie te służby przekazują informacje o niezapłaconych mandatach do jednego miejsca. Fizycznie jest to Centrum Mandatowe, które mieści się w Nysie przy ulicy Stanisława Moniuszki 9-10 – ale formalnie podlega pod Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, a na kopertach widnieje właśnie opolski adres i logo. Stąd powszechne zaskoczenie.
Sami urzędnicy przyznają otwarcie na swojej stronie: „Nasze linie telefoniczne mogą być przeciążone, ponieważ obsługujemy mandaty karne z całego kraju”. To jedna z niewielu tak szczerych informacji na stronach administracji publicznej – i zarazem świetna miara skali operacji. Jeden urząd, cały kraj.
Czyjego mandatu to Opole nie obsługuje? Jest kilka ważnych wyjątków
Centralizacja nie objęła wszystkich podmiotów uprawnionych do nakładania mandatów. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nie obsługuje mandatów wystawionych przez straże miejskie i gminne – te rozliczane są nadal na poziomie lokalnym. Opole nie przyjmuje też mandatów skarbowych (czyli tych nakładanych przez urzędy skarbowe i organy KAS), które rozliczane są w odrębnym trybie.
Wśród podmiotów, których mandaty trafiają do Opola, są natomiast: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, sanepid, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspektoraty ochrony środowiska i wiele innych służb. Jak wyjaśniła Agnieszka Jóźwin-Dalecka z opolskiego urzędu w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, to bardzo szeroki katalog. W praktyce – jeśli zatrzymała cię Policja, inspekcja lub straż (inna niż miejska lub gminna) i nałożyła mandat po 1 stycznia 2016 roku, płatność trafia do Opola.
Zapłaciłeś, ale list i tak przyszedł. Winny błędny przelew
Spora część korespondencji z opolskiego urzędu trafia do osób, które mandaty faktycznie zapłaciły. Problem leży w sposobie opisania przelewu. System przypisuje wpłaty do konkretnych spraw automatycznie – i jeśli tytuł transakcji jest błędny, nieprecyzyjny lub brakuje w nim numeru mandatu, algorytm nie znajdzie odpowiadającej należności i uzna, że mandat jest niezapłacony.
Najczęstsze przyczyny takich sytuacji to: pominięcie numeru mandatu w tytule przelewu, literówka w nazwisku, przelew wykonany z konta współmałżonka lub partnera (system przypisuje wpłatę do właściciela rachunku, a nie do osoby ukaranej) albo zbyt ogólny opis – np. „mandat” bez dalszych danych identyfikacyjnych. W każdym z tych przypadków urząd nie wie, za co wpłynęły pieniądze, i uruchamia procedurę windykacyjną tak samo, jak gdyby nikt nic nie płacił.
Inny scenariusz to po prostu zapomnienie. Mandat kredytowany daje 7 dni na zapłatę – wystarczy, że schowasz bloczek do kieszeni i zapomnisz, a po kilku tygodniach trafia do ciebie wezwanie z odsetkami. Bywa też, że ktoś w ogóle nie pamięta żadnego mandatu – co może oznaczać błąd w systemie, mandat zaoczny, o którym nie wiedziałeś, albo problem z doręczeniem.
Wezwanie, tytuł wykonawczy, komornik. Trzy kroki, które idą automatycznie
Procedura egzekucji jest w pełni zautomatyzowana i nie zakłada żadnej ręcznej weryfikacji, czy brak wpłaty to efekt złej woli, przeoczenia czy błędu technicznego. Najpierw przychodzi wezwanie do zapłaty – zazwyczaj z terminem 7-14 dni. Jeśli urząd nie odnotuje wpływu należności, wystawia tytuł wykonawczy. To dokument, który jest wystarczającą podstawą do rozpoczęcia egzekucji administracyjnej bez udziału sądu.
Komornik lub organ egzekucji administracyjnej może na tej podstawie zająć konto bankowe bez wcześniejszego ostrzeżenia. Rano sprawdzasz saldo – jest, po południu – zablokowane. Możliwe jest też zajęcie części wynagrodzenia (do 50% pensji netto) oraz egzekucja z majątku ruchomego i nieruchomości. Do tego dochodzą koszty: odsetki ustawowe od zaległości, opłata za upomnienie, koszty wystawienia tytułu wykonawczego, opłaty komornicze. Dług za mandat 100 zł może urosnąć do kilkuset złotych, zanim zdążysz zareagować.
Co istotne: jeśli masz zaległość w mandatach, urząd może też potrącić kwotę bezpośrednio z ewentualnego zwrotu podatku PIT, bez wszczynania osobnego postępowania egzekucyjnego.
Jak odróżnić prawdziwe pismo od oszustwa
Popularność listów z Opola nie umknęła uwadze cyberprzestępców. Podszywają się pod urząd, wysyłając fałszywe wezwania z prośbą o wpłaty na prywatne konta lub kontaktując się przez SMS-y z linkami do płatności. Rozróżnienie jest jednak proste – prawdziwy urząd trzyma się kilku zasad, których fałszerze zazwyczaj nie odwzorowują prawidłowo.
