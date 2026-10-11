Ogromna promocja w Biedronce od poniedziałku! Klienci mogą robić zapasy, ale jest limit
Od poniedziałku, 12 października, w Biedronce rusza duża promocja na popularne czekoladki Merci. Opakowania o wadze 250 g będzie można kupić za 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. To aż 9 zł mniej na każdym opakowaniu w porównaniu z ceną przed obniżką. Oferta może zainteresować szczególnie osoby szukające prezentu na zbliżający się Dzień Nauczyciela. Trzeba jednak pamiętać o karcie Moja Biedronka i limicie zakupów.
Biedronka przygotowała kolejną ofertę, która może przyciągnąć klientów do sklepów już na początku tygodnia. Tym razem sieć postawiła na znane czekoladki Merci, często wybierane jako drobny upominek.
Termin promocji nie jest przypadkowy. Już w środę, 14 października, przypada Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela.
Dla osób planujących zakup słodkiego prezentu obniżka może oznaczać zauważalną oszczędność.
Merci za 14,99 zł. Biedronka obniża cenę popularnych czekoladek
Zgodnie z materiałem promocyjnym Biedronki od 12 do 17 października 2026 roku czekoladki Merci w opakowaniach 250 g będą dostępne w specjalnej cenie.
Przy zakupie dwóch opakowań cena każdego z nich wyniesie 14,99 zł.
Przed obniżką jedno opakowanie kosztowało 23,99 zł.
Oznacza to, że za dwa pudełka klienci zapłacą 29,98 zł zamiast 47,98 zł.
Oszczędność wyniesie więc 18 zł, czyli około 37,5 proc.
To znacząca różnica, szczególnie dla osób kupujących kilka opakowań na prezenty.
Dzień Nauczyciela już 14 października. Promocja w idealnym terminie
W środę obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. To okazja, przy której uczniowie i rodzice często przygotowują symboliczne podziękowania dla nauczycieli.
Czekoladki Merci od lat są jednym z popularnych produktów wybieranych na tego rodzaju upominki.
Biedronka wyraźnie nawiązuje do tej okazji w swoim materiale reklamowym, umieszczając na grafice informację o Dniu Nauczyciela.
Promocja rozpocznie się dwa dni przed świętem, dzięki czemu zainteresowani będą mogli zrobić zakupy wcześniej.
Dwa rodzaje czekoladek. Można je dowolnie mieszać
Oferta obejmuje czekoladki Merci w opakowaniach 250 g w wariantach:
- klasycznym,
- orzechowo-migdałowym.
Na grafice znalazła się informacja „Mieszaj dowolnie”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań można połączyć różne warianty smakowe objęte promocją.
Klienci nie muszą więc kupować dwóch identycznych pudełek.
Biedronka wprowadza limit. Maksymalnie cztery opakowania
Choć promocja może zachęcać do robienia większych zakupów, sieć wprowadziła ograniczenie.
Dzienny limit wynosi cztery opakowania na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jednego dnia można kupić maksymalnie dwie pary czekoladek w promocyjnej cenie.
Przy wykorzystaniu całego limitu rachunek wyniesie 59,96 zł.
Bez promocji cztery opakowania kosztowałyby 95,96 zł.
W ten sposób klient może zaoszczędzić łącznie 36 zł.
Warunkiem skorzystania z obniżki jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Nie kupisz dwóch? Cena będzie wyższa
Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół.
Cena 14,99 zł za opakowanie obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk.
Zgodnie z informacją na grafice cena za jedno opakowanie bez karty Moja Biedronka lub poza limitem wynosi 23,99 zł.
Dlatego przed zapłatą warto sprawdzić, czy w koszyku znajdują się dwa produkty objęte promocją i czy karta lojalnościowa została prawidłowo zeskanowana.
Promocja potrwa sześć dni. Klienci mają czas do soboty
Oferta rozpocznie się w poniedziałek, 12 października, i potrwa do soboty, 17 października 2026 roku.
Nie wiadomo, jakie będą zapasy poszczególnych wariantów w konkretnych sklepach. Dostępność produktów może różnić się w zależności od placówki.
Najważniejsze warunki promocji to zakup dwóch opakowań Merci 250 g, użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz przestrzeganie dziennego limitu czterech sztuk.
Dla osób planujących zakupy przed Dniem Nauczyciela może to być jedna z ciekawszych ofert rozpoczynającego się tygodnia.
Źródło: materiał promocyjny Biedronki, oferta obowiązująca od 12 do 17 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.