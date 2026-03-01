Ogromne kolejki w urzędach. Sierpień 2026 uderzy w setki tysięcy Polaków. Ludzie stracą majątki życia
Rząd zapowiada przedłużenie terminu na uchwalenie planów ogólnych przez gminy do 31 sierpnia 2026 roku. To dobra wiadomość – ale jest haczyk: ta zmiana jeszcze nie weszła w życie, a urzędy są już dziś tak przeciążone, że samo złożenie wniosku o warunki zabudowy to dopiero połowa drogi. Kto czeka na sierpień, może nie zdążyć.
Dwa terminy, dwa różne problemy
Żeby zrozumieć, co się właściwie dzieje, trzeba rozdzielić 2 rzeczy, które często są mylone.
Termin dla gmin – czyli kiedy muszą uchwalić plan ogólny – to zgodnie z obowiązującym prawem nadal 30 czerwca 2026 roku, wynikający z ustawy z 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2025 r. poz. 527). Rząd zapowiada nowelizację, która przesunie tę datę na 31 sierpnia – Komisja Europejska i Rada UE wyraziły na to zgodę 12 grudnia 2025 roku w kontekście warunków KPO. Wiceminister Tomasz Lewandowski potwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że zmiana znajdzie się w procedowanej nowelizacji. Dopóki jednak ustawa nie zostanie uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw, prawnie wiążący termin to wciąż 30 czerwca.
Termin dla właścicieli działek – to osobna kwestia. Od 1 stycznia 2026 roku wszystkie nowe decyzje o warunkach zabudowy (WZ) są ważne już tylko przez 5 lat. Ten przepis nie był i nie będzie zmieniany – obowiązuje od nowego roku bez wyjątku.
Jeżeli właściciele działek nie zdążą ze złożeniem wniosku przed terminem w praktyce oznacza to tyle, że mogą nie uzyskać pozwolenia na budowę. Brak planu ogólnego oznaczać będzie brak wydania WZ.
Nie wystarczy złożyć wniosek. Liczy się wszczęcie postępowania
Tu kryje się pułapka, o której mało kto mówi wprost. Właściciele działek skupiają się na dacie złożenia wniosku o WZ, tymczasem przepisy wymagają czegoś innego: skutecznego wszczęcia postępowania. To nie to samo.
Po złożeniu wniosku urząd ma prawo wezwać do uzupełnienia dokumentów – i robi to regularnie, bo urzędy są dziś przeciążone. Sam etap od złożenia wniosku do formalnego wszczęcia postępowania może trwać nawet 3 miesiące. „Warto pamiętać, że nie wystarczy samo złożenie wniosku o warunki zabudowy. Liczy się skuteczne wszczęcie postępowania. W praktyce wezwania do uzupełnień i obciążenie urzędów powodują, że samo uruchomienie procedury może trwać nawet 3 miesiące” – wyjaśnia Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.
Oznacza to, że ktoś, kto złoży wniosek w lipcu 2026, licząc na sierpniowy termin, może w ogóle nie zdążyć ze wszczęciem postępowania. A bez wszczętego postępowania przed końcem okresu przejściowego – nie ma podstawy do wydania decyzji WZ.
Od 1 września plan ogólny zastępuje studium. Co to znaczy w praktyce?
Niezależnie od tego, czy termin finalnie wyniesie 30 czerwca czy 31 sierpnia, mechanizm działający od 1 września 2026 roku jest ten sam. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i stanie się aktem prawa miejscowego – wiążącym, nie tylko wewnętrznym dokumentem gminy.
Plan podzieli każdą gminę na strefy planistyczne. Decyzję o WZ będzie można uzyskać wyłącznie dla działek leżących w obszarze uzupełnienia zabudowy (OUZ) – specjalnej strefy wyznaczonej w planie, przeznaczonej do „dogęszczania” istniejącej zabudowy. Działka, która dziś kwalifikuje się do zabudowy mieszkaniowej, po wejściu planu może trafić do strefy rolniczej, zieleni lub otwartej – i szanse na budowę domu znikną.
W gminach, które nie zdążą uchwalić planu do wyznaczonego terminu, wydawanie nowych decyzji WZ zostanie całkowicie wstrzymane do momentu uchwalenia planu. Bez wyjątków i bez okresu przejściowego.
Z 2479 gmin plan ma zaledwie kilka. Urzędy już teraz pękają w szwach
Według danych przekazanych przez wiceministra Michała Jarosa w Sejmie w połowie listopada 2025 roku, na ponad 2400 gmin w Polsce plan ogólny uchwaliły zaledwie 2. W grudniu 2025 roku ministerstwo podawało liczbę 6. Blisko 40% gmin wciąż nie ma nawet wybranego wykonawcy dokumentu. Średni czas przeprowadzenia całej procedury to 15-20 miesięcy.
