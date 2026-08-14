Jest decyzja w sprawie 14. emerytury. Wiadomo, kiedy seniorzy dostaną nawet 1978,49 zł
Seniorzy czekający na czternastą emeryturę poznali najważniejszy termin. Rząd wskazał wrzesień jako miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w 2026 roku. Maksymalna kwota wyniesie 1978,49 zł brutto, jednak nie każdy otrzyma tyle samo. Ostateczna wysokość przelewu będzie zależała przede wszystkim od wysokości emerytury lub renty.
Czternasta emerytura 2026. Rząd wskazał wrzesień
Czternasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym co roku, ale jej termin nie został na stałe przypisany w ustawie do jednego miesiąca. Rada Ministrów określa miesiąc wypłaty w rozporządzeniu.
W przypadku 2026 roku wskazany został wrzesień. Oznacza to, że dodatkowe pieniądze mają trafić do uprawnionych razem z ich regularnymi emeryturami i rentami.
Seniorzy nie powinni jednak oczekiwać jednego wielkiego dnia wypłat dla całego kraju. Konkretna data będzie zależała od terminu, w którym dana osoba standardowo otrzymuje swoje świadczenie.
Nawet 1978,49 zł brutto dodatkowej emerytury
Pełna czternasta emerytura odpowiada wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 roku jest to 1978,49 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że taka kwota zostanie wypłacona każdemu uprawnionemu.
Pełne 1978,49 zł brutto przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Każda złotówka podstawowego świadczenia powyżej 2900 zł zmniejsza czternastą emeryturę o złotówkę.
Masz 3500 zł emerytury? Czternastka będzie niższa
Mechanizm można pokazać na prostym przykładzie. Jeśli podstawowe świadczenie wynosi 3500 zł brutto, próg 2900 zł zostaje przekroczony o 600 zł.
Od maksymalnej czternastki wynoszącej 1978,49 zł należy więc odjąć 600 zł. W takim przypadku dodatkowe świadczenie wyniesie 1378,49 zł brutto.
Przy emeryturze w wysokości 4000 zł brutto przekroczenie wynosi już 1100 zł. Czternastka spada wtedy do 878,49 zł brutto.
Obowiązuje również minimalna kwota wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” czternasta emerytura byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
31 sierpnia będzie ważną datą dla seniorów
Istotne znaczenie ma również moment ustalania prawa do dodatkowych pieniędzy. Aby otrzymać czternastą emeryturę we wrześniu, trzeba mieć prawo do odpowiedniego świadczenia emerytalno-rentowego 31 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wypłatę.
Jeżeli podstawowe świadczenie będzie w tym momencie zawieszone, może to oznaczać brak prawa do czternastki.
Przepisy obejmują nie tylko osoby pobierające klasyczną emeryturę. W gronie uprawnionych znajdują się również osoby pobierające określone renty, rentę socjalną, świadczenia i zasiłki przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Nie trzeba składać wniosku do ZUS
To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów. Nie trzeba składać wniosku o czternastą emeryturę.
Świadczenie zostanie przyznane z urzędu. Instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę sprawdzi uprawnienia i obliczy należną kwotę.
Seniorzy powinni szczególnie uważać na wiadomości, telefony czy strony internetowe sugerujące konieczność wypełnienia specjalnego formularza w celu otrzymania czternastki. Samo świadczenie nie wymaga składania takiego wniosku.
Kiedy dokładnie pieniądze pojawią się na koncie?
Wrzesień nie oznacza jednej daty wypłaty dla wszystkich. Czternasta emerytura ma zostać przekazana razem z podstawową emeryturą lub rentą, dlatego pieniądze będą pojawiały się na rachunkach w różnych terminach.
Osoba, która otrzymuje emeryturę na początku miesiąca, może dostać czternastkę wcześniej niż senior mający termin wypłaty w dalszej części września.
Znaczenie mają również weekendy i inne dni wolne. Jeżeli standardowy termin wypłaty przypada na dzień wolny, przekazanie świadczenia może nastąpić odpowiednio wcześniej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i Twoje świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto, możesz liczyć na pełną czternastą emeryturę w wysokości 1978,49 zł brutto.
Jeżeli otrzymujesz więcej niż 2900 zł brutto, nadal możesz dostać dodatkowe pieniądze, ale ich wysokość będzie stopniowo zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Nie musisz składać żadnego wniosku. Najważniejsze będzie posiadanie prawa do odpowiedniego świadczenia na 31 sierpnia 2026 roku. Sama wypłata ma nastąpić we wrześniu wraz z regularną emeryturą lub rentą.
Dla milionów gospodarstw domowych będzie to więc miesiąc z wyższym przelewem. Warto jednak wcześniej sprawdzić wysokość swojego podstawowego świadczenia, ponieważ to właśnie ona zdecyduje, czy otrzymamy pełne 1978,49 zł brutto, czy odpowiednio pomniejszoną kwotę.
Źródła: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, przepisy dotyczące kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.