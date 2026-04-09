Odwołane loty i wyższe ceny. Koniec taniego latania?
Pasażerowie Polskich Linii Lotniczych LOT muszą przygotować się na spore utrudnienia i głębsze sięgnięcie do portfela. Napięta sytuacja geopolityczna w rejonie Iranu wymusiła na przewoźniku drastyczne decyzje: część lotów została skasowana, a inne muszą odbywać się dłuższą trasą. To bezpośrednio przekłada się na koszty operacyjne, które pasażerowie odczują przy zakupie biletów. Sprawdź, które kierunki są najbardziej zagrożone.
Konieczne objazdy i odwołane rejsy, co się zmienia?
Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad częścią Bliskiego Wschodu to dla lotnictwa potężny cios logistyczny. Samoloty lecące do Azji czy Indii muszą omijać strefy zagrożenia, co wydłuża czas lotu nawet o kilka godzin. Każda dodatkowa minuta w powietrzu to setki kilogramów spalonego paliwa więcej, a to przy obecnych cenach nafty lotniczej wymusza korektę cenników.
|Kierunek / Parametr
|Zmiana statusu
|Wpływ na podróż
|Loty do Teheranu
|Zawieszone do odwołania
|Konieczność zwrotu kosztów biletów
|Indie i Azja Południowo-Wschodnia
|Zmiana trasy (omijanie Iranu)
|Lot dłuższy o 1,5 – 2,5 godziny
|Ceny biletów (daleki zasięg)
|Wzrost o ok. 15-25%
|Wprowadzenie dodatków paliwowych
|Płynność siatki
|Możliwe opóźnienia rotacyjne
|Utrudnienia w lotach przesiadkowych
- Monitorowanie statusu: LOT wysyła powiadomienia o zmianach godzin, ale warto sprawdzać aplikację mobilną samodzielnie.
- Prawa pasażera: W przypadku odwołania lotu z powodów politycznych (siła wyższa), przysługuje zwrot kosztów biletów lub zmiana terminu, ale rzadko odszkodowanie finansowe.
- Dłuższe przesiadki: Wydłużenie czasu lotu może sprawić, że nie zdążysz na kolejny pociąg lub samolot – zaplanuj większy margines czasu.
Dlaczego bilety muszą zdrożeć? Rachunek jest prosty
W lotnictwie nic nie dzieje się bez przyczyny. Fakt, że samolot leci o dwie godziny dłużej, nie oznacza tylko większej ilości spalonego paliwa. To także dodatkowe godziny pracy załogi, szybsze zużycie części oraz konieczność rezygnacji z części ładunku cargo, aby maszyna mogła zabrać więcej nafty na dłuższą trasę. LOT, podobnie jak inni europejscy przewoźnicy, staje przed ścianą, albo podniesie ceny, albo zacznie generować potężne straty na trasach azjatyckich.
Sytuacja wokół Iranu to kolejny po wojnie w Ukrainie wstrząs dla polskiego nieba. Polacy, którzy planowali egzotyczne wakacje lub podróże służbowe do Azji w 2026 roku, muszą pogodzić się z faktem, że era taniego latania na wschód właśnie się kończy. Dane rynkowe są bezlitosne: paliwo i ubezpieczenia lotnicze w rejonach zapalnych drożeją błyskawicznie. Dla pasażera oznacza to jedno: planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem i akceptacja stawek, które jeszcze rok temu wydawały się zaporowe. Bezpieczeństwo nie ma ceny, ale w tym przypadku ma bardzo konkretny koszt, który zobaczymy na swoich wyciągach bankowych.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.