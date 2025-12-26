Odkryto brak fragmentu szyny. Na miejscu ABW i CBŚP
Na linii kolejowej nr 137 doszło do niepokojącego zdarzenia. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujawnili brak fragmentu szyny na trasie Sławięcice – Rudziniec. Sprawa została potraktowana bardzo poważnie. Na miejscu pojawiły się nie tylko patrole policji, ale też funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji.
O zdarzeniu poinformowała Straż Ochrony Kolei
Do ujawnienia uszkodzenia doszło w piątek w godzinach południowych. Funkcjonariusze SOK podczas kontroli linii kolejowej nr 137 zauważyli brak fragmentu szyny. O zdarzeniu natychmiast poinformowali policję.
Jak przekazała policja, na miejsce skierowano patrole, a o sytuacji zawiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do działań włączono również funkcjonariuszy CBŚP. Teren został zabezpieczony, a ruch kolejowy objęto procedurami bezpieczeństwa.
Specjaliści PKP wskazują możliwą przyczynę
Na miejscu pracowali także specjaliści PKP, którzy przeprowadzili wstępne oględziny infrastruktury. Jak informuje policja, ich pierwsza ocena wskazuje, że uszkodzenie mogło powstać na skutek bardzo niskiej temperatury powietrza.
Jednocześnie służby podkreślają, że jest to jedynie wstępna hipoteza. Każdy przypadek naruszenia infrastruktury kolejowej traktowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, niezależnie od możliwej przyczyny.
Służby nie wykluczają żadnego scenariusza
Policja zaznacza, że czynności prowadzone są w pełnym zakresie. Sprawdzane są wszystkie możliwe okoliczności zdarzenia. Obecność ABW i CBŚP ma wykluczyć ewentualne działania osób trzecich oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu kolejowego.
„Służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie” – podkreślili policjanci w oficjalnym komunikacie.
Tego typu zdarzenia zawsze budzą niepokój, zwłaszcza na liniach wykorzystywanych w ruchu pasażerskim i towarowym. Nawet jeśli przyczyną okaże się czynnik naturalny, każda ingerencja w torowisko oznacza ryzyko poważnych konsekwencji.
Służby zapewniają, że bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest priorytetem. Do czasu zakończenia czynności i napraw infrastruktury obowiązują odpowiednie procedury, które mają zapobiec zagrożeniu dla podróżnych.
