ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie na prąd i gaz. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie
Ponad 4 tys. zł w ciągu roku może trafić do osób uprawnionych do specjalnego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Chodzi o ryczałt energetyczny, którego wysokość od 1 marca 2026 roku wynosi 336,16 zł miesięcznie. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, ale jest jeden bardzo ważny warunek. Pieniądze nie należą się wszystkim emerytom i rencistom.
336,16 zł miesięcznie z ZUS. Dochód nie ma znaczenia
Ryczałt energetyczny jest świadczeniem przeznaczonym na częściowe pokrycie kosztów korzystania z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej. Pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu wynosi 336,16 zł miesięcznie.
W przeciwieństwie do wielu innych form pomocy państwa przy tym świadczeniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wysokość emerytury czy renty nie decyduje więc o przyznaniu pieniędzy.
Nie oznacza to jednak, że każdy senior może złożyć wniosek i otrzymać dodatkowe 336,16 zł. O prawie do świadczenia decyduje przede wszystkim przynależność do jednej z grup wymienionych w przepisach.
Nie każdy emeryt dostanie pieniądze. Lista uprawnionych jest ograniczona
Ryczałt energetyczny jest szczególnym świadczeniem związanym ze statusem określonych osób. Sam wiek, niska emerytura czy wysokie rachunki za energię nie wystarczą do jego otrzymania.
Do uprawnionych należą między innymi kombatanci i inne osoby uprawnione, a także żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani między innymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.
Prawo do ryczałtu mogą mieć również wdowy i wdowcy po kombatantach i innych osobach uprawnionych, jeżeli spełniają ustawowe warunki. Przepisy przewidują również świadczenie dla określonych wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.
To bardzo istotne rozróżnienie. Ryczałt energetyczny nie jest powszechnym dodatkiem do emerytury ani kolejną wersją dopłaty do rachunków dostępnej dla każdego gospodarstwa domowego.
Ponad 4 tys. zł w ciągu roku
Miesięczna kwota może wydawać się niewielka, ale w perspektywie całego roku robi się z niej znaczna suma.
336,16 zł x 12 miesięcy = 4033,92 zł.
Osoba pobierająca świadczenie przez pełny rok może więc otrzymać ponad 4 tys. zł. Przez 6 miesięcy będzie to 2016,96 zł, natomiast przez 3 miesiące 1008,48 zł, przy założeniu niezmienionej miesięcznej stawki.
Kwota ryczałtu podlega waloryzacji. Osoby, które już mają ustalone prawo do świadczenia, nie muszą co roku występować o podwyższenie jego wysokości.
Potrzebny jest wniosek ZUS-ERK
Osoba spełniająca warunki, która jeszcze nie otrzymuje ryczałtu, musi wystąpić o jego przyznanie. Służy do tego formularz ZUS-ERK, czyli wniosek o ryczałt energetyczny.
W zależności od podstawy uprawnienia konieczne mogą być również dokumenty potwierdzające prawo do pieniędzy.
W przypadku kombatantów i osób represjonowanych znaczenie może mieć decyzja szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca odpowiednie okresy działalności kombatanckiej lub represji.
Wdowy i wdowcy muszą natomiast wykazać uprawnienia wynikające ze statusu zmarłego członka rodziny. W przypadku byłych żołnierzy znaczenie mają dokumenty potwierdzające okres i charakter przymusowego zatrudnienia.
Nie ma corocznego naboru. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie
Dobra wiadomość dla osób, które dopiero teraz dowiedziały się o możliwości otrzymania świadczenia, jest taka, że nie obowiązuje jeden krótki termin składania wniosków.
Nie jest to program, w którym trzeba zdążyć przed określoną datą. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może wystąpić do ZUS o przyznanie ryczałtu.
Nie trzeba również przedstawiać comiesięcznych rachunków za prąd czy gaz, aby udowodnić, na co wydano pieniądze. Ryczałt ma stałą wysokość określoną dla danego okresu.
Najważniejszy warunek może dotyczyć wdów i wdowców
To właśnie wdowy i wdowcy powinni szczególnie dokładnie sprawdzić swoje uprawnienia. Część osób może nie kojarzyć świadczenia z sytuacją swojego zmarłego małżonka.
Jeżeli małżonek był kombatantem, osobą uprawnioną albo należał do jednej z pozostałych grup wymienionych w przepisach, warto zweryfikować dokumentację i sprawdzić możliwość otrzymania ryczałtu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś po prostu emerytem lub rencistą i nie należysz do jednej z grup wskazanych w przepisach, sam fakt otrzymywania świadczenia z ZUS nie daje prawa do 336,16 zł miesięcznie. Nie ma również znaczenia, jak wysokie są Twoje rachunki za energię.
Jeżeli jednak jesteś kombatantem, inną osobą uprawnioną, byłym żołnierzem przymusowo zatrudnianym albo wdową lub wdowcem po osobie posiadającej odpowiedni status, sytuacja wygląda inaczej. Warto sprawdzić dokumenty i swoje uprawnienia, ponieważ w skali 12 miesięcy świadczenie wynosi obecnie 4033,92 zł.
Kluczowe jest także to, że nie ma kryterium dochodowego. Wysokość emerytury nie przekreśla prawa do ryczałtu. Decyduje spełnienie warunków wynikających z przepisów i udokumentowanie odpowiedniego statusu.
Źródła: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przepisy dotyczące uprawnień kombatantów i niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.