Polacy mogą stracić swój majątek. Kolejki w urzędach już się ustawiają
Właściciele działek mają coraz mniej czasu. 31 sierpnia 2026 roku kończy się kolejny etap okresu przejściowego związanego z reformą planowania przestrzennego. Dla osób posiadających grunty bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szczególne znaczenie mogą mieć decyzje o warunkach zabudowy. Nie oznacza to jednak, że od września tysiące Polaków automatycznie „stracą cały majątek”. Zmiany mogą natomiast poważnie wpłynąć na możliwości zabudowy niektórych nieruchomości, a tym samym na ich atrakcyjność i wartość rynkową.
Sprawa jest szczególnie ważna na obrzeżach dużych miast oraz w szybko rozwijających się gminach podwarszawskich. Działka, która dziś jest traktowana przez właściciela jako potencjalny teren pod budowę domu, po zmianie zasad może znaleźć się w zupełnie innej sytuacji planistycznej.
31 sierpnia 2026 roku. Ta data jest kluczowa
Reforma systemu planowania przestrzennego wprowadziła nowe narzędzie, czyli plan ogólny gminy. Ma on zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wyznaczać podstawowe ramy dalszego rozwoju przestrzennego gmin.
Jak informuje ShareInfo, ustawa podpisana przez prezydenta w czerwcu 2026 roku przesunęła termin dotyczący planów ogólnych z 30 czerwca na 31 sierpnia 2026 roku.
Było to już kolejne przesunięcie związane z wdrażaniem reformy.
Samorządy miały ogromne problemy z przygotowaniem dokumentów
Skala opóźnienia była bardzo duża.
Według danych przytoczonych przez ShareInfo wiosną 2026 roku spośród ponad 2400 gmin w Polsce zaledwie 31 posiadało plan ogólny.
Policzyliśmy, jak niewielki był to odsetek.
31 ÷ 2400 × 100 = około 1,3 proc.
Oznacza to, że przy takim punkcie odniesienia plan miała niewiele więcej niż 1 gmina na 100.
Jednocześnie blisko 40 proc. samorządów nie miało jeszcze wyłonionych wykonawców dokumentacji. To właśnie tempo przygotowań stało się jednym z powodów kolejnego przesunięcia terminu.
Warunki zabudowy stają się szczególnie ważne
Największe zainteresowanie właścicieli gruntów dotyczy obecnie decyzji o warunkach zabudowy, popularnie nazywanych WZ.
Takie decyzje od lat mają ogromne znaczenie w miejscach, w których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla właściciela gruntu WZ może przesądzać o tym, czy na danej nieruchomości możliwa będzie określona inwestycja.
Właśnie dlatego część właścicieli próbuje zabezpieczyć swoją sytuację jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego.
Od września sytuacja może wyglądać inaczej
Według informacji opisanych przez ShareInfo wydłużenie okresu przejściowego daje właścicielom gruntów dodatkowy czas na rozpoczęcie postępowań dotyczących warunków zabudowy według dotychczasowych zasad.
Znaczenie ma przy tym nie tylko samo przygotowanie dokumentów. Kluczowe może być formalne wszczęcie postępowania przed upływem sierpnia.
To powoduje zwiększone zainteresowanie właścicieli nieruchomości procedurami planistycznymi.
Czy ktoś rzeczywiście może „stracić cały majątek”?
Takie sformułowanie byłoby zbyt daleko idące.
Zmiana przepisów nie oznacza automatycznego odebrania działki ani utraty prawa własności 1 września. Nieruchomość nadal pozostaje własnością dotychczasowego właściciela.
Problem może dotyczyć czegoś innego: możliwości jej zabudowy.
To z kolei może mieć bardzo duże znaczenie ekonomiczne. Inaczej wyceniany jest grunt, na którym można postawić dom lub zrealizować określoną inwestycję, a inaczej teren posiadający poważne ograniczenia planistyczne.
Nie można jednak z góry określić skali ewentualnego spadku wartości. Zależy ona od konkretnej działki, lokalizacji i ustaleń planistycznych.
