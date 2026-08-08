Zaparkowałeś na własnej działce? Sąsiad może się domagać przestawienia auta. Sąd może przyznać mu rację
Wydawałoby się, że własna działka to teren, na którym nikt nie ma nic do gadania – w końcu to prywatna własność, a samochód stoi tam, gdzie chce jego właściciel. Coraz więcej sporów na nowych osiedlach pokazuje jednak, że to uproszczenie może się skończyć wezwaniem straży miejskiej albo pozwem. O tym, kto ma rację, nie decyduje bowiem sam fakt posiadania działki, tylko coś, o czym większość kierowców nawet nie myśli, kupując dom.
Najpierw trzeba sprawdzić, czym naprawdę jest droga przed domem
Kluczowe pytanie w każdym takim sporze nie brzmi, kto od dawna stawiał tam auto, tylko jaki status prawny ma dany teren – inne zasady rządzą drogą publiczną, inne drogą wewnętrzną, inne terenem stanowiącym współwłasność mieszkańców, a jeszcze inne sytuacją, w której samochód stoi na prywatnej działce właściciela. Na wielu nowych osiedlach droga wygląda jak zwykła ulica, a w rzeczywistości bywa współwłasnością mieszkańców, fragmentem czyjejś prywatnej działki albo drogą objętą służebnością – i to właśnie ta różnica, niewidoczna na pierwszy rzut oka, decyduje o tym, kto ma rację w sporze o jedno miejsce postojowe.
Jeśli teren znajduje się w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40, parkowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych – nawet jeśli przed domem jest szeroko i „wszyscy tak parkują od lat”, brak wyznaczonego miejsca może oznaczać, że pozostawienie tam samochodu łamie przepisy, a straż miejska ma pełne prawo wystawić za to mandat, podobnie jak w strefie ruchu oznaczonej znakiem D-52. Inaczej wygląda sytuacja na drodze będącej współwłasnością mieszkańców – jeśli nie ma regulaminu wspólnoty ani odrębnych ustaleń, zastosowanie znajduje art. 206 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy współwłaściciel może korzystać ze wspólnej rzeczy, ale tylko w zakresie dającym się pogodzić z takim samym prawem pozostałych współwłaścicieli.
Wspólna droga nie jest parkingiem
Wspólna droga dojazdowa nie zamienia się w parking jednego z mieszkańców. Właściciel może z niej korzystać, przejeżdżać nią czy zatrzymać się na chwilę, ale nie może robić tego w sposób odbierający sąsiadowi możliwość normalnego wjazdu na jego działkę – droga powinna pozostać przejezdna, a argument „to też moja droga” nie wystarczy, jeśli inny właściciel musi wykonywać przez to ryzykowne manewry albo w praktyce traci dojazd do domu. Ta sama zasada obowiązuje przy samej działce wspólnej – żaden z właścicieli lokali nie może samodzielnie zdecydować, że część wspólnego gruntu będzie odtąd służyć wyłącznie jemu jako miejsce postojowe, nawet jeśli dotyczy to tylko parkowania, a nie budowy czegokolwiek trwałego. W praktyce na wielu osiedlach funkcjonuje umowny podział do korzystania z takiego terenu, wynikający z aktu notarialnego lub załącznika do umowy – taki podział nie znosi formalnej współwłasności, ale porządkuje codzienne korzystanie z gruntu i to on, a nie zwyczaj, rozstrzyga spory.
Nawet własna działka nie daje pełnej dowolności, jeśli blokuje sąsiada
Najwięcej emocji budzi sytuacja, w której droga dojazdowa nie jest częścią wspólną, tylko formalną granicą dwóch odrębnych działek, a samochód stoi na terenie należącym do jednego z właścicieli. Co do zasady to on decyduje, gdzie na swoim gruncie parkuje auto, a sąsiadowi nie przysługuje prawo żądania przeparkowania tylko dlatego, że widok samochodu mu przeszkadza i np. nie ma w tej sposób widoku na drogę – sam dyskomfort estetyczny czy ciekawość to stanowczo za mało.
