Puma pod Warszawą. Czy zwierzę może dotrzeć do stolicy?
Niepokojące informacje z Mazowsza. W Wyszkowie zauważono zwierzę przypominające pumę, a służby zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność. Pojawia się jednak kolejne pytanie: czy duży kot może przemieścić się w kierunku Warszawy? Wyszków znajduje się około 50 km w linii prostej od stolicy, więc dla tak sprawnego drapieżnika sama odległość nie stanowi bariery. Nie ma jednak obecnie podstaw, aby twierdzić, że zwierzę rzeczywiście zmierza w stronę Warszawy.
Zwierzę przypominające pumę zauważono w Wyszkowie
Informacja pojawiła się 14 sierpnia. Według lokalnych doniesień i komunikatu przekazanego przez Gminę Wyszków zwierzę przypominające pumę było widziane w rejonie ulic Perłowej i Pułtuskiej w Wyszkowie. Zgłoszenie trafiło do służb.
Sprawa jest traktowana poważnie. Policja zaapelowała, aby nie zbliżać się do dużego kota, nie próbować go dokarmiać, płoszyć ani samodzielnie chwytać. Nie należy również podchodzić do niego tylko po to, aby zrobić zdjęcie.
To jednak nie wszystko. Według informacji przekazywanych przez lokalne media podobne zwierzę miało być wcześniej obserwowane także na terenie powiatów pułtuskiego i ciechanowskiego. W rejonie gminy Zatory prowadzono poszukiwania zwierzęcia przypominającego pumę, pojawiło się również nagranie. Na tym etapie nie ma jednak ostatecznego potwierdzenia, że na wszystkich materiałach i we wszystkich zgłoszeniach chodzi o tego samego osobnika i że rzeczywiście jest to puma.
Jak daleko jest z Wyszkowa do Warszawy?
Odległość jest większa niż około 40 km, jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy centra obu miast. W linii prostej Wyszków dzieli od Warszawy około 51 km, natomiast drogami jest to mniej więcej 55-60 km.
To istotna informacja, ponieważ w przypadku dzikiego zwierzęcia odległości drogowe mają ograniczone znaczenie. Puma nie poruszałaby się trasą wyznaczoną dla samochodów. Mogłaby wybierać lasy, pola, zarośla i inne tereny zapewniające osłonę.
Dlatego odpowiedź na pytanie, czy takie zwierzę fizycznie byłoby w stanie znaleźć się znacznie bliżej Warszawy, brzmi: tak, sama odległość tego nie wyklucza. Zupełnie inną kwestią jest jednak to, czy zwierzę rzeczywiście wybierze taki kierunek.
Czy puma może dotrzeć do Warszawy?
Nie można obecnie przewidzieć trasy zwierzęcia. Dzikie koty nie przemieszczają się pomiędzy miejscowościami najkrótszą możliwą drogą. Zwierzę może zmienić kierunek, zatrzymać się na określonym obszarze albo przemieszczać się przez tereny oddalone od zabudowy.
Dlatego nie można powiedzieć, że zwierzę z Wyszkowa „idzie na Warszawę”. Nie ma obecnie informacji służb, które potwierdzałyby taki kierunek jego przemieszczania.
Nie należy jednak lekceważyć możliwości pokonywania przez dużego kota znacznych dystansów. Szczególnie osobniki przemieszczające się w poszukiwaniu nowego terytorium mogą wędrować na bardzo duże odległości.
Teoretycznie wystarczyłoby kilka nocnych wędrówek
Nie da się wiarygodnie podać godziny ani dnia, w którym zwierzę mogłoby znaleźć się pod Warszawą. Biologicznie pokonanie około 50 km nie byłoby jednak dla pumy dystansem nadzwyczajnym.
W sprzyjających warunkach taką odległość zwierzę mogłoby pokonać podczas jednej lub kilku intensywnych nocnych wędrówek. Nie oznacza to jednak, że będzie przemieszczało się bez przerwy ani że wybierze kierunek południowo-zachodni.
W praktyce droga mogłaby być znacznie dłuższa niż odległość widoczna na mapie. Zwierzę może omijać zabudowania, zatrzymywać się, polować i wielokrotnie zmieniać kierunek.
Na potencjalnej trasie są kolejne miejscowości
Gdyby zwierzę rzeczywiście przemieszczało się z Wyszkowa w kierunku Warszawy, pomiędzy miastami znajdują się między innymi okolice Niegowa, Woli Rasztowskiej, Radzymina, Wołomina, Kobyłki, Zielonki i Marek.
Nie oznacza to oczywiście, że właśnie taką trasę wybierze zwierzę. To jedynie pokazuje skalę odległości oraz położenie miejscowości pomiędzy Wyszkowem i stolicą.
Kluczowe będą więc kolejne potwierdzone obserwacje. Jeżeli zgłoszenia zaczną pojawiać się coraz bardziej na południowy zachód od Wyszkowa, będzie można mówić o określonym kierunku przemieszczania. Na razie takich wniosków wyciągać nie można.
Policja ostrzega: nie próbuj robić zdjęcia z bliska
Najważniejszy pozostaje apel służb. Osoba, która zauważy zwierzę przypominające pumę, nie powinna się do niego zbliżać. Nie należy go fotografować z małej odległości, karmić, przepędzać ani podejmować próby schwytania.
Jeżeli jest to możliwe bez narażania siebie lub innych, warto zapamiętać miejsce obserwacji oraz kierunek, w którym zwierzę się oddaliło. Informacje te mogą pomóc służbom.
Policja zaleca również zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu lasów i terenów zalesionych. Rodzice powinni zwrócić uwagę na dzieci, a właściciele zwierząt domowych odpowiednio je zabezpieczyć.
Najważniejsze pytanie: czy to rzeczywiście puma?
W tej historii konieczne jest bardzo ważne zastrzeżenie. Nie mamy jeszcze podstaw, aby bezwarunkowo stwierdzić, że po Mazowszu porusza się puma.
Lokalne źródła informują o zwierzęciu wyglądem przypominającym pumę. Istnieje również nagranie z wcześniejszej obserwacji w okolicach gminy Zatory, ale jego autorzy sami zaznaczają, że na tym etapie nie można na jego podstawie jednoznacznie potwierdzić gatunku.
Dlatego do czasu identyfikacji zwierzęcia należy mówić o dużym kocie lub zwierzęciu przypominającym pumę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Wyszkowie lub w okolicznych miejscowościach, potraktuj komunikaty służb poważnie. Nie próbuj szukać zwierzęcia na własną rękę. Szczególnie niebezpieczne może być wchodzenie nocą do lasu lub zarośli w nadziei na wykonanie zdjęcia.
Mieszkańcy Warszawy nie mają obecnie powodów do paniki. Nie ma potwierdzonych informacji wskazujących, że zwierzę kieruje się do stolicy. Jednocześnie dystans dzielący Wyszków od Warszawy jest na tyle niewielki z punktu widzenia możliwości dużego drapieżnika, że kolejne komunikaty służb i miejsca następnych obserwacji będą bardzo istotne.
Jeżeli zwierzę zostanie zauważone, należy zachować dystans i powiadomić służby, podając możliwie dokładną lokalizację oraz kierunek, w którym się przemieszczało. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.