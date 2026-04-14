Opłaty grozy już w drodze do skrzynek Warszawiaków. Podwyżki dla mieszkańców bloków wyniosą nawet kilkanaście procent. Wiemy kto zapłaci więcej
Wojewodowie ogłosili nowe wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W Warszawie wzrosły o 11 procent – do 12 149 zł za m². To ma bezpośrednie przełożenie na limity czynszów. Kogo dotyczy, jak działa ten mechanizm i co go chroni? Wyjaśniamy.
Czym jest wskaźnik odtworzeniowy i dlaczego ogłaszają go wojewodowie?
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² to w uproszczeniu kwota, którą trzeba wydać na wybudowanie metra kwadratowego mieszkania w danym regionie. Obowiązek jego ogłaszania przez wojewodów wynika od lat z ustawy o ochronie praw lokatorów. Wskaźnik ustalany jest co 6 miesięcy na podstawie danych urzędu statystycznego opracowanych według powiatów, własnych analiz wojewody i wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przy wyliczeniu uwzględnia się m.in. wskaźnik inflacji oraz koszty wykończenia budynków mieszkalnych.
Choć w ostatnich latach wskaźnik kojarzył się głównie z limitami w programach dopłat kredytowych (Bezpieczny Kredyt 2%, MdM, RnS), jego pierwotną i wciąż kluczową funkcją jest ochrona lokatorów przed nadmiernymi podwyżkami. Wyznacza bowiem granicę „łatwych” podwyżek czynszu, które właściciel może wprowadzić bez obowiązku uzasadnienia.
Wzrost wskaźnika przekłada się na czynsze lokali komunalnych. Mechanizm z ustawy
Zasady podwyżek czynszów regulują art. 8a i 9 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mechanizm jest następujący: jeśli roczny czynsz nie przekracza 3 procent wartości odtworzeniowej lokalu (czyli iloczynu powierzchni użytkowej i wskaźnika ogłoszonego przez wojewodę), właściciel może podnieść czynsz bez uzasadnienia. Jeśli podwyżka miałaby sprawić, że czynsz przekroczy ten próg lub następuje już z wyższego poziomu – właściciel musi uzasadnić zmianę na piśmie. Na żądanie lokatora ma na to 14 dni, pod rygorem nieważności podwyżki.
Dodatkowe ograniczenia: wypowiedzenie aktualnej wysokości czynszu musi być złożone co najmniej 3 miesiące wcześniej, a podwyżki nie można wprowadzać częściej niż co 6 miesięcy. Podwyżka jest automatycznie uznawana za uzasadnioną, jeśli nie przekracza ubiegłorocznego wskaźnika inflacji – pod warunkiem, że nie przebija progu 3 procent wartości odtworzeniowej.
Dla Warszawy, przy wskaźniku 12 149 zł za m², próg 3 procent wartości odtworzeniowej w przeliczeniu na 1 m² miesięcznie wynosi: (12 149 zł × 3%) ÷ 12 = ok. 30 zł za m² miesięcznie. Tymczasem bazowa stawka czynszu w warszawskich lokalach komunalnych to aktualnie 13,55 zł za m², a w najmie socjalnym zaledwie 2 zł za m². Gminy mają więc dużo miejsca do podwyżek zanim przekroczą ustawowy próg.
Podwyżki w Warszawie i Poznaniu – co mówią eksperci
Andrzej Prajsnar, ekspert portalu GetHome.pl, wskazuje w komentarzu dla Fakt.pl, że wzrost wskaźnika odtworzeniowego dla Warszawy o 11 procent i dla Poznania o 10 procent (dane z początku kwietnia 2026 roku) otworzy gminom furtkę do podnoszenia czynszów. W dużych miastach podwyżki czynszu komunalnego mogą sięgnąć ok. 10-11 procent.
Mechanizm jest prosty: gminy często utrzymują czynsze na stałym poziomie procentowym względem wartości odtworzeniowej – np. 1,2-1,5 procent tej wartości. Jeśli sama wartość odtworzeniowa wzrośnie o 10-11 procent, a gmina chce zachować ten sam odsetek, czynsz musi wzrosnąć proporcjonalnie.
