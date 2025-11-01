Ogromny wypadek pod Warszawą. Dachowanie, utrudnienia, poszkodowanych 7 osób w tym dwoje dzieci
W sobotę wieczorem na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Kubusia Puchatka w Pruszkowie doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował i potrącił rowerzystę, który znajdował się przy przejściu dla pieszych.
Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby — policja, straż pożarna i kilka zespołów ratownictwa medycznego. Według stołecznego pogotowia rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci. Policja informuje o sześciu poszkodowanych, ale wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu trafiły do szpitala.
Ulica została całkowicie zamknięta, a kierowcy musieli korzystać z objazdów. Jedno z aut leży na dachu. Ratownicy przez dłuższy czas wydobywali osoby z pojazdów, a policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia i kierowali ruchem.
Skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku, jest jednym z głównych w Pruszkowie. To kolejny raz, kiedy dochodzi tam do poważnego zdarzenia. Policja apeluje o ostrożność, szczególnie po zmroku — światła i oznakowanie nie zawsze wystarczają, gdy ktoś jedzie za szybko. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
