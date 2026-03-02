Odstraszanie nuklearne w Polsce? Premier Donald Tusk zapowiada
Francja jako jedyne mocarstwo atomowe w Unii Europejskiej gotowa jest rozlokować uzbrojone w broń jądrową samoloty na terytorium sojuszników. Polska jest jednym z 8 krajów, z którymi Paryż prowadzi rozmowy o udziale w tym programie. Premier Donald Tusk potwierdził to 2 marca 2026 r. – zaledwie godzinę po przemówieniu Emmanuela Macrona wygłoszonym w bazie atomowych okrętów podwodnych w Bretanii. Tego samego dnia Francja i Niemcy ogłosiły powołanie wspólnej grupy ds. odstraszania nuklearnego.
Macron na l’Île Longue: „Aby być wolnymi, musimy wzbudzać strach”
Przemówienie Macrona wygłoszone 2 marca w bazie l’Île Longue w Bretanii – siedzibie francuskich okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi – to jedno z najważniejszych wystąpień dotyczących europejskiego bezpieczeństwa od lat. Prezydent zapowiedział w nim ogłoszenie nowej doktryny nuklearnej Francji, którą określił mianem „zaawansowanego odstraszania”.
Kluczowy element tej doktryny to możliwość tymczasowego rozmieszczenia uzbrojonych w broń nuklearną samolotów francuskich Sił Powietrznych na terytorium sojuszniczych krajów europejskich. Sojusznicy będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach z udziałem tych sił, a ich konwencjonalne lotnictwo – brać udział w operacjach nuclear z Francją. Macron wymienił z nazwy 8 krajów, z którymi toczą się rozmowy w tej sprawie: Wielką Brytanię, Niemcy, Polskę, Holandię, Belgię, Grecję, Szwecję i Danię.
Jednocześnie Macron postawił nieprzekraczalną granicę: „Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją”. Ostateczna decyzja o użyciu arsenału pozostaje wyłącznie w rękach prezydenta Francji. To odróżnia propozycję paryską od modelu NATO Nuclear Sharing, w którym Stany Zjednoczone udostępniają bomby B61 określonym sojusznikom, a ich piloci mogą uczestniczyć w wykonaniu ewentualnego uderzenia.
Macron zapowiedział też coś bezprecedensowego: Francja po raz pierwszy od co najmniej 1992 r. zwiększy liczbę posiadanych głowic nuklearnych. Nie podał konkretnych liczb, zaznaczając jedynie, że arsenał musi zachować swoją „niszczycielską moc”. Według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje obecnie szacunkowo 290 głowicami – to czwarty co do wielkości arsenał na świecie, po USA, Rosji i Chinach. Macron ogłosił też, że nowy okręt podwodny z napędem atomowym noszący nazwę „Invincible” wejdzie do służby w 2036 r.
Premier potwierdza: „Zbroimy się z przyjaciółmi”
Jeszcze tego samego dnia premier Donald Tusk opublikował wpis na platformie X: „Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować”. Wpis ukazał się w obu językach – polskim i angielskim – co sygnalizuje, że komunikat był skierowany zarówno do polskiej opinii publicznej, jak i do zagranicznych partnerów.
Polska od lat poszukuje wzmocnienia odstraszania nuklearnego na swoim terytorium. Temat podnosił już prezydent Andrzej Duda, który popierał możliwość włączenia Polski do natowskiego programu Nuclear Sharing. Inicjatywa Macrona otwiera inną ścieżkę – europejską, uzupełniającą wobec NATO, ale niezależną od woli Waszyngtonu.
Niemcy w centrum: Merz mówi o niemieckich samolotach z francuskimi bombami
Wśród 8 krajów to właśnie Niemcy mają zajmować pozycję szczególną. 2 marca Macron i kanclerz Friedrich Merz ogłosili we wspólnym oświadczeniu powołanie specjalnej grupy ds. odstraszania nuklearnego, która już od 2026 r. ma koordynować kwestie doktryny nuklearnej i ćwiczeń. Merz mówił o możliwości, że samoloty Luftwaffe mogłyby przenosić francuskie bomby atomowe – co byłoby jeszcze dalej idącym krokiem niż propozycje sformułowane publicznie przez Macrona.
Wielka Brytania – jedyne inne europejskie mocarstwo nuklearne, już w lipcu 2025 r. zawarła z Francją wspólną deklarację umożliwiającą koordynację obu niezależnych arsenałów. Brytyjscy obserwatorzy wzięli też udział w ćwiczeniach „Poker” – francuskim sprawdzianie zdolności jądrowych – co było symbolicznym krokiem w kierunku wzajemnej transparentności.
