Prezydent podpisał. Nowe konta od 2027 roku. Do 100 tys. zł na specjalnych zasadach podatkowych
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która może zmienić sposób oszczędzania i inwestowania pieniędzy przez Polaków. Od 1 stycznia 2027 roku mają działać Osobiste Konta Inwestycyjne, czyli OKI. Wprowadzają one preferencje podatkowe dla aktywów o wartości do 100 tys. zł. Osobny, niższy limit przewidziano dla lokat i obligacji skarbowych.
Nowe rozwiązanie ma zachęcić Polaków do inwestowania kapitału zamiast przechowywania wszystkich oszczędności na tradycyjnych rachunkach. Największe zainteresowanie może wzbudzić możliwość ograniczenia obciążeń związanych z 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia podatku Belki.
Decyzja już zapadła. Nowe przepisy od stycznia
Ustawa dotycząca OKI znalazła się wśród aktów prawnych podpisanych przez prezydenta 13 sierpnia 2026 roku. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów prac nad nowym rozwiązaniem.
Osobiste Konta Inwestycyjne mają rozpocząć funkcjonowanie 1 stycznia 2027 roku. Do tego czasu banki i pozostałe instytucje finansowe będą mogły przygotować swoje oferty dla klientów.
OKI mają być rozwiązaniem dobrowolnym. To posiadacz oszczędności zdecyduje, czy chce korzystać z nowego rachunku i związanych z nim preferencji.
100 tys. zł to najważniejszy limit
Jednym z głównych elementów reformy jest limit 100 tys. zł. Do tej wartości aktywa inwestycyjne znajdujące się na OKI mają korzystać z preferencyjnego traktowania podatkowego przewidzianego w nowych przepisach.
Ma to szczególne znaczenie dla osób inwestujących w instrumenty rynku kapitałowego. W ramach nowych rachunków będzie można gromadzić między innymi akcje polskich spółek, prawa do akcji i prawa poboru.
Przepisy obejmują również określone obligacje i listy zastawne denominowane w złotych oraz jednostki funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
Masz pieniądze na lokacie? Tutaj limit jest znacznie niższy
Osoby preferujące tradycyjne formy oszczędzania powinny zwrócić uwagę na dodatkowe ograniczenie. W przypadku aktywów oszczędnościowych limit preferencji wyniesie 25 tys. zł.
Dotyczy to między innymi lokat oraz obligacji skarbowych. Nie należy więc interpretować nowych przepisów w taki sposób, że będzie można umieścić 100 tys. zł na zwykłej lokacie i całą tę kwotę objąć preferencją podatkową.
Właśnie różnica między limitami 100 tys. zł i 25 tys. zł będzie jednym z najważniejszych elementów, które trzeba sprawdzić przed założeniem OKI.
Podatek Belki pozostaje. Zmieniają się zasady dla OKI
Obecnie dochody z wielu inwestycji i produktów oszczędnościowych podlegają 19-procentowemu podatkowi od zysków kapitałowych. Jest on powszechnie nazywany podatkiem Belki.
Nowe przepisy nie usuwają tej daniny z polskiego systemu. Zamiast tego powstaje specjalny mechanizm dla osób korzystających z OKI.
Oznacza to, że inwestowanie lub oszczędzanie poza nowym rachunkiem nadal będzie podlegało odpowiednim zasadom podatkowym. Samo wejście ustawy w życie nie spowoduje więc, że od 2027 roku wszystkie odsetki i zyski kapitałowe w Polsce staną się nieopodatkowane.
Co po przekroczeniu limitu?
Nowy system przewiduje również rozwiązanie dla osób posiadających na OKI aktywa przekraczające ustawowy próg.
Powyżej limitu ma pojawić się podatek od aktywów. Jego konstrukcja będzie inna od obecnego podatku naliczanego od faktycznie wypracowanego zysku kapitałowego.
