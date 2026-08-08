Ogromne utrudnienia na linii metra M2. Pociągi kursują z opóźnieniami

8 sierpnia 2026 19:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wieczorne utrudnienia w warszawskim metrze. Na linii M2 występują opóźnienia w kursowaniu pociągów. Powodem jest choroba pasażera w jednym ze składów na stacji Zacisze. Komunikat w tej sprawie został opublikowany o godz. 18:55.

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Ogromne utrudnienia w metrze. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Problemy dotyczą jednej z najważniejszych linii komunikacyjnych w Warszawie. M2 łączy wschodnią i zachodnią część miasta, dlatego nawet krótkotrwałe zakłócenia mogą być odczuwalne dla dużej liczby pasażerów.

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Z przekazanego komunikatu wynika, że przyczyną utrudnień jest choroba pasażera w pociągu metra linii M2 na stacji Zacisze.

W związku ze zdarzeniem pociągi nie kursują zgodnie z rozkładem. Możliwe są opóźnienia na całej linii lub jej części.

Na ten moment nie podano informacji o całkowitym wstrzymaniu ruchu ani o zamknięciu stacji.

M2 z opóźnieniami

Pasażerowie korzystający z drugiej linii metra powinni przygotować się na dłuższy czas przejazdu. Nawet pojedyncze zdarzenie w jednym składzie może wpłynąć na płynność ruchu kolejnych pociągów.

W godzinach wieczornych może to oznaczać większe tłumy na peronach oraz dłuższe oczekiwanie na następny skład.

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Stacja Zacisze znajduje się na wschodnim odcinku M2. Z linii korzystają codziennie mieszkańcy wielu dzielnic Warszawy, między innymi Targówka, Pragi-Północ, Woli oraz Bemowa.

Utrudnienia w jednym miejscu mogą więc przenosić się na kolejne stacje i powodować opóźnienia także w innych częściach miasta.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli w sobotni wieczór 8 sierpnia korzystasz z metra M2, uwzględnij możliwość opóźnień i dłuższego oczekiwania na pociąg.

Jeżeli masz do pokonania ważną trasę lub przesiadkę na autobus, tramwaj albo pociąg, warto zaplanować kilka dodatkowych minut.

Sytuacja może zmienić się wraz z zakończeniem interwencji na stacji Zacisze. Pasażerowie powinni obserwować bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz informacje wyświetlane na stacjach.

Źródło: komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego z godz. 18:55.

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