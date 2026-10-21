Ogromny korek na S2. Ponad 10 km korka, przejazd zajmuje przeszło 40 minut
Kierowcy jadący trasą S2 w kierunku Lublina muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Korek ma już ponad 10 kilometrów i nadal się wydłuża. Według naszych informacji na trasie mogło dojść aż do trzech zdarzeń drogowych. Policji nie ma na miejscu, chodzi więc zapewne o niegroźne stłuczki, które sparaliżowany trasę.
Zator rozciąga się od rejonu ulicy Stryjeńskich na Ursynowie, przez most Południowy, aż na wawerski odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy. Kolejka samochodów sięga niemal ulicy Patriotów w Falenicy. Przejazd przez zakorkowany fragment ma zajmować ponad 40 minut, a wraz z wydłużaniem się korka czas ten może jeszcze wzrosnąć. Utrudnienia dotyczą kierunku na Lublin.
Z naszych informacji wynika, że przyczyną tak dużego zatoru mogą być aż trzy zdarzenia drogowe na trasie. Na ten moment nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych, liczbie pojazdów uczestniczących w poszczególnych zdarzeniach ani o zakresie blokady pasów. Z relacji naszego reportera wynika jednak, że na miejscu nie ma policji – doszło więc najprawdopodobniej do serii niegroźnych kolizji, które sparaliżowały ruch.
Kierowcy, którzy dopiero planują podróż tym odcinkiem S2, powinni uwzględnić znacznie dłuższy czas przejazdu i przed wyruszeniem sprawdzić aktualną sytuację na trasie. Alternatywnie można wybrać trasę przez most Siekierkowski.
[AKTUALIZACJA] Komenda Stołeczna Policji potwierdza, że na trasie doszło do kolizji. Policjanci są w drodze na miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, jednak obydwa pojazdy, w tym pojazd ciężarowy pozostały na miejscu blokując ruch.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.