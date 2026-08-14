Renta wdowia mocno wzrośnie. Od 2027 roku ZUS będzie wypłacał więcej
To będzie jedna z najważniejszych zmian dla osób pobierających rentę wdowią. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Dla części wdów i wdowców oznacza to zauważalnie większe miesięczne wypłaty. Jest jednak ograniczenie, przez które nie każdy wykorzysta podwyżkę w całości.
Duża zmiana od 1 stycznia 2027 roku
Renta wdowia pozwala łączyć własne świadczenie z częścią świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku. Obecnie osoba uprawniona może otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego.
Od 1 stycznia 2027 roku druga część wzrośnie do 25 proc. Oznacza to podwyżkę aż o 10 punktów procentowych.
Nie zmieni się natomiast możliwość wyboru korzystniejszego wariantu. Uprawniony będzie mógł pobierać:
100 proc. własnej emerytury i 25 proc. renty rodzinnej albo 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury.
W praktyce wybór odpowiedniego wariantu może mieć duże znaczenie dla wysokości miesięcznych dochodów seniora.
Ile można zyskać? Różnica może wynosić kilkaset złotych miesięcznie
Skala podwyżki będzie zależała od wysokości drugiego świadczenia. Możemy pokazać to na prostych przykładach.
Jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł brutto, obecne 15 proc. daje 300 zł. Po zmianie 25 proc. będzie oznaczało 500 zł. Różnica wyniesie 200 zł miesięcznie.
Przy drugim świadczeniu wynoszącym 3000 zł obecnie byłoby to 450 zł, natomiast od 2027 roku 750 zł. Wzrost wyniósłby więc 300 zł miesięcznie.
Jeżeli drugie świadczenie wynosi 4000 zł, 15 proc. odpowiada kwocie 600 zł, a 25 proc. to już 1000 zł. W tym przykładzie różnica sięga 400 zł miesięcznie.
Są to przykładowe wyliczenia pokazujące działanie mechanizmu. Rzeczywista wypłata zależy od indywidualnej sytuacji oraz ustawowego limitu.
ZUS zastosuje limit. To ważne przy wyższych świadczeniach
Wzrost z 15 do 25 proc. nie oznacza, że każda osoba otrzyma pełną kwotę wynikającą z prostego dodania świadczeń.
Obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Limit nie jest więc stałą kwotą. Zmienia się wraz z wysokością minimalnej emerytury, która podlega corocznej waloryzacji.
Jeżeli przyjąć wskazywaną obecnie prognozę waloryzacji na poziomie 3,48 proc., najniższa emerytura w 2027 roku wyniosłaby około 2047,34 zł brutto. W takim wariancie trzykrotność tej kwoty wynosiłaby 6142,02 zł brutto.
Trzeba jednak podkreślić, że są to wartości wynikające z prognozy. Ostateczna wysokość najniższej emerytury na 2027 rok będzie zależała od faktycznego wskaźnika waloryzacji.
Nie każdy dostanie pełną podwyżkę
Limit będzie szczególnie istotny dla osób pobierających stosunkowo wysokie świadczenia.
Jeżeli suma pełnego pierwszego świadczenia oraz 25 proc. drugiego przekroczy ustawowy pułap, wypłata zostanie ograniczona do maksymalnej dopuszczalnej wysokości.
Może więc dojść do sytuacji, w której matematyczne wyliczenie wskazuje na znaczną podwyżkę, ale senior nie zobaczy całej tej kwoty na swoim świadczeniu właśnie z powodu limitu.
Największą korzyść z podniesienia udziału drugiego świadczenia mogą odczuć osoby, których łączna renta wdowia pozostaje poniżej ustawowego maksimum.
Dlaczego renta wdowia wzrośnie właśnie w 2027 roku?
Zmiana nie jest nowym jednorazowym dodatkiem ani zapowiedzią kolejnego programu. Mechanizm zwiększenia udziału drugiego świadczenia został przewidziany w zasadach funkcjonowania renty wdowiej.
Pierwszy etap zakłada wypłatę 15 proc. drugiego świadczenia. Następnie od 1 stycznia 2027 roku udział ten wzrasta do 25 proc.
Dla seniorów oznacza to, że przy niezmienionej wysokości podstawowych świadczeń sama zmiana proporcji może podnieść miesięczną wypłatę.
Czy limit renty wdowiej zostanie zniesiony?
To jedna z kwestii, która może mieć największe znaczenie dla osób otrzymujących wyższe emerytury i renty rodzinne.
Na razie nie ma jednak podstaw, aby zakładać szybkie zniesienie ograniczenia. Jak informował „Fakt”, powołując się na informacje resortu rodziny, przegląd funkcjonowania rozwiązania przewidziano na 2028 rok.
Dopiero wtedy mogą być analizowane ewentualne zmiany w zasadach działania renty wdowiej, w tym rozwiązania wpływające na wysokość wypłat.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz rentę wdowią, 1 stycznia 2027 roku będzie dla Ciebie bardzo ważną datą. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z obecnych 15 do 25 proc.
Przykładowo, jeżeli świadczenie stanowiące tę dodatkową część wynosi 3000 zł brutto, zamiast 450 zł odpowiadających 15 proc. będzie to 750 zł przy stawce 25 proc. Różnica wynosi 300 zł miesięcznie, czyli teoretycznie 3600 zł w ciągu 12 miesięcy.
Trzeba jednak sprawdzić również drugą wartość, czyli łączną wysokość świadczeń. Jeżeli przekroczy ona ustawowy limit wynoszący trzykrotność minimalnej emerytury, wypłata zostanie odpowiednio ograniczona.
Ostateczna granica wypłat na 2027 rok będzie znana po ustaleniu wysokości przyszłorocznej najniższej emerytury. Dlatego osoby korzystające z renty wdowiej powinny zwrócić szczególną uwagę na przyszłoroczną waloryzację. To od niej będzie zależał także maksymalny pułap łącznego świadczenia.
Źródło: przepisy dotyczące renty wdowiej, informacje ZUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wprost, „Fakt”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.