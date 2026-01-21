Ogromny zwrot w sprawie ceł i Grenlandii. Donald Trump zmienia zdanie
Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, 21 stycznia, o rezygnacji z nałożenia karnych ceł na 8 europejskich krajów. Taryfy, które miały wejść w życie 1 lutego, były bezpośrednio powiązane ze sporem o status Grenlandii. Podczas szczytu w Davos ogłoszono również wypracowanie ram przyszłego porozumienia dotyczącego tego regionu.
Kulisy decyzji o wstrzymaniu taryf celnych
Zapowiedź nałożenia ceł padła w sobotę, 17 stycznia. Donald Trump planował wprowadzenie taryf w wysokości 10%, które w czerwcu miały wzrosnąć do 25%. Restrykcje miały obowiązywać do czasu zawarcia przez USA umowy w sprawie zakupu Grenlandii. Decyzja o ich wycofaniu zapadła po rozmowach z przedstawicielami europejskimi podczas Światowego Forum Ekonomicznego.
|Kluczowe informacje o cłach
|Szczegóły ustaleń
|Pierwotna stawka
|10% od 1 lutego 2026 roku.
|Planowany wzrost
|Do 25% w czerwcu 2026 roku.
|Liczba objętych państw
|8 krajów europejskich.
|Status obecny
|Cła zostały wstrzymane po spotkaniu w Davos.
Spotkanie z Markiem Rutte i system „Złota Kopuła”
Donald Trump przekazał za pośrednictwem serwisu Truth Social, że odbył produktywne spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Rozmowy koncentrowały się na bezpieczeństwie regionu Arktyki oraz przyszłości Grenlandii.
Ważnym elementem negocjacji są rozmowy na temat tzw. Złotej Kopuły – amerykańskiego systemu obronnego, który miałby funkcjonować w kontekście Grenlandii. Trump podkreślił, że jego zainteresowanie wyspą wynika wyłącznie z kwestii bezpieczeństwa narodowego USA.
Deklaracje NATO i rola europejskich sojuszników
Podczas spotkania w Davos Mark Rutte zapewnił prezydenta USA o lojalności europejskich sojuszników. Sekretarz generalny NATO przypomniał o zaangażowaniu państw takich jak Dania i Holandia w Afganistanie, gdzie na każdych 2 poległych amerykańskich żołnierzy przypadał 1 żołnierz z pozostałych krajów sojuszu.
Donald Trump, komentując te zapewnienia, stwierdził:
- Ma nadzieję, że deklaracje o pomocy ze strony Europy są prawdziwe.
- Darzy Marka Rutte zaufaniem, podkreślając, że lider NATO „jeszcze nigdy go nie okłamał”.
- Priorytetem USA pozostaje zabezpieczenie regionu Arktyki przed potencjalnymi zagrożeniami.
Dalsze szczegóły dotyczące porozumienia w sprawie Grenlandii mają być publikowane wraz z postępem trwających dyplomatycznych rozmów.