Mechanizm ma być związany ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. W praktyce oznacza to, że opłacalność posiadania większego portfela na OKI będzie zależała również od parametrów obowiązujących w danym okresie.
Nie każda zagraniczna inwestycja skorzysta z preferencji
Istotnym elementem ustawy jest także zakres instrumentów, które mogą korzystać z nowych zasad. Szczególne znaczenie mają tutaj inwestycje związane z polskim rynkiem.
Preferencje przewidziane dla wskazanych instrumentów nie rozciągają się automatycznie na analogiczne produkty kupowane na zagranicznych giełdach. Dla osób posiadających rozbudowane portfele inwestycyjne może to mieć duże znaczenie przy wyborze sposobu korzystania z OKI.
Przed przeniesieniem aktywów trzeba więc będzie sprawdzić nie tylko ich wartość, lecz również rodzaj oraz rynek, na którym są notowane.
Miliardy mogą popłynąć na warszawską giełdę
Zmiana ma znaczenie nie tylko dla prywatnych oszczędności. Jednym z celów reformy jest zwiększenie udziału gospodarstw domowych w finansowaniu gospodarki poprzez rynek kapitałowy.
Według założeń związanych z wprowadzeniem OKI na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może trafić około 25 mld zł do 2030 roku.
W perspektywie kolejnej dekady kwota może być znacznie większa. Szacunki wskazują na około 74 mld zł do 2040 roku.
Jeżeli Polacy rzeczywiście zaczną przenosić większą część swoich oszczędności na rynek kapitałowy, nowe rachunki mogą zwiększyć zainteresowanie krajowymi spółkami i funduszami.
Banki rozpoczną walkę o oszczędności Polaków
Do uruchomienia systemu pozostało kilka miesięcy. Dla banków i instytucji finansowych oznacza to czas na stworzenie nowych produktów i dostosowanie systemów do przepisów.
Dla klientów może to oznaczać pojawienie się wielu konkurencyjnych ofert. Przy wyborze OKI znaczenie będą miały nie tylko kwestie podatkowe, ale także dostęp do poszczególnych instrumentów, prowizje transakcyjne i pozostałe warunki oferowane przez konkretną instytucję.
Dlatego przed podjęciem decyzji dobrze będzie porównać kilka ofert, zamiast kierować się wyłącznie informacją o możliwości uniknięcia 19-procentowego podatku od części zysków.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz oszczędności albo już inwestujesz, zapamiętaj datę 1 stycznia 2027 roku. Wtedy mają ruszyć Osobiste Konta Inwestycyjne.
Najważniejszy próg to 100 tys. zł, ale nie można traktować go jako jednolitego limitu dla każdego rodzaju oszczędności. Dla lokat i obligacji skarbowych część objęta preferencją będzie ograniczona do 25 tys. zł.
Jeżeli inwestujesz przede wszystkim na polskim rynku kapitałowym, OKI mogą okazać się rozwiązaniem szczególnie interesującym. Jeżeli natomiast większość pieniędzy przechowujesz na lokatach, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na niższy limit dotyczący aktywów oszczędnościowych.
Posiadacze zagranicznych inwestycji powinni natomiast dokładnie sprawdzić, które instrumenty będą mogły znaleźć się w systemie z odpowiednimi preferencjami.
Warto również pamiętać, że podatek Belki nie znika. Nowe konta tworzą odrębny mechanizm podatkowy, ale nie likwidują dotychczasowych zasad dla wszystkich oszczędności i inwestycji.
Najbliższe miesiące przyniosą oferty banków i instytucji finansowych. Dopiero wtedy będzie można dokładnie porównać dostępne OKI i policzyć, czy zmiana sposobu inwestowania rzeczywiście będzie opłacalna w konkretnym przypadku.
Podstawa prawna
Zmiany wynikają z ustawy wprowadzającej Osobiste Konta Inwestycyjne, podpisanej przez Prezydenta RP 13 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami OKI mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.