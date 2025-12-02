Ogromna tragedia. Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki utalentowany akto
Polska branża filmowa i telewizyjnych pogrążyła się w żałobie. Nikodem Marecki, zaledwie jedenastoletni aktor znany z filmu „Biała odwaga” i serialu „Szpital św. Anny”, zginął w tragicznym wypadku drogowym w Szczepanowicach pod Krakowem. Chłopiec został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy wysiadał ze szkolnego autobusu. Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 3 grudnia.
Nikodem Marecki (11) – 🇵🇱 aktor dziecięcy, który wystąpił m. in. w filmach „Biała odwaga” czy „Zołza”. Chłopiec zginął potrącony przez samochód w podkrakowskich Szczepanowicach. pic.twitter.com/nhJMCYHzKR
— Kto umarł? (@KtoUmarl) December 1, 2025
Tragedia na drodze ze szkoły
Do wypadku doszło w czwartek, 27 listopada 2025 roku, około godziny 14:00 w miejscowości Szczepanowice w powiecie krakowskim. Jak informuje portal TVN24, Nikodem Marecki wysiadł z autobusu szkolnego i wybiegł na jezdnię, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający samochód dostawczy.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Portal Party.pl podaje, że o godzinie 14:03 zadysponowano zastęp ratownictwa medycznego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słomnik i Trątnowic. W działania zaangażowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował w pobliżu miejsca wypadku.
Mimo szybkiej reakcji służb i podjętych prób reanimacji, życia jedynastoletniego chłopca nie udało się uratować. Kierowca pojazdu był trzeźwy – badanie alkomatem wykazało zero promili.
„Był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał”
O śmierci młodego aktora poinformował w poniedziałek, 1 grudnia, reżyser Marcin Koszałka, twórca filmu „Biała odwaga”, w którym Nikodem zagrał jedną z głównych ról. Jego wpis w mediach społecznościowych poruszył serca tysięcy ludzi.
„Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w 'Białej odwadze’ brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… do zobaczenia” – napisał reżyser.
Informację o tragedii potwierdziła również Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu, do której uczęszczał chłopiec. Placówka opublikowała grafikę z czarną wstążką – symbolem żałoby – oraz przekazała rodzinie wyrazy głębokiego współczucia od całej społeczności szkolnej.
Obiecująca kariera przerwana w tragicznych okolicznościach
Mimo zaledwie jedenastu lat życia, Nikodem Marecki zdążył zagrać w kilkunastu produkcjach filmowych i telewizyjnych. Portal Miejski Reporter podkreśla, że jego warsztat aktorski był na tyle przekonujący, że zdołał przekonać do siebie kolejnych twórców filmowych i telewizyjnych.
Jego najbardziej znaczącą rolą była kreacja w filmie Marcina Koszałki „Biała odwaga”, który trafił do kin 8 marca 2024 roku. W tej produkcji, której akcja osadzona jest na Podhalu w realiach II wojny światowej i na tle historii Goralenvolku, Nikodem zagrał brata Bronki – postaci granej przez Sandrę Drzymalską.
Role u boku gwiazd polskiego kina
Nikodem wystąpił również w filmie i serialu „Zołza”, gdzie wcielił się w Karola Sobańskiego, syna głównej bohaterki granej przez Małgorzatę Kożuchowską. Portal O2.pl przypomina, że ta rola przyniosła mu szczególną popularność wśród szerokiej publiczności.
W 2025 roku widzowie mogli regularnie oglądać go w serialu „Szpital św. Anny”, w którym grał Igora Hajduka – syna Katarzyny i Bartka, jednych z bohaterów produkcji. Równolegle pracował nad rolą Maksa w nowym serialu „Otchłań”.
W swoim dorobku miał także role w serialach „Krakowskie potwory”, „Erynie” (jako Zygmuś Pytek, brat Henia), „Papiery na szczęście”, „Zakochani po uszy” oraz innych produkcjach telewizyjnych.
„Iskierka dobrej energii na planie”
Portal Gazeta Krakowska cytuje poruszający komunikat ekipy serialu „Szpital św. Anny”, która pożegnała młodego kolegę ze swoich planów. „Z niedowierzaniem i ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Nikodema Mareckiego. Zawsze radosny, uśmiechnięty, bardzo zdolny, iskierka dobrej energii na planie. Wspaniale wcielił się w rolę Igora Hajduka w serialu 'Szpital św. Anny’. Będzie nam go bardzo brakowało. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Nikodema. Łączymy się w niewyobrażalnym bólu.”
Ostatni wpis Nikodema na Instagramie pochodzi z 2 listopada – zamieścił wówczas relację z planu serialu „Otchłań”, którą okrasił hasztagiem „przygoda”. Często pokazywał się w towarzystwie znanych aktorów, z którymi pracował na planach filmowych i serialowych.
Prokuratura prowadzi śledztwo
Portal TVN24 informuje, że Prokuratura Rejonowa w Miechowie wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku. Jak podaje portal Party.pl, kierowca pojazdu, który potrącił jedenastolatka, nie usłyszał na razie zarzutu.
Sprawdzane będą wszystkie okoliczności tragedii – w tym prędkość pojazdu, warunki drogowe, widoczność w momencie wypadku oraz zachowanie wszystkich uczestników zdarzenia.
Pogrzeb w środę, 3 grudnia
Rodzina Nikodema Mareckiego poinformowała o terminie uroczystości pogrzebowych. Jak podaje portal Party.pl, msza żałobna zostanie odprawiona w środę, 3 grudnia 2025 roku o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejscowy cmentarz.
„Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, Najukochańszy syn, brat, wnuczek Ś.P. Nikodem Marecki” – czytamy w nekrologu opublikowanym przez rodzinę. W osobistych wpisach najbliżsi dodali krótko: „Jesteś moją dumą, Wielki Człowieku, do zobaczenia”.
Co to oznacza dla bezpieczeństwa dzieci na drogach?
Tragedia w Szczepanowicach to kolejne bolesne przypomnienie o zagrożeniach czyhających na dzieci w drodze do i ze szkoły. Wypadki z udziałem dzieci wysiadających z autobusów szkolnych zdarzają się w Polsce regularnie, mimo że przepisy nakładają na kierowców szczególne obowiązki ostrożności w takich sytuacjach.
Rodzice powinni przypominać dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa: zawsze rozglądać się przed wejściem na jezdnię, nigdy nie wybiegać zza autobusu, poczekać aż autobus odjedzie albo przejść przed nim (gdzie widoczność jest lepsza), a przede wszystkim – upewnić się, że żaden pojazd nie nadjeżdża.
Kierowcy z kolei muszą pamiętać, że w pobliżu przystanków szkolnych i zatrzymanych autobusów należy zachować szczególną ostrożność i drastycznie zmniejszyć prędkość. Dziecko może w każdej chwili wybiec na jezdnię – nie zawsze ze złej woli, czasem po prostu zapominając o niebezpieczeństwie.
Śmierć Nikodema Mareckiego to ogromna strata dla polskiej kinematografii i rodziny, która straciła najukochańszego syna. Jego talent, energia i radość życia pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli szczęście z nim pracować.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.