Ogromne znaczenie dla Warszawy i okolic
Zmiany mogą być szczególnie interesujące dla właścicieli gruntów na Mazowszu.
W Warszawie i otaczających stolicę gminach ziemia osiąga wysokie ceny, a presja inwestycyjna jest duża. Dotyczy to między innymi terenów w powiatach piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, legionowskim, wołomińskim czy otwockim.
Właściciel działki na obrzeżach aglomeracji może więc mieć do czynienia z nieruchomością wartą setki tysięcy złotych. Możliwość jej zabudowy staje się w takim przypadku jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność gruntu.
Nie każdy może już wystąpić o WZ
Zmieniła się również istotna zasada dotycząca samych wnioskodawców.
Według informacji przytoczonych przez ShareInfo możliwość wystąpienia o warunki zabudowy została ograniczona do właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł prawny pozwalający dysponować gruntem na cele budowlane.
Ma to praktyczne znaczenie dla osób dopiero rozważających zakup działki.
Dotychczas potencjalny inwestor mógł próbować wcześniej ustalić możliwości inwestycyjne nieruchomości poprzez procedurę dotyczącą WZ. Po zmianie krąg osób mogących składać takie wnioski jest węższy.
500 zł dziennie. Kary dla gmin zostały zawieszone
Reforma przyniosła również zmianę dotyczącą samorządów.
Przepisy przewidywały finansowe konsekwencje za przekroczenie 90-dniowego terminu rozpatrywania wniosków.
Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Jednak zgodnie z opisanymi zmianami stosowanie tych kar zostało zawieszone do 31 grudnia 2026 roku.
Ma to znaczenie w sytuacji, gdy urzędy mierzą się z dużą liczbą spraw związanych ze zmianami w planowaniu przestrzennym.
Dokumentów nie warto kompletować ostatniego dnia
Osoby chcące rozpocząć postępowanie powinny pamiętać, że samo pojawienie się w urzędzie 31 sierpnia może nie rozwiązać problemu.
Wniosek musi być odpowiednio przygotowany, a w zależności od konkretnej sprawy potrzebna może być dokumentacja dotycząca nieruchomości.
Dlatego właściciele zainteresowani uzyskaniem decyzji nie powinni czekać do ostatnich dni sierpnia.
W przypadku braków formalnych konieczne może być ich uzupełnienie, a sytuacja konkretnej działki powinna być analizowana indywidualnie.
Masz działkę? Sprawdź przede wszystkim jedną rzecz
Najważniejsze jest ustalenie, jaki status planistyczny ma konkretna nieruchomość.
Właściciel powinien sprawdzić przede wszystkim, czy działka znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jeżeli plan obowiązuje, sytuacja jest inna niż w przypadku terenu, dla którego sposób zabudowy trzeba ustalać poprzez decyzję o warunkach zabudowy.
Następnie warto sprawdzić, na jakim etapie znajduje się przygotowywanie planu ogólnego w konkretnej gminie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli posiadasz działkę budowlaną albo grunt, który w przyszłości chciałabyś przeznaczyć pod budowę, nie zakładaj automatycznie, że 1 września stracisz nieruchomość lub jej wartość. Takie twierdzenie byłoby nieprawdziwe.
Powinnaś jednak sprawdzić sytuację swojej działki przed końcem sierpnia, szczególnie jeśli nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem, a planujesz inwestycję wymagającą uzyskania warunków zabudowy.
W pierwszej kolejności sprawdź w urzędzie gminy lub miasta status planistyczny nieruchomości. Następnie ustal, czy potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy i czy w Twojej sytuacji znaczenie ma termin 31 sierpnia 2026 roku.
Dla właścicieli gruntów w Warszawie i gminach podwarszawskich może chodzić o nieruchomości warte setki tysięcy, a czasem miliony złotych. Dlatego zamiast kierować się alarmującymi hasłami o „utracie całego majątku”, lepiej sprawdzić konkretną działkę i obowiązujące dla niej dokumenty planistyczne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.