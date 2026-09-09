Opóźnienia w kursowaniu metra. Problemy na stacjach Służew i Wilanowska

9 września 2026 16:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z opóźnieniami. Problemy występują na pierwszej linii metra w rejonie stacji Służew i Wilanowska. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, na stacji Służew doszło do awarii żarówki w semaforze. Usterka jest usuwana, a ruch ma wkrótce wrócić do normy.

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Ogromne utrudnienia w metrze. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Problemy pojawiły się w środę po południu. Pasażerowie korzystający z linii M1 mogą odczuć opóźnienia w kursowaniu pociągów, szczególnie na odcinku obejmującym stacje Służew i Wilanowska.

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Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, przyczyną problemów na stacji Służew jest awaria żarówki w semaforze. Trwają działania mające na celu usunięcie usterki.

Według informacji uzyskanych przez naszą redakcję sytuacja powinna zostać szybko opanowana i metro ma za chwilę ruszyć.

Pasażerowie znajdujący się obecnie na linii M1 powinni jednak liczyć się z tym, że nawet po usunięciu awarii przez pewien czas mogą występować wtórne opóźnienia związane z przywracaniem regularnego kursowania pociągów.

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