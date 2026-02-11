Ogromny pożar pod Warszawą – cały dom w ogniu. 10 zastępów straży w akcji
W Ludwinowie doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnego. Ogień pojawił się w jednym z domów jednorodzinnych. Na miejsce skierowano duże siły straży pożarnej oraz służby ratunkowe.
Akcja była szeroko zakrojona. W działaniach uczestniczyły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina. Wsparcia udzieliły także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Ludwinowa-Józefowa, Rządzy Ślężan, Kołakowa, Dąbrówki, Laskowa oraz Kuligowa. W sumie na miejscu pracowało 10 zastępów straży.
Strażacy skupili się na opanowaniu ognia i niedopuszczeniu do jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie zabudowania. Równolegle sprawdzali konstrukcję budynku oraz pomieszczenia pod kątem ukrytych zarzewi ognia i innych zagrożeń. Tego typu kontrola jest standardową procedurą po ugaszeniu płomieni. Ma zapobiec ponownemu zapłonowi.
Na miejscu obecny był Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy pozostawali w gotowości na wypadek konieczności udzielenia pomocy. Teren działań zabezpieczała Policja. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo i kierowali ruchem w rejonie zdarzenia.
Na tę chwilę nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych. To najważniejsza wiadomość w takich sytuacjach. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszych czynności.
Dla mieszkańców okolicy to przypomnienie, jak szybko ogień może zagrozić domowi i życiu. W sezonie grzewczym szczególnie ważne są regularne przeglądy instalacji i ostrożność przy korzystaniu z urządzeń grzewczych. Tu wystarczy chwila nieuwagi.
