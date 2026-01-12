Odwołane lekcje, śnieżyce i siarczyste mrozy. Wiemy, kiedy pogoda się poprawi
IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i silnym mrozem w większości województw. Temperatura w nocy spada do -18/-22°C, a w dzień utrzymuje się od -4 do -15°C. Według prognoz meteorologicznych kulminacja zimowej aury przypada na 12-15 stycznia. Od połowy przyszłego tygodnia oczekiwany jest napływ cieplejszego powietrza z zachodu.
Ostrzeżenia IMGW obowiązują do 14 stycznia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą przynieść przyrost pokrywy o 10 do 20 cm. Równolegle obowiązują alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem i zawiejami śnieżnymi. Ostrzeżenia obejmują okres od 10 do 14 stycznia.
W nocy temperatura spadnie do -18/-22°C, a w dzień utrzyma się w granicach od -13 do -10°C na większości obszaru kraju. W poniedziałek 12 stycznia temperatury maksymalne wyniosą od -4 do -15°C, z najniższymi wartościami w centralnej i południowej Polsce. Silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne, które utrudniają ruch drogowy i kolejowy.
W górach temperatura spada jeszcze niżej. W kotlinach górskich i przy wschodniej granicy możliwe są spadki do -25°C. Najchłodniejsze warunki występują na północnym wschodzie kraju, gdzie pokrywa śnieżna zwiększa wychłodzenie przy gruncie.
Kulminacja mrozów przypada na 12-15 stycznia
Początek tego tygodnia to okres najsilniejszych mrozów w tym sezonie. W poniedziałek 12 stycznia temperatury maksymalne wyniosą od -4 do -15°C. Wtorek 13 stycznia utrzyma arktyczny trend z temperaturami od -1 do -13°C. Mimo delikatnego złagodzenia na północy, centrum i południe kraju nadal będzie zmagać się z dwucyfrowym mrozem.
Środa 14 stycznia przyniesie maksymalnie od -5 do -13°C. Kulminacja chłodu nastąpi w czwartek 15 stycznia, gdy w wielu regionach wschodniej i południowej Polski temperatury maksymalne mogą spaść do -14/-16°C. Nawet na zachodzie nie będzie lżej, z temperaturami rzędu -10/-12°C.
Fala mrozów trwa od początku stycznia. Po krótkotrwałej odwilży na przełomie roku napłynęło arktyczne powietrze z północy, które przyniosło całodobowy mróz, intensywne opady śniegu i silny wiatr. Zima objęła praktycznie cały kraj. Przelotne opady śniegu występowały w całej Polsce z wyjątkiem zachodnich województw.
Od połowy tygodnia spodziewane ocieplenie
Według prognoz meteorologicznych od 15-16 stycznia jęzor arktycznego powietrza zacznie odsuwać się na wschód, a od zachodu napłynie znacznie cieplejsze powietrze polarno-morskie. Temperatura w kolejnych dniach wzrośnie nawet do około 10°C na zachodzie kraju. Rozpocznie się odwilż połączona z opadami deszczu.
Na wschodzie i południu kraju temperatura będzie rosła wolniej. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie nocami wciąż możliwe są spadki poniżej -20°C. W pozostałych regionach temperatura w dzień wahać się będzie od -10 do -3°C. Zbliżający się front ciepłego powietrza z Atlantyku może powodować opady marznące i mieszane – śnieg z deszczem.
Ocieplenie nie oznacza końca zimy. W drugiej połowie stycznia czeka nas mieszanka pogodowa – temperatury pójdą w górę, pojawią się okresowe odwilże i topniejący śnieg. Od czasu do czasu na obszary Polski będą napływać chłodne masy powietrza z północy i wschodu. Dni z lekkim mrozem i opadami śniegu będą przeplatać się z cieplejszymi okresami odwilży.
Prognozy długoterminowe na styczeń
Według eksperymentalnej prognozy IMGW średnia temperatura w styczniu ma być zbliżona do wartości z normy wieloletniej 1991-2020. Podobnie do średniej ma kształtować się również miesięczna suma opadów. Prognozy długoterminowe dotyczą średniej temperatury całego miesiąca notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.
Pierwsze tygodnie nowego roku przynoszą stabilizację warunków pogodowych, choć nic nie wskazuje na nadejście ekstremalnych mrozów przekraczających rekordy z ostatnich lat. Modele meteorologiczne nie wskazują na powstanie trwałej blokady, która mogłaby całkowicie odciąć napływ cieplejszego powietrza z zachodu.
Średnia miesięczna temperatura odnosi się do średniej z całego miesiąca. To oznacza, że przez większą część stycznia średnia temperatura dobowa będzie ujemna. Mróz w nocy będzie w wielu regionach zjawiskiem częstym, ale również w ciągu dnia miejscami i okresowo może występować.
Co to oznacza dla Ciebie? Zadbaj o ubranie warstwowe
IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem do 14 stycznia. Temperatura w nocy spada do -18/-22°C, a w dzień wynosi od -4 do -15°C. Kulminacja mrozów przypada na 12-15 stycznia z najniższymi wartościami do -16°C. Od połowy przyszłego tygodnia oczekiwany jest napływ cieplejszego powietrza z zachodu, który podniesie temperaturę nawet do 10°C na zachodzie kraju. Średnia temperatura w styczniu ma być zbliżona do normy wieloletniej 1991-2020.
Jeśli planujesz podróż w najbliższych dniach, przygotuj się na trudne warunki na drogach. Zawieje i zamiecie śnieżne utrudniają ruch, szczególnie na północy, wschodzie i południu kraju. Pokrywa śnieżna miejscami osiąga 20-50 cm. Silny wiatr powoduje zawiewanie dróg i zmniejsza widoczność.
Ograniczaj aktywność na zewnątrz podczas najsilniejszych mrozów. Temperatura poniżej -15°C stwarza ryzyko odmrożeń. Zadbaj o odpowiednie ubranie – warstwowe, z nakryciem głowy, rękawicami i ciepłym obuwiem. Unikaj dłuższego przebywania na mrozie, szczególnie dzieci i osoby starsze.
Śledź komunikaty IMGW i Alert RCB. Ostrzeżenia meteorologiczne są aktualizowane na bieżąco. Sprawdzaj prognozę przed wyjazdem i planuj podróże z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach awaryjnych służby mogą zarządzić zamknięcie dróg lub ograniczenia w ruchu.
Przygotuj się na gwałtowne roztopy po ociepleniu. Spadłe wcześniej duże ilości śniegu, szczególnie na północy, wschodzie i południu kraju, mogą doprowadzić do wezbrań na pokrytych krą rzekach. Nie można wykluczyć ryzyka podtopień. Zabezpiecz posesję przed skutkami nagłej odwilży.
Sprawdź stan instalacji grzewczych. Przy temperaturach sięgających -20°C istnieje ryzyko zamarzania rur w nieogrzewanych pomieszczeniach. Zadbaj o odpowiednie ocieplenie instalacji i zabezpieczenie przed mrozem. Regularnie sprawdzaj działanie systemu grzewczego.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.