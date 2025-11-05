Ogromny korek w stronę Warszawy. Kierowca zasłabł za kierownicą i uderzył w bariery

5 listopada 2025 17:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na trasie w kierunku Warszawy, w miejscowości Promna-Kolonia, doszło dziś do zdarzenia drogowego, które sparaliżowało ruch. Starszy mężczyzna prowadzący toyotę nagle zasłabł podczas jazdy. Auto zwolniło, po czym uderzyło w bariery energochłonne.

Fot. Michał / Warszawa w Pigułce

Na szczęście kierowcy nic poważnego się nie stało. Został jednak przetransportowany do szpitala na badania ze względu na nagłe pogorszenie samopoczucia.

Na miejscu pracują policjanci, strażacy i zespół ratownictwa medycznego. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się bardzo wolno – korek ma już około 2 kilometrów długości. Kierowcy powinni zachować ostrożność i liczyć się z utrudnieniami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl