Action przecenił hit do telewizora. Cena spadła poniżej 100 zł! Promocja tylko do wtorku
W sklepach Action pojawiła się promocja, która może zainteresować miłośników filmów, seriali i muzyki. Sieć obniżyła cenę soundbara o mocy 40 W, wyposażonego w Bluetooth, złącze HDMI i pilot zdalnego sterowania. Urządzenie kosztuje teraz 99,99 zł zamiast 129,95 zł. Oferta obowiązuje tylko do 27 października.
Jesienne wieczory sprzyjają oglądaniu filmów i seriali, a wiele osób szuka niedrogiego sposobu na poprawę dźwięku telewizora. Zakup rozbudowanego zestawu kina domowego może wiązać się ze sporym wydatkiem, dlatego tańsze soundbary cieszą się zainteresowaniem klientów.
W najnowszej ofercie promocyjnej Action znalazł się głośnik typu soundbar marki Fresh 'n Rebel. Urządzenie ma moc 40 W i pozwala odtwarzać dźwięk zarówno z telewizora, jak i innych kompatybilnych urządzeń.
Action obniżył cenę soundbara. Teraz kosztuje 99,99 zł
W ramach promocji tygodnia, obowiązującej od 21 do 27 października 2026 roku, soundbar Fresh 'n Rebel można kupić za 99,99 zł.
Sieć podaje, że najniższa cena tego produktu w ciągu 30 dni przed obniżką wynosiła 129,95 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 23 procent. Klienci mogą zaoszczędzić dokładnie 29,96 zł.
To propozycja dla osób, które nie chcą wydawać kilkuset złotych na dodatkowy sprzęt audio, a szukają prostego głośnika do codziennego użytkowania.
Bluetooth, HDMI i pilot. Co potrafi urządzenie?
Soundbar Fresh 'n Rebel wyróżnia się podłużną, czarną obudową, którą można ustawić w pobliżu telewizora.
Według informacji producenta urządzenie oferuje dźwięk stereo z basem i moc 40 W.
Jedną z jego funkcji jest bezprzewodowe odtwarzanie muzyki przez Bluetooth. Dzięki temu można połączyć soundbar z kompatybilnym smartfonem lub innym urządzeniem obsługującym tę technologię.
Producent przewidział również możliwość podłączenia sprzętu za pomocą HDMI.
W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania, który pozwala wygodnie obsługiwać urządzenie bez konieczności podchodzenia do głośnika.
Przed zakupem warto sprawdzić zgodność złączy z posiadanym telewizorem, ponieważ sama obecność HDMI nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi modelami.
Nie trzeba wydawać fortuny na sprzęt audio
Soundbary są popularną alternatywą dla rozbudowanych zestawów głośnikowych. Zajmują stosunkowo niewiele miejsca i mogą stanowić dodatkowe źródło dźwięku podczas oglądania telewizji.
Model dostępny w Action jest propozycją z budżetowego segmentu urządzeń audio.
Warto jednak pamiętać, że deklarowana moc 40 W nie przesądza o jakości dźwięku. Ta zależy również od konstrukcji głośników, akustyki pomieszczenia oraz sposobu podłączenia.
Urządzenie nie musi więc zastąpić droższego zestawu kina domowego, ale może zainteresować osoby poszukujące niedrogiego sprzętu do filmów i muzyki.
Promocja w Action tylko przez tydzień
Obniżona cena soundbara obowiązuje od środy, 21 października, do wtorku, 27 października 2026 roku.
Najważniejsze informacje o produkcie:
- Marka: Fresh 'n Rebel.
- Rodzaj: głośnik typu soundbar.
- Moc: 40 W.
- Łączność: Bluetooth i HDMI.
- Wyposażenie: pilot zdalnego sterowania.
- Cena promocyjna: 99,99 zł.
- Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,95 zł.
- Rabat: 23 procent.
Produkt znajduje się w ofercie promocyjnej Action, a jego dostępność może różnić się w zależności od sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.