Sytuacja zmienia się jednak, gdy pojazd stojący na prywatnej działce faktycznie utrudnia wyjazd z sąsiedniej posesji, zawęża dojazd albo narusza ustanowioną wcześniej służebność – wtedy spór przestaje dotyczyć wygody, a zaczyna dotyczyć prawa do normalnego korzystania z nieruchomości, i może trafić do sądu na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazującego właścicielowi powstrzymanie się od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.
Sąd nie uzna za naruszenie każdego „źle” zaparkowanego auta – potrzebne są rzeczywiste, a nie wyimaginowane utrudnienia, przekraczające zwykłe sąsiedzkie niedogodności. Jeśli jednak sąsiad rzeczywiście nie może normalnie korzystać z wjazdu, sąd może nakazać zaprzestanie takiego parkowania, a przy dodatkowej szkodzie – na przykład zarysowaniu auta podczas wymuszonego manewru – w grę wchodzi też odszkodowanie i zadośćuczynienie, a przegrany ponosi jeszcze koszty procesu. W takich sprawach kluczowe bywają dokumenty: akt notarialny, mapa geodezyjna, zapisy dotyczące drogi, regulamin wspólnoty oraz treść ewentualnej służebności.
Służebność przejazdu to nie to samo, co prawo do postoju
Osobną pułapką jest przekonanie, że prawo przejazdu przez cudzą działkę automatycznie obejmuje też prawo do zostawienia tam samochodu. To błąd. Jeśli akt notarialny, ugoda czy wyrok sądu przyznają wyłącznie służebność przechodu i przejazdu, uprawniony może przez cudzy grunt przejeżdżać i przechodzić w zakresie potrzebnym do korzystania ze swojej działki – ale nie może traktować tej drogi jako dodatkowego, darmowego parkingu. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z 14 stycznia 2015 roku wprost potwierdził, że parkowanie, rozumiane jako pozostawienie pojazdu w bezruchu na dłuższy czas, nie mieści się w treści służebności przejazdu i przechodu. Problem robi się szczególnie poważny, gdy droga jest wąska, przebiega pod oknami właściciela działki obciążonej służebnością albo blokuje bramę czy dojazd innym osobom.
Na drodze publicznej sąsiad zwykle nie ma nic do powiedzenia – chyba że blokujesz mu bramę
Częsty konflikt wygląda jeszcze inaczej: samochód stoi nie na „niczyjej” prywatnej działce, tylko na drodze publicznej, tuż przy płocie sąsiada, który uważa, że skoro auto stoi „pod jego domem”, może żądać jego usunięcia. Zwykle nie ma racji – jeśli miejsce znajduje się na drodze publicznej, co do zasady każdy kierowca może tam zaparkować zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a sam fakt stania przed cudzym ogrodzeniem nie narusza niczyjego prawa, o ile pojazd nie stwarza zagrożenia ani nie utrudnia ruchu. Zupełnie inaczej wygląda sprawa, gdy samochód zastawia, bramę, garaż albo podjazd – nie trzeba nawet całkowicie zablokować wjazdu, wystarczy, że auto realnie utrudnia wykonanie manewru wjazdu lub wyjazdu, by kierowca mógł dostać mandat, a w poważniejszych przypadkach pojazd może zostać odholowany. To samo dotyczy furtki – jeżeli mieszkaniec nie może wyjść, bo auto stoi za blisko drzwi, również ma prawo wezwać straż miejską.
Podobne nieporozumienia dotyczą pasa zieleni przylegającego do posesji, który wielu właścicieli traktuje jak przedłużenie własnej działki, sadząc tam krzewy czy ustawiając donice, żeby zniechęcić innych do parkowania. W wielu przypadkach taki pas wcale nie należy do właściciela sąsiedniego domu, tylko stanowi część pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, która obejmuje nim nie tylko samą jezdnię, ale i pobocza, chodniki, rowy odwadniające czy pasy zieleni. Oznacza to, że właściciel sąsiedniej działki nie może samowolnie decydować o takim terenie jak o własnym gruncie, a samodzielne ustawianie tam przeszkód może wymagać zgody zarządcy drogi – to jednak nie znaczy, że parkowanie na każdym pasie zieleni przy drodze jest automatycznie legalne, bo o tym decydują już konkretne przepisy ruchu drogowego i organizacja ruchu w danym miejscu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.