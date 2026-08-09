Ogromne utrudnienia dla warszawiaków od 15 sierpnia. Tramwaje skrócą trasy, autobusy pojadą objazdami
Pasażerów komunikacji miejskiej na Mokotowie czekają istotne zmiany. Od soboty 15 sierpnia zmieni się kursowanie tramwajów i autobusów w rejonie ulicy Puławskiej. Powodem jest przebudowa torowiska na odcinku od al. Wilanowskiej do pętli Wyścigi oraz zamknięcie przejazdu przez al. Lotników.
Utrudnienia obejmą jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych południowej Warszawy. Pasażerowie korzystający na co dzień z tramwajów linii 4 i 10 będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Objazdy dotyczą również kilku popularnych linii autobusowych oraz komunikacji nocnej.
Zmiany od 15 sierpnia. Nie podano jeszcze terminu ich zakończenia
Nowa organizacja komunikacji zacznie obowiązywać od początku kursowania linii dziennych w sobotę 15 sierpnia 2026 roku.
Zmiany zostały wprowadzone w związku z remontem torowiska tramwajowego w ciągu Puławskiej. Prace obejmują odcinek od al. Wilanowskiej do pętli Wyścigi.
Jednocześnie zamknięty zostanie przejazd przez al. Lotników. To właśnie ta zmiana bezpośrednio wpłynie na organizację ruchu tramwajowego i autobusowego w tej części Mokotowa.
Na razie nie wskazano konkretnej daty przywrócenia normalnego kursowania. Zmieniona organizacja ma obowiązywać do odwołania.
Tramwaje linii 4 i 10 tylko do Metra Wilanowska
Najważniejsza informacja dla pasażerów tramwajów dotyczy linii 4 i 10.
W związku z zamknięciem przejazdu przez al. Lotników obie linie będą kursowały na skróconych trasach.
Tramwaje zarówno linii 4, jak i 10 będą dojeżdżały do przystanku Metro Wilanowska. Zmiana będzie obowiązywała w obu kierunkach.
Osoby, które korzystają z tych tramwajów podczas dalszej podróży w kierunku południowej części Puławskiej, powinny więc przed wyjazdem sprawdzić alternatywne połączenia.
Siedem linii autobusowych na objazdach
Remont wpłynie również na funkcjonowanie autobusów. Zmiany obejmą linie 189, 193, 317, 401, 402, N01 oraz N33.
Autobusy linii 189 zostaną skierowane przez ulice Wałbrzyską i Puławską, następnie al. Wilanowską i Marynarską.
Linia 193 pojedzie przez Wałbrzyską, Puławską, al. Wilanowską, Modzelewskiego i Orzycką.
Autobusy linii 317 będą kursowały objazdem przez Wałbrzyską, Puławską, al. Wilanowską oraz Rzymowskiego.
Zmiany również na liniach 401 i 402
Inaczej pojadą również autobusy linii 401. Ich trasa objazdowa będzie prowadziła przez al. Wilanowską, Modzelewskiego, al. Lotników i Marynarską.
Linia 402 zostanie natomiast skierowana przez Wałbrzyską, Puławską, al. Wilanowską i Marynarską.
Dla osób dojeżdżających komunikacją miejską do pracy szczególnie istotna będzie zmiana przebiegu tras w rejonie al. Wilanowskiej, Marynarskiej i Rzymowskiego. To obszar intensywnego ruchu pasażerskiego, szczególnie w dni robocze.
Nocne N01 i N33 także zmienią trasy
Utrudnienia nie zakończą się wraz z ostatnimi kursami dziennymi. Zmienione zostaną również trasy dwóch linii nocnych.
Autobusy N01 i N33 będą kursowały przez Wałbrzyską, Puławską, al. Wilanowską i Wołoską.
Osoby wracające nocą powinny zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ dotychczasowy przystanek może nie znajdować się na trasie zmienionego kursu.
Remont ważnego odcinka torowiska na Puławskiej
Prace obejmą fragment Puławskiej od al. Wilanowskiej do pętli Wyścigi. To ważny odcinek tramwajowy łączący Mokotów z południowymi częściami Warszawy.
W praktyce remont będzie więc odczuwalny nie tylko dla mieszkańców najbliższej okolicy. Z Puławskiej każdego dnia korzystają również osoby dojeżdżające z innych dzielnic oraz pasażerowie przesiadający się w rejonie Metra Wilanowska.
Właśnie dlatego w czasie prac warto uwzględnić dodatkowy czas na podróż, szczególnie w pierwszych dniach obowiązywania nowej organizacji komunikacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz z komunikacji miejskiej na Mokotowie, zapamiętaj datę 15 sierpnia. Od początku kursowania linii dziennych zaczną obowiązywać zmienione trasy.
Największa zmiana dotyczy pasażerów tramwajów 4 i 10. Obie linie zostaną skrócone i będą dojeżdżały do Metra Wilanowska.
Jeżeli podróżujesz autobusami 189, 193, 317, 401 lub 402, musisz liczyć się z objazdami. Zmiany obejmą również nocne linie N01 i N33.
Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualną trasę swojej linii i lokalizację przystanku. Szczególnie ważne będzie to dla osób podróżujących w rejonie Puławskiej, al. Wilanowskiej, al. Lotników, Wałbrzyskiej, Marynarskiej i Rzymowskiego.
Zmiany rozpoczynają się 15 sierpnia i będą obowiązywały do odwołania. W pierwszych dniach remontu dobrze zaplanować na przejazd więcej czasu niż zwykle.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.