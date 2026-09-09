Premier podjął decyzję. Podwyższony stan gotowości w całej Polsce. Służby z bronią, kontrole i zakaz wstępu do szkół
W całej Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO. Oznacza to zwiększoną gotowość służb, możliwość dodatkowych kontroli osób, samochodów i budynków publicznych, wzmocnioną ochronę komunikacji oraz ważnych obiektów. Umundurowani funkcjonariusze realizujący określone zadania ochronne mogą mieć broń długą i kamizelki kuloodporne. Jedną z procedur jest również zakaz wstępu osób postronnych do przedszkoli, szkół i uczelni. Decyzja premiera obowiązuje do 30 listopada 2026 roku.
To nie jest jednak stan wyjątkowy ani informacja, że doszło do zamachu lub że władze znają konkretny cel potencjalnego ataku. BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych i ma obecnie charakter prewencyjny. Wprowadza się go w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel nie został zidentyfikowany.
Dla mieszkańców skutki decyzji mogą być jednak widoczne w codziennym życiu.
Funkcjonariusze z bronią długą i dodatkowe kontrole
MSWiA wymienia konkretne zadania realizowane po wprowadzeniu stopnia BRAVO. Wśród nich znajduje się ostrzeganie personelu instytucji o możliwych zagrożeniach oraz wzmocnienie ochrony ważnych obiektów i transportu publicznego.
Przewidziano także dodatkowe kontrole pojazdów, osób i budynków publicznych w rejonach uznanych za zagrożone. W określonych miejscach można więc zauważyć większą liczbę policjantów, żołnierzy lub innych funkcjonariuszy.
Szczególnie widocznym elementem procedur może być ich wyposażenie. MSWiA wskazuje, że umundurowani funkcjonariusze lub żołnierze bezpośrednio wykonujący zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów mogących potencjalnie stać się celem zdarzenia terrorystycznego mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych.
Nie oznacza to zatem, że każdy policjant spotkany na ulicy będzie chodził z bronią długą. Procedura dotyczy funkcjonariuszy i żołnierzy wykonujących konkretne zadania ochronne.
Osoby postronne nie powinny wchodzić do szkół
Jedna z procedur BRAVO szczególnie dotyczy rodziców i osób odwiedzających placówki oświatowe. MSWiA wśród działań realizowanych w ramach drugiego stopnia wymienia wprowadzenie zakazu wstępu osobom postronnym do przedszkoli, szkół i uczelni.
Nie oznacza to oczywiście zamknięcia placówek. Nauka odbywa się normalnie. Chodzi o ograniczenie swobodnego dostępu osób niezwiązanych z funkcjonowaniem danej placówki.
W praktyce szkoły mogą więc znacznie uważniej kontrolować osoby chcące dostać się do budynku. Jedna z państwowych szkół już opublikowała w związku z obowiązującymi stopniami alarmowymi osobny komunikat zatytułowany właśnie „Zakaz wstępu osobom postronnym na teren szkoły”.
W cyberprzestrzeni również obowiązuje BRAVO
Równolegle na terytorium całej Polski obowiązuje BRAVO-CRP, czyli drugi stopień alarmowy odnoszący się do zagrożeń dotyczących systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
W jego ramach instytucje mają m.in. intensywniej monitorować bezpieczeństwo systemów, sprawdzać, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz kontrolować dostępność usług cyfrowych.
BRAVO-CRP, podobnie jak zwykły stopień BRAVO, pozostaje w mocy do 30 listopada 2026 roku do godz. 23.59.
Na kolei sytuacja jest jeszcze poważniejsza. Obowiązuje CHARLIE
Jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana, której nie było w przesłanym starszym materiale.
Premier wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. On również obowiązuje od 1 września do 30 listopada 2026 roku.
CHARLIE znajduje się już o jeden poziom wyżej niż obowiązujący w całym kraju BRAVO. W czterostopniowej skali wyżej pozostaje tylko DELTA.
To szczególnie istotne dla pasażerów kolei. Zwiększona obecność służb lub dodatkowe działania ochronne w rejonie infrastruktury kolejowej nie muszą oznaczać, że właśnie doszło do konkretnego incydentu – mogą wynikać z obowiązującego stopnia alarmowego.
Dlaczego premier podjął taką decyzję?
Oficjalne komunikaty wskazują na sytuację geopolityczną, działania hybrydowe prowadzone przez Rosję i Białoruś wobec Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, a także konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Właśnie dlatego trzeba bardzo uważać na interpretację słowa „alarm”. Wprowadzenie BRAVO nie oznacza, że służby informują o konkretnym planowanym zamachu. Jest to mechanizm prewencyjny podnoszący poziom gotowości państwa.
Dla zwykłego mieszkańca oznacza przede wszystkim większą czujność służb, możliwość dodatkowych kontroli i ograniczenia dostępu do niektórych obiektów.
RCB mówi, na co zwracać uwagę
Służby proszą mieszkańców o zwracanie uwagi na nietypowe sytuacje. Chodzi między innymi o pozostawione bez opieki torby i pakunki, podejrzane zachowanie osób czy samochody zaparkowane w nietypowych lub niedozwolonych miejscach.
Podejrzanych przedmiotów nie należy samodzielnie otwierać, przenosić ani sprawdzać. W sytuacji mogącej stanowić rzeczywiste zagrożenie należy powiadomić służby pod numerem 112.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest więc konkretna: do 30 listopada cała Polska pozostaje objęta drugim stopniem BRAVO oraz BRAVO-CRP, natomiast na obszarach linii kolejowych obowiązuje jeszcze wyższy stopień CHARLIE. Większa liczba funkcjonariuszy, dodatkowe kontrole, broń długa przy zabezpieczanych obiektach czy ograniczenia wejścia do szkół są elementami procedur bezpieczeństwa, a nie same w sobie sygnałem, że właśnie doszło do ataku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.