W tej sytuacji urzędy gminne są już teraz oblężone wnioskami o warunki zabudowy. Inwestorzy składają je masowo, próbując zdążyć przed końcem okresu przejściowego. W większych gminach tygodniowy napływ wniosków przekracza to, co wcześniej wpływało przez cały miesiąc. To przekłada się bezpośrednio na czas obsługi – i na ryzyko, że wszczęcie postępowania potrwa dłużej niż 3 miesiące.
Czy sierpień to bezpieczny termin? Ekspert radzi nie ryzykować
Eksperci są zgodni: nawet jeśli nowelizacja przesunie termin na 31 sierpnia, odkładanie działań na ostatnią chwilę to zły pomysł. „Najrozsądniejszym krokiem jest sprawdzenie statusu planistycznego swojej działki, a w przypadku braku MPZP – rozpoczęcie procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w taki sposób, aby postępowanie zostało skutecznie wszczęte przed 30 czerwca 2026 r. To obecnie obowiązujący termin ustawowy. Nawet jeżeli okres przejściowy zostanie ostatecznie wydłużony do 31 sierpnia 2026 r., odkładanie działań na później nie zmniejsza ryzyka” – mówi Rynkowski z Extradom.pl.
Logika jest prosta: jeśli rząd zdąży uchwalić nowelizację, nic nie stracisz składając wniosek wcześniej. Jeśli nie zdąży – będziesz bezpieczny, bo postępowanie zostanie wszczęte przed czerwcowym terminem.
Trzy scenariusze dla właściciela działki
- Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który dopuszcza zabudowę mieszkaniową – to najstabilniejsza sytuacja. Decyzja WZ nie jest potrzebna. Eksperci rekomendują w tym przypadku jak najszybszy wybór projektu i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – prawomocne pozwolenie chroni inwestora przed przyszłymi zmianami planistycznymi. Wygasa jednak, jeśli budowa nie ruszy w ciągu 3 lat od uprawomocnienia lub zostanie przerwana na ponad 3 lata.
- Brak MPZP, ale gmina już uchwaliła plan ogólny – decyzja WZ jest konieczna i musi być zgodna z ustaleniami planu ogólnego, w szczególności z przypisaną działce strefą planistyczną. Kluczowe jest sprawdzenie, czy działka trafia do obszaru uzupełnienia zabudowy.
- Brak MPZP i brak planu ogólnego – to sytuacja dotycząca dziś zdecydowanej większości gmin i działek w Polsce. Możliwość budowy opiera się na decyzji WZ wydanej w okresie przejściowym. Kluczowe jest skuteczne wszczęcie postępowania przed końcem okresu przejściowego – 30 czerwca lub, jeśli nowelizacja wejdzie w życie, 31 sierpnia 2026 roku.
Co zrobić teraz, żeby nie stracić prawa do zabudowy swojej działki
- Sprawdź status planistyczny działki. W BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) swojej gminy poszukaj zakładki dotyczącej planowania przestrzennego. Sprawdź, czy gmina ma już uchwalony plan ogólny – jeśli tak, zweryfikuj, czy twoja działka trafia do obszaru uzupełnienia zabudowy. Jeśli plan jest w trakcie opracowania, śledź konsultacje społeczne i bierz w nich udział – to jedyny moment, w którym możesz wpłynąć na wyznaczenie OUZ.
- Złóż wniosek o WZ jak najszybciej. Nie licz na to, że sierpniowy termin daje luz. Przygotowanie kompletnego wniosku zajmuje czas, urząd może wezwać do uzupełnień, a samo wszczęcie postępowania potrwa. Każdy miesiąc zwłoki to realne ryzyko. Do wniosku potrzebujesz m.in. wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, mapy geodezyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 (geodeta potrzebuje na to 2-4 tygodnie) i opisu planowanego zagospodarowania terenu.
- Jeśli planujesz kupno działki – sprawdź wniosek sprzedającego. Data wszczęcia postępowania WZ decyduje o tym, na jakich zasadach zostanie wydana decyzja. Wniosek złożony przed 16 października 2025 roku to potencjalnie bezterminowa decyzja. Wniosek złożony po tej dacie – 5 lat ważności. Brak wniosku w ogóle – ryzyko, że po uchwaleniu planu ogólnego działka nie trafi do OUZ i nie będzie się kwalifikowała do zabudowy.
- Masz już WZ? Nie trać czasu. Bezterminowe decyzje wydane przed 2026 rokiem zachowują ważność, ale automatycznie wygasają, gdy dla danej działki zostanie uchwalony MPZP. Nowe decyzje są ważne 5 lat – jeśli w tym czasie nie uzyskasz prawomocnego pozwolenia na budowę, procedurę trzeba będzie zaczynać od nowa, już według nowych zasad planu ogólnego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.