Prajsnar zwraca uwagę na paradoks: gminy i tak ustalają czynsze znacznie poniżej ustawowego maksimum. Przy warszawskim progu 30 zł za m² miesięcznie, faktyczna stawka komunalna wynosi niecałe 14 zł – czyli ok. 45 procent dopuszczalnego limitu. Powód? Pod koniec 2024 roku, po odliczeniu pustostanów, zadłużone było co drugie mieszkanie gminne. Drastyczna podwyżka tylko pogorszyłaby ściągalność czynszów.
Najem prywatny – inne zasady, inne ryzyko
Ważna różnica: przepisy o limitach podwyżek wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów nie obowiązują przy najmie okazjonalnym i instytucjonalnym – potwierdzają to wprost art. 19e oraz art. 19j i 19s tej ustawy. Przy tych formach najmu właściciel ma pełną swobodę w kształtowaniu czynszu.
Przy „zwykłej” umowie najmu przepisy formalnie stosują limity, ale – jak podkreśla Prajsnar – ich praktyczna skuteczność jest ograniczona. Popularność rocznych umów sprawia, że po ich wygaśnięciu właściciel może zaoferować nową umowę z dowolnie ustaloną stawką. Dodatkowym czynnikiem jest niska świadomość najemców co do przysługujących im praw.
Na rynku prywatnym czynsze kształtuje przede wszystkim popyt i podaż. W Warszawie mediana czynszu za wynajmowane mieszkanie to ok. 4 000 zł miesięcznie, w Wrocławiu – ok. 2 900 zł (po spadku o 3 proc. w enero 2026 roku), w Katowicach ok. 2 200 zł i w Łodzi ok. 2 100 zł. W tych dwóch ostatnich miastach wzrosty rok do roku wynosiły ok. 100 zł. Nie każdy region uzasadnia podwyżki – dużo zależy od lokalnych uwarunkowań podażowo-popytowych.
Nadchodzą też zmiany w samych zasadach najmu komunalnego
Równolegle do wzrostu wskaźników odtworzeniowych trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów. Wiceminister odpowiedzialny za mieszkalnictwo Tomasz Lewandowski zapowiedział w rozmowie z Interią reformę systemu czynszów komunalnych. Kluczowe zmiany: obowiązkowa weryfikacja dochodów wszystkich najemców (z wyjątkiem emerytów i rencistów), nie rzadziej niż co 3 lata; wprowadzenie jednolitego krajowego progu dochodowego określonego procentowo względem średniego wynagrodzenia (osobno dla gospodarstw jedno- i wieloosobowych); likwidacja skokowego wzrostu czynszu do 8 procent wartości odtworzeniowej przy przekroczeniu progu dochodowego i zastąpienie go proporcjonalnym wzrostem; możliwość wynajmu 20 procent lokali w nowych lub zmodernizowanych budynkach komunalnych na warunkach rynkowych.
Reforma ma uszczelnić system i zapewnić gminom wyższe wpływy na remonty zasobu, jednocześnie unikając „wypychania” lokatorów z zasobu komunalnego przez sankcyjne stawki.
Sprawdź, czy i o ile może wzrosnąć Twój czynsz
- Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, podwyżka jest możliwa, ale nie musi nastąpić od razu. Gmina musi Cię o niej poinformować na piśmie co najmniej 3 miesiące wcześniej. Masz prawo zażądać od właściciela (czyli gminy) pisemnego uzasadnienia i kalkulacji podwyżki – musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni, inaczej podwyżka jest nieważna. Sprawdź aktualny wskaźnik odtworzeniowy dla Twojego województwa na stronie BIP właściwego urzędu wojewódzkiego – stamtąd możesz sam wyliczyć, czy proponowana podwyżka mieści się w ustawowym limicie 3 procent wartości odtworzeniowej.
- Jeśli wynajmujesz od prywatnego właściciela, sprawdź, jaką masz umowę. Najem okazjonalny lub instytucjonalny – limity cię nie chronią. Przy zwykłej umowie najmu obowiązują ustawowe zasady, choć ich egzekwowanie wymaga Twojej aktywności. Warto wiedzieć, że podwyżka czynszu może być wprowadzona nie częściej niż co 6 miesięcy, a właściciel musi Cię uprzedzić co najmniej 3 miesiące wcześniej w formie pisemnej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.