Europa bez parasola USA? Kontekst, który zmienia wszystko
Przemówienie Macrona było planowane z wyprzedzeniem, ale trafiło w moment wyjątkowego napięcia. Tego samego dnia trwały konsekwencje sobotnich ataków USA i Izraela na Iran, a Teheran odpowiedział uderzeniami na izraelskie i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.
Macron bezpośrednio nawiązał do tej kwestii. Europejczycy, którzy przez całą zimną wojnę i przez dekady po jej zakończeniu polegali na amerykańskim parasolu nuklearnym, muszą coraz poważniej liczyć się z ryzykiem, że Waszyngton nie będzie chciał – lub nie zdoła – zagwarantować Europie ochrony. „Aby być wolnymi, musimy wzbudzać strach” – powiedział Macron, kreśląc retorykę, która w ustach przywódcy demokratycznego państwa brzmiała niemal z epoki zimnej wojny. Dodał: „Nikomu nie wolno mieć wątpliwości co do naszej determinacji”.
Macron zastrzegł jednocześnie, że „zaawansowane odstraszanie” jest inicjatywą komplementarną wobec NATO, a nie alternatywą. Prace prowadzone są „w pełnej transparentności ze Stanami Zjednoczonymi i w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią”. Francja – jako mocarstwo NATO posiadające własną broń nuklearną, które pozostaje poza Grupą Planowania Nuklearnego Sojuszu – od lat prowadzi niezależną politykę w tej dziedzinie.
Co to oznacza dla Polski i co dalej?
Na tym etapie rozmowy są rozmowami. Tusk potwierdził ich prowadzenie, Macron wymienił Polskę z nazwy – ale żadne szczegółowe porozumienie nie zostało zawarte ani ogłoszone. Nie wiadomo, które polskie bazy lotnicze mogłyby być rozpatrywane jako ewentualne miejsca tymczasowego rozlokowania francuskich samolotów, ani jakie warunki uczestnictwa w ćwiczeniach byłyby Polsce zaoferowane.
Polska jest elementem szerszej architektury, którą Francja chce zbudować – obejmującej kraje flanki wschodniej NATO (Polska, Szwecja), kraje Beneluksu (Holandia, Belgia), Skandynawię (Dania) i Południe (Grecja). To nie jest oferta tylko dla sąsiadów Rosji – to próba stworzenia ogólnoeuropejskiej struktury bezpieczeństwa nuklearnego, niezależnej od decyzji jednego sojusznika zza Atlantyku.
Dla Warszawy otwierają się 2 równoległe ścieżki odstraszania: natowska, oparta na ewentualnym rozszerzeniu Nuclear Sharing, i europejska – francuska. Obie mogą być aktywne jednocześnie. To, która stanie się ważniejsza, zależy od politycznych i strategicznych decyzji, które będą podejmowane w kolejnych miesiącach – po spotkaniu Merza z Trumpem zaplanowanym na wtorek 3 marca w Białym Domu, które dotyczyć ma właśnie kwestii bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla obywatela – kluczowe pytania i odpowiedzi
- Czy Francja umieści bomby atomowe w Polsce? Na razie nie – rozmowy dotyczą możliwości tymczasowego rozlokowania uzbrojonych samolotów w sytuacji kryzysowej, a nie stałej bazy broni nuklearnej. To inna formuła niż np. stacjonowanie amerykańskich bomb B61 w Niemczech czy Belgii w ramach NATO Nuclear Sharing.
- Czy decyzja o użyciu broni należałaby do Polski? Nie. Macron jasno zapowiedział, że decyzja w każdym scenariuszu pozostaje wyłącznie w rękach prezydenta Francji. Polska – podobnie jak inne kraje – nie miałaby wpływu na uruchomienie arsenału.
- Czy to zmienia polskie zobowiązania w ramach NATO? Macron wyraźnie podkreślił, że program jest komplementarny z NATO i skoordynowany z USA. Polska pozostaje uczestnikiem sojuszniczego systemu odstraszania, a inicjatywa francuska go uzupełnia.
- Jak Polska finansuje zbrojenia? Polska przeznacza na obronność ponad 4% PKB – najwyższy wskaźnik w NATO. Udział w programie odstraszania nuklearnego Francji nie wymagałby zakupu broni atomowej, ale mógłby wiązać się z kosztami modernizacji baz i szkolenia personelu do ewentualnej obsługi infrastruktury związanej z rozmieszczeniem samolotów. Szczegóły finansowe na tym etapie nie są znane.
