Opóźnienia w kursowaniu metra. Problemy na stacjach Służew i Wilanowska
Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z opóźnieniami. Problemy występują na pierwszej linii metra w rejonie stacji Służew i Wilanowska. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, na stacji Służew doszło do awarii żarówki w semaforze. Usterka jest usuwana, a ruch ma wkrótce wrócić do normy.
Problemy pojawiły się w środę po południu. Pasażerowie korzystający z linii M1 mogą odczuć opóźnienia w kursowaniu pociągów, szczególnie na odcinku obejmującym stacje Służew i Wilanowska.
Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, przyczyną problemów na stacji Służew jest awaria żarówki w semaforze. Trwają działania mające na celu usunięcie usterki.
Według informacji uzyskanych przez naszą redakcję sytuacja powinna zostać szybko opanowana i metro ma za chwilę ruszyć.
Pasażerowie znajdujący się obecnie na linii M1 powinni jednak liczyć się z tym, że nawet po usunięciu awarii przez pewien czas mogą występować wtórne opóźnienia związane z przywracaniem regularnego kursowania pociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.