Oficjalny komunikat ZUS. Ważne zmiany dla emerytów od 2026 roku. ZUS sam podwyższy świadczenia jednej grupie osób

4 grudnia 2025 10:35 | Autor: Michał Wierzbicki | Finanse, Prawo i podatki, ZUS | Brak komentarzy

Ogromna zmiana dla osób, które pobierają emerytury. Dotyczy osób, które w latach 2009–2019 przeszły na emeryturę w czerwcu albo miały wtedy przeliczone świadczenie. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku i zmieniają wysokość świadczeń.

Fot. Shutterstock

Co dokładnie zrobi ZUS?

ZUS „rozwiązuje” problem tzw. emerytur czerwcowych, które przez lata bywały niższe z powodu wcześniejszego sposobu liczenia świadczeń. W latach 2009-2019 w czerwcu obowiązywały niekorzystne dla ubezpieczonych zasady waloryzacji składek, dlatego emerytury przyznawane w tym miesiącu były niższe niż ustalone w innych miesiącach.

Od stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, czyli bez wniosku, na nowo obliczy świadczenia osób, którym przyznał lub przeliczył emerytury od czerwca w latach 2009–2019. Przeliczenie obejmie też renty rodzinne po tzw. emerytach czerwcowych.

Od 2026 roku ZUS sam:

  • obliczy emeryturę tak, jakby była przyznana w maju,
  • zastosuje pełną waloryzację kapitału i części składowych,
  • wyda nową decyzję nawet bez udziału klienta.

Już we wstępie ZUS mówi wprost: „Emeryt lub rencista nie musi składać żadnego wniosku. ZUS zrobi to z urzędu i po przeliczeniu wyda nową decyzję”. Dla wielu osób to najważniejsza informacja – zero formalności, zero biegania po urzędach. ZUS podkreśla też zasadę bezpieczeństwa: Jeśli nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej – świadczenie pozostanie bez zmian”.

To bardzo ważne, bo eliminuje ryzyko „utraty” pieniędzy w wyniku przeliczeń.

Kogo obejmą nowe zasady?

Zmiany są szerokie. Dotyczą trzech grup:

  1. Osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu lub miały świadczenie przeliczone od czerwca w latach 2009–2019.
  2. Osób pobierających renty rodzinne po kimś, kto miał emeryturę ustaloną lub przeliczoną w czerwcu.
  3. Osób pobierających renty rodzinne po kimś, kto osiągnął wiek emerytalny, zmarł w czerwcu w latach 2009–2019 i nie zdążył złożyć wniosku.

ZUS szczegółowo opisuje to tak: „Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia”.

Jeśli ktoś od lat ma w głowie myśl, że „w czerwcu lepiej nie przechodzić na emeryturę”, ta zmiana ma to wreszcie zakończyć.

Co z trwającymi postępowaniami?

To jeden z bardziej zawiłych fragmentów komunikatu. Jeśli ktoś złożył wniosek o przeliczenie przed 1 stycznia 2026 r., a jego sprawa nadal jest rozpatrywana – ZUS zawiesi postępowanie na nowych zasadach i wróci do niego dopiero wtedy, gdy zakończy się toczące się postępowanie. Jeśli sprawa o emeryturę czerwcową trafiła już do sądu, również idzie swoim torem aż do wydania prawomocnego orzeczenia. To oznacza, że nikt nie zostanie „w próżni”, a bieżące sprawy nie będą anulowane.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli jesteś w grupie osób z emeryturą czerwcową lub masz w rodzinie kogoś, kto pobiera rentę rodzinną po takiej osobie, ta zmiana może realnie podnieść świadczenie. Przeliczenie „jakby z maja” jest zwykle korzystniejsze i niweluje wieloletnią lukę systemową.

Nie musisz robić nic – żadnych wniosków, żadnych kolejek. ZUS ma obowiązek przeliczyć świadczenie samodzielnie i wydać decyzję. „Wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r.” Czyli każdy zainteresowany otrzyma decyzję najpóźniej w pierwszym kwartale 2026 roku.

To także moment, by zerknąć na swoją dokumentację w PUE ZUS i sprawdzić, czy rzeczywiście przejście lub przeliczenie świadczenia nastąpiło w czerwcu. Jeśli tak – 2026 rok może Ci przynieść dobrą wiadomość.

