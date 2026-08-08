Ogromne utrudnienia na linii metra M2. Pociągi kursują z opóźnieniami
Wieczorne utrudnienia w warszawskim metrze. Na linii M2 występują opóźnienia w kursowaniu pociągów. Powodem jest choroba pasażera w jednym ze składów na stacji Zacisze. Komunikat w tej sprawie został opublikowany o godz. 18:55.
Problemy dotyczą jednej z najważniejszych linii komunikacyjnych w Warszawie. M2 łączy wschodnią i zachodnią część miasta, dlatego nawet krótkotrwałe zakłócenia mogą być odczuwalne dla dużej liczby pasażerów.
Problemy na stacji Zacisze
Z przekazanego komunikatu wynika, że przyczyną utrudnień jest choroba pasażera w pociągu metra linii M2 na stacji Zacisze.
W związku ze zdarzeniem pociągi nie kursują zgodnie z rozkładem. Możliwe są opóźnienia na całej linii lub jej części.
Na ten moment nie podano informacji o całkowitym wstrzymaniu ruchu ani o zamknięciu stacji.
M2 z opóźnieniami
Pasażerowie korzystający z drugiej linii metra powinni przygotować się na dłuższy czas przejazdu. Nawet pojedyncze zdarzenie w jednym składzie może wpłynąć na płynność ruchu kolejnych pociągów.
W godzinach wieczornych może to oznaczać większe tłumy na peronach oraz dłuższe oczekiwanie na następny skład.
Zacisze to ważny punkt na wschodnim odcinku linii
Stacja Zacisze znajduje się na wschodnim odcinku M2. Z linii korzystają codziennie mieszkańcy wielu dzielnic Warszawy, między innymi Targówka, Pragi-Północ, Woli oraz Bemowa.
Utrudnienia w jednym miejscu mogą więc przenosić się na kolejne stacje i powodować opóźnienia także w innych częściach miasta.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w sobotni wieczór 8 sierpnia korzystasz z metra M2, uwzględnij możliwość opóźnień i dłuższego oczekiwania na pociąg.
Jeżeli masz do pokonania ważną trasę lub przesiadkę na autobus, tramwaj albo pociąg, warto zaplanować kilka dodatkowych minut.
Sytuacja może zmienić się wraz z zakończeniem interwencji na stacji Zacisze. Pasażerowie powinni obserwować bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz informacje wyświetlane na stacjach.
Źródło: komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego z godz. 18:55.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.