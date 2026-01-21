Ogromny zwrot w sprawie ceł i Grenlandii. Donald Trump zmienia zdanie

21 stycznia 2026 22:18 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, 21 stycznia, o rezygnacji z nałożenia karnych ceł na 8 europejskich krajów. Taryfy, które miały wejść w życie 1 lutego, były bezpośrednio powiązane ze sporem o status Grenlandii. Podczas szczytu w Davos ogłoszono również wypracowanie ram przyszłego porozumienia dotyczącego tego regionu.

Fot. Shutterstock

Kulisy decyzji o wstrzymaniu taryf celnych

Zapowiedź nałożenia ceł padła w sobotę, 17 stycznia. Donald Trump planował wprowadzenie taryf w wysokości 10%, które w czerwcu miały wzrosnąć do 25%. Restrykcje miały obowiązywać do czasu zawarcia przez USA umowy w sprawie zakupu Grenlandii. Decyzja o ich wycofaniu zapadła po rozmowach z przedstawicielami europejskimi podczas Światowego Forum Ekonomicznego.

Kluczowe informacje o cłach Szczegóły ustaleń
Pierwotna stawka 10% od 1 lutego 2026 roku.
Planowany wzrost Do 25% w czerwcu 2026 roku.
Liczba objętych państw 8 krajów europejskich.
Status obecny Cła zostały wstrzymane po spotkaniu w Davos.

Spotkanie z Markiem Rutte i system „Złota Kopuła”

Donald Trump przekazał za pośrednictwem serwisu Truth Social, że odbył produktywne spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Rozmowy koncentrowały się na bezpieczeństwie regionu Arktyki oraz przyszłości Grenlandii.

Ważnym elementem negocjacji są rozmowy na temat tzw. Złotej Kopuły – amerykańskiego systemu obronnego, który miałby funkcjonować w kontekście Grenlandii. Trump podkreślił, że jego zainteresowanie wyspą wynika wyłącznie z kwestii bezpieczeństwa narodowego USA.

Deklaracje NATO i rola europejskich sojuszników

Podczas spotkania w Davos Mark Rutte zapewnił prezydenta USA o lojalności europejskich sojuszników. Sekretarz generalny NATO przypomniał o zaangażowaniu państw takich jak Dania i Holandia w Afganistanie, gdzie na każdych 2 poległych amerykańskich żołnierzy przypadał 1 żołnierz z pozostałych krajów sojuszu.

Donald Trump, komentując te zapewnienia, stwierdził:

  • Ma nadzieję, że deklaracje o pomocy ze strony Europy są prawdziwe.
  • Darzy Marka Rutte zaufaniem, podkreślając, że lider NATO „jeszcze nigdy go nie okłamał”.
  • Priorytetem USA pozostaje zabezpieczenie regionu Arktyki przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dalsze szczegóły dotyczące porozumienia w sprawie Grenlandii mają być publikowane wraz z postępem trwających dyplomatycznych rozmów.

 

