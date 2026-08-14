Ogromne kary w Polsce. Właściciele domów i mieszkań muszą pamiętać o tej dacie. Po 15 września mogą zacząć się problemy
15 września 2026 roku to ważna data dla wielu właścicieli nieruchomości w Polsce. Tego dnia upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Przeoczenie obowiązku oznacza zaległość podatkową i może uruchomić naliczanie odsetek. Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą spotkać osoby, które nie tylko nie płacą podatku, ale również uchylają się od obowiązków wobec gminy.
Podatek od nieruchomości jest daniną lokalną. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do budżetu państwa, lecz do gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Dotyczy to również właścicieli nieruchomości w Warszawie.
15 września mija kolejny ważny termin
Osoby fizyczne co do zasady regulują podatek od nieruchomości w 4 ratach. Terminy przypadają na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Najbliższa data, o której trzeba pamiętać, to zatem 15 września 2026 roku. Jest to termin zapłaty trzeciej raty podatku.
Jest jednak ważny wyjątek. Jeżeli wysokość podatku za cały rok nie przekracza 100 zł, daniny nie dzieli się na raty. W takim przypadku całą należność trzeba uregulować jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Nie tylko właściciele muszą płacić
Obowiązek podatkowy może dotyczyć gruntów, budynków lub ich części, a także wyodrębnionych lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
Podatnikami mogą być nie tylko właściciele. Przepisy obejmują również między innymi posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych oraz w określonych sytuacjach posiadaczy nieruchomości należących do Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.
Nie oznacza to jednak, że każdy grunt podlega temu samemu podatkowi. W przypadku gruntów rolnych i lasów zastosowanie mogą mieć odrębne daniny.
Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?
Nie istnieje jedna identyczna stawka obowiązująca wszystkich właścicieli w Polsce. Konkretne stawki ustalają rady gmin, ale nie mogą przekraczać maksymalnych limitów określonych na dany rok.
W 2026 roku maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych lub ich części wynosi 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
Zdecydowanie wyższy limit obowiązuje w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Maksymalna stawka wynosi w tym przypadku 35,53 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
To jednak wartości maksymalne. Ostateczna kwota zależy od uchwały obowiązującej w konkretnej gminie oraz parametrów danej nieruchomości.
Kupiłeś mieszkanie lub dom? Jest jeszcze jeden termin
Sama zapłata podatku nie jest jedynym obowiązkiem właściciela. Jeżeli powstał obowiązek podatkowy albo nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku, osoba fizyczna powinna przekazać odpowiednią informację organowi podatkowemu.
Co do zasady jest na to 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wpływających na wysokość opodatkowania.
Osoby fizyczne wykorzystują w tym celu formularz IN-1, czyli informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wraz z odpowiednimi załącznikami.
Obowiązek może pojawić się między innymi po zakupie nieruchomości, ale także po zmianach mających znaczenie dla wysokości należności.
Spóźnienie z ratą nie oznacza automatycznie 64 tys. zł grzywny
To szczególnie ważne rozróżnienie. Samo niezapłacenie trzeciej raty podatku do 15 września nie oznacza, że właściciel automatycznie otrzyma grzywnę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Po przekroczeniu terminu powstaje zaległość podatkowa. Mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę, a jeżeli należność nadal nie zostanie uregulowana, samorząd może rozpocząć procedurę zmierzającą do jej wyegzekwowania.
Inną kategorią są naruszenia obowiązków podatkowych podlegające przepisom Kodeksu karnego skarbowego. Dotyczyć mogą na przykład sytuacji związanych z nieujawnieniem właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo niezłożeniem wymaganej informacji, jeżeli spełnione zostaną przesłanki odpowiedzialności przewidziane prawem.
W takich przypadkach konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. W 2026 roku grzywna za wykroczenie skarbowe może sięgać 64 080 zł. Nie jest to jednak standardowa kara za jednodniowe spóźnienie z przelewem podatku od nieruchomości.
Co dzieje się po 15 września?
Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie, od następnego dnia jest już zaległością podatkową. Do podstawowej kwoty mogą dojść odsetki za zwłokę.
Jeśli właściciel nadal nie ureguluje należności, sprawa może przejść na etap egzekucji administracyjnej. W praktyce oznacza to, że niewielka początkowo zaległość może z czasem powiększyć się o dodatkowe koszty.
Dlatego po zauważeniu spóźnienia najgorszym rozwiązaniem jest dalsze ignorowanie zobowiązania. Należy sprawdzić wysokość zaległości i możliwie szybko ją uregulować.
Gdzie sprawdzić, ile trzeba zapłacić?
Osoba fizyczna nie musi samodzielnie obliczać podatku według stawek i powierzchni nieruchomości. Wysokość zobowiązania określa organ podatkowy w decyzji.
Właściciel powinien więc przede wszystkim sprawdzić otrzymaną decyzję podatkową. Znajdzie w niej zarówno wysokość należności, jak i informacje dotyczące poszczególnych rat.
Podatek można uregulować między innymi przelewem na właściwy rachunek, w kasie właściwego organu, jeżeli taka forma jest dostępna, albo u inkasenta, jeśli gmina wprowadziła pobór podatku w ten sposób.
Warszawiacy również powinni sprawdzić swoje decyzje
Termin 15 września dotyczy także osób posiadających nieruchomości w Warszawie, jeżeli zgodnie z otrzymaną decyzją podatek jest regulowany w ratach.
Warto sprawdzić dokument odpowiednio wcześniej. Szczególną uwagę powinny zachować osoby, które w ostatnim czasie kupiły nieruchomość, dokonały zmian dotyczących sposobu jej wykorzystywania albo posiadają kilka nieruchomości i otrzymują więcej niż jedną decyzję podatkową.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś właścicielem domu, mieszkania, garażu, działki albo innej nieruchomości podlegającej opodatkowaniu, sprawdź decyzję podatkową i zaznacz w kalendarzu 15 września 2026 roku.
Jeśli płacisz podatek w 4 ratach, jest to termin trzeciej tegorocznej płatności. Nie zakładaj jednak, że masz zapłacić określoną kwotę tylko na podstawie ogólnopolskich stawek. Sprawdź kwotę wskazaną przez właściwy organ.
Jeżeli niedawno kupiłeś nieruchomość albo nastąpiła zmiana wpływająca na opodatkowanie, sprawdź również, czy został dopełniony obowiązek przekazania informacji IN-1. Co do zasady termin na wykonanie tego obowiązku wynosi 14 dni od wystąpienia odpowiedniego zdarzenia.
Najważniejsze jest również właściwe rozumienie informacji o wysokich karach. 64 080 zł nie jest automatyczną karą za przekroczenie terminu 15 września. Zwykłe spóźnienie powoduje przede wszystkim powstanie zaległości i możliwość naliczenia odsetek. Wysokie grzywny wynikające z przepisów karnych skarbowych dotyczą odrębnych naruszeń obowiązków podatkowych.
Podstawa prawna
Podstawowe zasady podatku od nieruchomości określa ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zasady dotyczące zaległości i odsetek wynikają z Ordynacji podatkowej, natomiast odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe reguluje Kodeks karny skarbowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.