Ogromne kolejki przed urzędami. Jest na to tylko 30 dni. Ułatwienie obowiązku dopiero w 2027 roku
Dwa lata po wprowadzeniu obowiązku rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od zakupu wydziały komunikacji nadal toną w kolejkach. Ustawa, która ma to zmienić, już jest podpisana – ale cyfrowa rejestracja ruszy dopiero w 2027 roku. Do tego czasu nic się nie zmienia.
30 dni, kara 500 zł i tłumy w urzędach – to nadal obowiązuje
Przepisy, które wywołały chaos w wydziałach komunikacji po 1 stycznia 2024 roku, wciąż są w pełni obowiązujące. Każdy, kto kupił samochód – krajowy, z importu lub nabyty w drodze spadku – ma 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację. Spóźnienie do 180 dni to kara 500 zł. Powyżej pół roku – 1000 zł. Dealerzy i handlarze mają własne stawki: 1000 zł za opóźnienie do 90 dni i 2000 zł powyżej 180 dni. Te progi się nie zmieniają.
Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, podpisana przez prezydenta 1 grudnia 2025 roku, nie likwiduje obowiązku osobistej wizyty w urzędzie – przynajmniej nie od razu. Nowelizacja wprowadza zmiany etapami, a kluczowa – możliwość rejestracji przez internet – wejdzie w życie dopiero 18 stycznia 2027 roku.
Co zmieni się wcześniej – w 2026 roku
Pierwsze ulgi dla kierowców wejdą w życie w połowie 2026 roku. Do wydziału komunikacji nadal trzeba będzie pojechać, ale wizyta będzie krótsza i z mniejszą ilością papierów.
Zaświadczenie z przeglądu technicznego przestanie być potrzebne. Diagnosta będzie wpisywał wynik badania bezpośrednio do systemu CEP, a urzędnik sprawdzi go komputerowo. Koniec z papierowymi pieczątkami. Tablice nie będą już zdejmowane podczas rejestracji – jeśli właściciel zachowuje dotychczasowy numer, wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne i w dobrym stanie. Hak holowniczy z homologacji nie będzie wymagał dodatkowego przeglądu – urząd wpisze go do dowodu na podstawie dokumentacji.
Zmieni się też termin dla spadkobierców: zamiast 30 dni, na rejestrację pojazdu nabytego w drodze spadku będzie teraz 60 dni od prawomocnego orzeczenia sądu.
Pełna cyfryzacja w 2027 roku – co to oznacza
Od 18 stycznia 2027 roku rejestracja pojazdu będzie mogła odbyć się w całości przez internet – przez aplikację mObywatel lub platformę ePUAP. Właściciel prześle skany dokumentów (umowa kupna-sprzedaży, potwierdzenie akcyzy), urząd wyda decyzję elektronicznie, a tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny dotrą pocztą lub kurierem. Wizyta w urzędzie – przynajmniej w standardowych przypadkach – przestanie być konieczna.
Nowelizacja wprowadza też usługę AVI (Actual Vehicle Information) – system, który umożliwia polskim urzędom automatyczne pobieranie danych o pojeździe z rejestrów innych krajów Unii Europejskiej. Urzędnik będzie mógł zweryfikować historię importowanego auta w systemie EUCARIS bez konieczności grzebania w zagranicznych papierach. Ma to ograniczyć rejestrację kradzionych pojazdów i aut z fałszowaną historią przebiegu.
Na razie sytuacja bez zmian – urząd czeka
W praktyce marzec 2026 roku oznacza dla kierowców dokładnie to samo, co styczeń 2024 roku: wizyta w wydziale komunikacji jest obowiązkowa, kolejki są realne, a 30-dniowy termin biegnie od dnia zakupu. Harmonogram zmian jest ustalony, ale żadna z kluczowych cyfrowych ułatwień nie działa jeszcze dziś.
Warto pamiętać, że wiele wydziałów komunikacji w Polsce udostępnia systemy rezerwacji wizyt online lub telefonicznie – co pozwala uniknąć wielogodzinnego oczekiwania w kolejce. Warto sprawdzić możliwość umówienia terminu na stronie właściwego starostwa lub urzędu dzielnicy przed wizytą.
Co powinieneś teraz wiedzieć jako właściciel pojazdu
- Jeśli kupiłeś lub sprowadzasz auto w 2026 roku – masz 30 dni od daty nabycia na złożenie wniosku o rejestrację. Termin liczy się od dnia podpisania umowy, nie od dnia odbioru samochodu. Kara za spóźnienie wynosi 500 zł, a po 6 miesiącach – 1000 zł. Termin nie ulega zawieszeniu w oczekiwaniu na termin w urzędzie – planuj z wyprzedzeniem.
- Jeśli pojazd trafił do ciebie w drodze spadku – od wejścia w życie nowych przepisów w połowie 2026 roku będziesz miał 60, a nie 30 dni od prawomocnego orzeczenia sądu. Jeśli orzeczenie zapadło przed wejściem nowych przepisów, stosuje się dotychczasowy termin.
- Jeśli planujesz zakup auta pod koniec 2026 lub w 2027 roku – warto wstrzymać się z decyzją lub przynajmniej liczyć na to, że od 18 stycznia 2027 roku rejestracja będzie możliwa bez wychodzenia z domu. Do tego czasu obowiązuje wizyta osobista.
