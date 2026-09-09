Masz takie rzeczy w piwnicy? Lepiej je usuń. W razie ewakuacji mogą stać się poważnym zagrożeniem
Piwnica w bloku często pełni funkcję dodatkowego magazynu. Trafiają tam stare meble, farby, rozpuszczalniki, kanistry, butle gazowe czy pozostałości po remoncie. Nie wszystko jednak wolno tam przechowywać. Państwowa Straż Pożarna przypomina, że część takich przedmiotów i substancji stwarza poważne zagrożenie pożarowe, a zastawione korytarze mogą dodatkowo utrudnić ewakuację mieszkańców.
Temat bezpieczeństwa i ewakuacji nabiera szczególnego znaczenia, gdy zaczynamy przyglądać się własnemu budynkowi. W sytuacji zagrożenia liczą się minuty, a niepozorne przedmioty przechowywane latami w piwnicy lub pozostawione na klatce schodowej mogą utrudnić mieszkańcom wydostanie się na zewnątrz albo prowadzenie akcji przez strażaków.
Przepisy przeciwpożarowe określają, czego nie wolno przechowywać w pomieszczeniach piwnicznych. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wskazuje wprost, że zakaz dotyczy materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Tych rzeczy nie trzymaj w piwnicy
Na liście znajdują się przede wszystkim gazy palne. Oznacza to m.in. butle z propan-butanem czy acetylenem. Co istotne, przepisy zabraniają przechowywania w piwnicach butli przeznaczonych do gazów palnych niezależnie od tego, czy są pełne, częściowo opróżnione czy puste.
Problemem są również łatwopalne ciecze. PSP wymienia w tym kontekście m.in. benzynę, aceton, alkohol, naftę i rozpuszczalniki. Ich opary w określonych warunkach mogą stworzyć mieszaninę grożącą zapłonem lub wybuchem.
Do piwnicy nie powinny trafiać również fajerwerki, petardy, race, flary i inne wyroby pirotechniczne. Kategoria materiałów niebezpiecznych pożarowo jest przy tym szersza – przepisy obejmują także inne materiały, jeżeli sposób ich składowania lub wykorzystania może doprowadzić do powstania pożaru.
Klatka schodowa to droga ucieczki
Inny problem stanowią przedmioty wystawiane przed mieszkaniami. Szafka na buty, stary regał, kartony, wózek dziecięcy, rower czy hulajnoga mogą wydawać się nieszkodliwe, dopóki nie trzeba szybko opuścić budynku.
Przepisy zabraniają składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji. Nie wolno również ustawiać przedmiotów w taki sposób, aby zmniejszały wymaganą szerokość lub wysokość takiej drogi. PSP zwraca uwagę, że pozostawiony na klatce rower może zarówno stanowić dodatkowe zagrożenie pożarowe ze względu na palne elementy, jak i utrudniać ewakuację oraz działania ratownicze.
To szczególnie istotne podczas silnego zadymienia. W normalnych warunkach człowiek bez problemu ominie stojący na korytarzu przedmiot. W ciemności, dymie i podczas jednoczesnej ewakuacji wielu mieszkańców ta sama przeszkoda może stać się realnym zagrożeniem.
Piwnica może przyspieszyć rozwój pożaru
Państwowa Straż Pożarna wskazuje jeszcze jeden problem. W piwnicach znajdują się często instalacje techniczne i wentylacyjne, a zgromadzenie materiałów niebezpiecznych pożarowo może sprzyjać szybkiemu rozwojowi ognia. Niebezpieczne substancje mogą także zwiększać intensywność pożaru, wydzielać toksyczne produkty spalania lub prowadzić do wybuchów, utrudniając strażakom akcję.
Dlatego znaczenie ma nie tylko możliwość wydostania się mieszkańców z budynku. Drożna przestrzeń jest potrzebna również ratownikom, którzy muszą dostać się do źródła zagrożenia.
Warto zajrzeć do własnej piwnicy
Najprostszy test można zrobić bez żadnej kontroli czy wezwania służb. Wystarczy sprawdzić, co przez lata trafiło do piwnicy oraz czy korytarz prowadzący do wyjścia nie został zastawiony.
Szczególną uwagę warto zwrócić na butle gazowe, kanistry z benzyną, rozpuszczalniki, łatwopalną chemię i materiały pirotechniczne. Jeśli takie rzeczy znajdują się w piwnicy, nie powinny być tam przechowywane.
Warto również spojrzeć na klatkę schodową oczami osoby, która musiałaby przejść nią podczas pożaru. Kartony, meble czy inne palne przedmioty na drodze ewakuacyjnej nie są jedynie kwestią estetyki lub porządku.
W sytuacji prawdziwego zagrożenia liczy się możliwość szybkiego opuszczenia budynku. Dlatego przepisy dotyczące piwnic, korytarzy i klatek schodowych mają bardzo konkretny cel: nie dopuścić, aby rzeczy gromadzone przez mieszkańców zwiększyły skalę pożaru albo znalazły się na drodze ludzi uciekających z budynku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.