Oryginalna korespondencja z Centrum Mandatowego dociera listem poleconym lub przez ePUAP. Pismo zawiera imię i nazwisko urzędnika prowadzącego sprawę, numer sprawy i numer konta NBP O/O Bydgoszcz: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. Prawdziwy urząd nigdy nie prosi o kliknięcie linku w SMS-ie, nie wysyła e-maili z żądaniem przelewu na prywatne konto i nie kontaktuje się przez komunikatory.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności pisma – zadzwoń bezpośrednio do urzędu pod numer 77 549 20 00 (czynny od 7:30 do 15:30), ale używaj wyłącznie numeru ze strony opolskie.kas.gov.pl, nie z podejrzanego dokumentu. Przygotuj wcześniej numer mandatu, PESEL i – jeśli zapłaciłeś – datę i potwierdzenie przelewu.
Co konkretnie zrobić, gdy list już leży przed tobą
Scenariusz jest jeden z trzech. Każdy wymaga innego działania, ale wszystkie łączy jedna zasada: nie zwlekaj.
Jeśli nie zapłaciłeś mandatu – zapłać natychmiast. Konto to NBP O/O Bydgoszcz: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. W polu „symbol formularza lub płatności” wpisz słowo MANDATY. W polu identyfikatora zobowiązania (lub tytule płatności) podaj serię i numer mandatu karnego, a następnie imię, nazwisko i PESEL. Płać wyłącznie z własnego konta – przelew z rachunku innej osoby może znów nie zostać prawidłowo przypisany.
Jeśli zapłaciłeś, ale urząd twierdzi inaczej – zaloguj się do bankowości elektronicznej, znajdź odpowiednią transakcję i zapisz potwierdzenie jako PDF lub zrzut ekranu. Wyślij je na adres centrum-mandatowe@mf.gov.pl, podając w treści: imię, nazwisko, PESEL, numer mandatu, datę przelewu. Po weryfikacji urząd zamknie sprawę.
Jeśli uważasz, że mandat był wystawiony błędnie lub niesłusznie – Centrum Mandatowe w Nysie nie jest właściwe do oceny zasadności kary. Sprawę zaskarżyć można wyłącznie w jednostce, która mandat nałożyła (czyli np. w komendzie Policji). Urząd w Opolu rozlicza płatności – nie ocenia, czy mandat był słuszny.
Kiedy warto wnioskować o ulgi, raty lub umorzenie
System nie jest całkowicie bezlitosny – przewiduje możliwości ulg, choć nie gwarantuje ich przyznania. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu może, na pisemny wniosek osoby ukaranej, rozłożyć należność na raty, odroczyć termin zapłaty lub – w wyjątkowych przypadkach – umorzyć dług. Decyzja ma charakter uznaniowy i każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Do wniosku o raty dołącza się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Osoby korzystające z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa są z tej opłaty zwolnione.
Wnioski można składać listownie na adres Centrum Mandatowego (ul. Stanisława Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa) lub elektronicznie przez portal e-Urząd Skarbowy w zakładce „Złóż dokument” – opcja „Pismo ogólne”.
Poradnik: jak unikać problemów z mandatami na przyszłość
- Zawsze poprawnie opisuj przelew za mandat. W polu symbolu formularza wpisz: MANDATY. W identyfikatorze zobowiązania – serię i numer mandatu. Dodaj imię, nazwisko, PESEL. To trzy dane, które pozwalają systemowi jednoznacznie zidentyfikować wpłatę.
- Płać wyłącznie z własnego konta. Przelew z konta współmałżonka, rodzica czy partnera jest przypisywany do właściciela rachunku – nie do osoby ukaranej. System może nie rozpoznać takiej wpłaty i uruchomić windykację.
- Zachowaj potwierdzenie przez minimum rok. Zrzut ekranu lub PDF z bankowości elektronicznej to jedyny dokument, który może szybko rozwiązać problem z błędnie zaksięgowaną wpłatą. Bez niego wyjaśnianie sprawy trwa znacznie dłużej.
- Nie ignoruj żadnej korespondencji z urzędu. Nawet jeśli jesteś pewny, że mandat zapłaciłeś – list wymaga reakcji. Wystarczy wysłać potwierdzenie przelewu mailem. To kilka minut, które mogą oszczędzić tygodnie stresu i dodatkowych kosztów.
- Pamiętaj o terminie 7 dni na mandat kredytowany. Mandat kredytowany (czyli ten, w którym funkcjonariusz nie pobiera gotówki na miejscu) ma 7-dniowy termin płatności od momentu jego przyjęcia. Po tym czasie urząd uznaje mandat za nieopłacony i może rozpocząć procedurę windykacyjną.
- Sprawdź, jakie służby wystawiły ci mandat. Jeśli to straż miejska lub gminna – płatność i ewentualna windykacja idą lokalną drogą, nie przez Opole. Wszystkie inne – Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, sanepid, nadzór budowlany i inne inspekcje – to Centrum Mandatowe w Nysie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.