Ogromny pająk pojawia się teraz w domach. Czy jest groźny i co robić, gdy go spotkamy?
Polacy wchodzą do piwnicy, łazienki albo garażu i nagle widzą ogromnego pająka siedzącego na ścianie. Ma długie nogi, szybko się porusza i wygląda groźnie. W rzeczywistości to najczęściej kątnik większy – jeden z największych pająków spotykanych w polskich domach. Właśnie teraz trwa okres jego wzmożonej aktywności.
Dlaczego teraz pojawia się w domach?
Kątniki przez większość czasu ukrywają się w piwnicach, szczelinach, garażach i ciemnych zakamarkach. Problem zaczyna się w lecie i jesienią. Samce wychodzą wtedy z kryjówek i zaczynają wędrówki w poszukiwaniu samic.
To właśnie dlatego nagle można zobaczyć ogromnego pająka biegnącego po podłodze albo siedzącego na ścianie. Nie oznacza to, że dom jest brudny czy zaniedbany. To naturalne zachowanie tego gatunku.
W domach, piwnicach i miejscach z wilgocią mają wręcz idealne warunki do życia. Lubią spokój, ciepło i dostęp do owadów.
Wygląda groźnie, ale człowieka unika
Kątnik większy potrafi osiągać rozmiary budzące respekt. Rozstaw jego nóg może mieć nawet kilkanaście centymetrów. Dla wielu osób wygląda jak egzotyczny pająk z filmu.
Mimo wyglądu jest jednak praktycznie niegroźny dla człowieka. To bardzo płochliwy gatunek. Zwykle ucieka, gdy wyczuje drgania lub ruch. Nie atakuje ludzi i nie interesuje się nimi.
Eksperci podkreślają, że kątniki pomagają pozbywać się z domu innych owadów. Polują między innymi na muchy, komary, rybiki czy mniejsze pająki.
Najczęściej spotkamy go właśnie w piwnicy
Piwnice to dla kątników idealne środowisko. Panuje tam wyższa wilgotność, jest mniej światła i więcej spokojnych miejsc do ukrycia. Dlatego właśnie tam najczęściej można spotkać największe egzemplarze. Często znakiem, że „coś mieszka” w miejscach w których rzadko jesteśmy
W wielu przypadkach siedzą nieruchomo w rogu ściany albo przy suficie. Czasem jednak zaczynają szybko biegać po podłodze. To zwykle oznacza, że samiec aktywnie szuka partnerki.
Co zrobić, gdy znajdziemy go w domu?
Najprościej przykryć pająka dużym pojemnikiem lub słoikiem, wsunąć pod spód kartkę i wynieść go na zewnątrz. Nie trzeba używać chemii ani go zabijać.
Choć widok ogromnego pająka może wywołać stres, warto pamiętać, że kątnik jest jednym z najbardziej pożytecznych mieszkańców domu. Dla człowieka stanowi dużo mniejsze zagrożenie niż komary czy muchy, które zjada.
Jeśli w najbliższych tygodniach zobaczysz dużego pająka w piwnicy, łazience albo garażu, nie musi to oznaczać plagi. Bardzo możliwe, że to samotny samiec szukający partnerki.
Jesienią i wiosną takie spotkania są po prostu znacznie częstsze. Zwłaszcza w starszych domach i miejscach, gdzie pająki mają dobre warunki do ukrycia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.