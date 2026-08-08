Nawet 3600 zł miesięcznie zamiast 800+. Padła propozycja dużej zmiany
Rodzice najmłodszych dzieci mogliby otrzymywać świadczenie wielokrotnie wyższe niż obecne 800+. Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję tzw. Pensji Rodzicielskiej, której wysokość miałaby odpowiadać minimalnemu wynagrodzeniu netto. Dopiero po ukończeniu przez dziecko 3 lat rodzina wracałaby do 800+. Na razie nie jest to jednak obowiązujące prawo, lecz propozycja programowa środowiska Rozwój Plus.
Pomysł może wzbudzić ogromne zainteresowanie rodziców, bo według przedstawionych założeń mowa o kwocie około 3600 zł miesięcznie. W skali pierwszych 3 lat życia dziecka różnica względem obecnego 800+ byłaby liczona w dziesiątkach tysięcy złotych.
800+ miałoby zostać. Zmieniłaby się pomoc dla najmłodszych dzieci
Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję dotyczącą przyszłości świadczeń rodzinnych. Były premier podkreśla, że przedstawiony przez niego plan nie zakłada likwidacji programu 800+.
Zmiana miałaby dotyczyć przede wszystkim rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 3. roku życia.
Według przedstawionej koncepcji w tym okresie rodzic otrzymywałby świadczenie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu netto. W opisywanym wariancie oznaczałoby to około 3600 zł miesięcznie.
Po ukończeniu przez dziecko 3 lat rodzina miałaby ponownie otrzymywać 800+ na dotychczasowych zasadach.
Pensja Rodzicielska. Tak miałoby działać nowe świadczenie
Proponowane rozwiązanie otrzymało nazwę Pensja Rodzicielska. Jego konstrukcja miałaby różnić się od obecnego 800+.
Według zapowiedzi świadczenie miałoby być opodatkowane i oskładkowane. Okres jego pobierania miałby być uwzględniany przy przyszłych uprawnieniach emerytalnych, a rodzic byłby objęty ubezpieczeniami społecznymi.
Jednocześnie pobieranie pieniędzy nie miałoby oznaczać konieczności rezygnacji z aktywności zawodowej. Rodzic mógłby pracować i jednocześnie otrzymywać Pensję Rodzicielską.
To istotna część propozycji. Rodzina miałaby sama zdecydować, czy jedno z rodziców pozostanie z dzieckiem w domu, czy oboje wrócą do pracy i skorzystają np. ze żłobka.
Różnica względem 800+ byłaby ogromna. Policzyliśmy
Przyjmijmy dla uproszczenia kwotę podawaną przy prezentacji propozycji, czyli 3600 zł miesięcznie.
Obecne świadczenie to 800 zł miesięcznie na dziecko. Różnica wynosi więc:
3600 zł – 800 zł = 2800 zł miesięcznie.
W ciągu roku daje to:
2800 zł × 12 miesięcy = 33 600 zł różnicy.
Jeżeli taki model obowiązywałby przez pełne 36 miesięcy życia dziecka, czysto matematyczna różnica wyniosłaby:
2800 zł × 36 miesięcy = 100 800 zł.
W tym samym uproszczonym przykładzie łączna wartość Pensji Rodzicielskiej przez 36 miesięcy wyniosłaby 129 600 zł, podczas gdy 36 wypłat po 800 zł daje 28 800 zł.
To wyliczenie ma charakter ilustracyjny. Faktyczne kwoty zależałyby od ostatecznych przepisów, sposobu opodatkowania i oskładkowania świadczenia oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia w momencie ewentualnego wprowadzenia programu.
Dwoje małych dzieci? Kwoty robią się jeszcze większe
Kluczową kwestią byłoby również ustalenie, czy świadczenie przysługiwałoby osobno na każde dziecko. Przedstawione informacje nie pozwalają przesądzić wszystkich szczegółów przyszłego mechanizmu.
Gdyby jednak przyjąć wariant świadczenia w wysokości 3600 zł na każde uprawnione dziecko, rodzina z dwojgiem dzieci spełniających kryterium wieku mogłaby teoretycznie otrzymywać 7200 zł miesięcznie.
To pokazuje również, dlaczego szczegóły programu, jeżeli propozycja przejdzie do etapu projektu ustawy, będą miały fundamentalne znaczenie dla kosztów całego rozwiązania.
Najważniejsze: rodzice nie mogą jeszcze składać wniosków
Nie ma obecnie nowego świadczenia w wysokości 3600 zł, nie ruszył nabór wniosków i nie została wskazana data rozpoczęcia wypłat.
To propozycja polityczna przedstawiana przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Aby zaczęła obowiązywać, potrzebne byłyby konkretne przepisy i przeprowadzenie całego procesu legislacyjnego.
Nie należy więc traktować zapowiedzi jako informacji o podwyższeniu 800+ od konkretnej daty.
Dlaczego największe pieniądze miałyby trafiać do rodziców przez pierwsze 3 lata?
Założeniem propozycji jest skoncentrowanie znacznie większego wsparcia na pierwszych latach życia dziecka. To właśnie wtedy rodzice często muszą podejmować decyzję dotyczącą powrotu do pracy, opieki nad dzieckiem albo korzystania ze żłobka.
Według przedstawionej koncepcji pieniądze nie miałyby narzucać jednego modelu opieki. Rodzina sama decydowałaby, w jaki sposób je wykorzystać.
Morawiecki przekonuje, że takie rozwiązanie zwiększyłoby swobodę rodziców i dawało im większe bezpieczeństwo finansowe w pierwszym okresie wychowywania dziecka.
Co stałoby się po 3. urodzinach?
To jeden z najważniejszych elementów całej propozycji. Pensja Rodzicielska nie miałaby zastąpić 800+ przez całe dzieciństwo.
Po ukończeniu przez dziecko 3 lat rodzina miałaby przechodzić na 800+.
W praktyce powstałyby więc dwa okresy wsparcia. Pierwszy, znacznie intensywniejszy finansowo, obejmowałby najmłodsze dzieci. Następnie obowiązywałby obecny model świadczenia wychowawczego.
Warszawskie rodziny również mogłyby odczuć zmianę
Dla rodziców w Warszawie propozycja może być szczególnie interesująca ze względu na koszty związane z wychowaniem dziecka i organizacją opieki.
Gdyby przedstawiony model został kiedyś wprowadzony jako świadczenie ogólnopolskie, miejsce zamieszkania samo w sobie nie powinno decydować o wysokości wypłaty, o ile ostateczna ustawa nie wprowadziłaby innych zasad.
Na tym etapie nie znamy jednak pełnego katalogu warunków, wyjątków ani szczegółowych zasad przyznawania świadczenia.
To dopiero polityczna propozycja
Plan został przedstawiony jako jeden z elementów programu środowiska Rozwój Plus. Morawiecki buduje w ten sposób pakiet propozycji przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
Dlatego bardzo ważne jest rozróżnienie dwóch informacji: 800+ obecnie funkcjonuje na obowiązujących zasadach, natomiast Pensja Rodzicielska jest propozycją programową.
Nie ma jeszcze ustawy, która gwarantowałaby rodzicom 3600 zł miesięcznie zamiast 800+.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz małe dziecko lub planujesz powiększenie rodziny, na razie nic nie zmienia się w zasadach pobierania 800+. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku dotyczącego Pensji Rodzicielskiej.
Warto natomiast obserwować dalsze losy propozycji. Jeżeli zostanie ona rozwinięta w konkretny projekt, kluczowe będą odpowiedzi na kilka pytań: czy pieniądze będą przysługiwały na każde dziecko, jaka dokładnie kwota będzie podstawą świadczenia, jak zostaną naliczone składki i podatek oraz czy pojawią się dodatkowe kryteria.
Skala potencjalnej zmiany jest bardzo duża. Przy czysto przykładowym porównaniu 3600 zł z obecnym 800+ mówimy o 2800 zł różnicy miesięcznie i 33 600 zł w ciągu roku. W okresie 36 miesięcy matematyczna różnica sięga 100 800 zł.
Na dziś są to jednak wyłącznie wyliczenia pokazujące skalę przedstawionej propozycji, a nie pieniądze zagwarantowane rodzinom. Dopiero ewentualna ustawa pozwoliłaby określić rzeczywistą wysokość wypłat, warunki ich otrzymywania i termin wejścia nowych zasad w życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.