2 podwyższone stopnie alarmowe na Mazowszu. Służby czuwają. Jest pilny apel do mieszkańców
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza mogą zauważyć zwiększoną obecność służb, dodatkowe kontrole oraz wzmożoną ochronę ważnych obiektów. W całym województwie obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. Na obszarach linii kolejowych sytuacja jest jeszcze poważniejsza – tam utrzymywany jest trzeci stopień CHARLIE. Decyzje obowiązują do 30 listopada 2026 roku. Służby przypominają mieszkańcom o konieczności zachowania czujności.
Premier Donald Tusk podpisał cztery zarządzenia dotyczące stopni alarmowych. Od 1 września do 30 listopada na całym terytorium Polski obowiązuje BRAVO, a równolegle BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni. BRAVO obejmuje również polską infrastrukturę energetyczną znajdującą się poza granicami kraju.
Szczególne środki bezpieczeństwa dotyczą kolei. Na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. W praktyce oznacza to, że również na Mazowszu jednocześnie funkcjonują dwa poziomy alarmowe – BRAVO na całym obszarze oraz CHARLIE tam, gdzie obejmuje on wskazaną infrastrukturę kolejową.
BRAVO obowiązuje na całym Mazowszu
BRAVO jest drugim stopniem w czterostopniowej skali: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Wprowadza się go w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel potencjalnego ataku nie został zidentyfikowany.
Nie oznacza to zatem, że służby posiadają informacje o planowanym zamachu w Warszawie czy innym mieście województwa mazowieckiego.
MSWiA wyjaśnia, że obecny stopień BRAVO ma charakter prewencyjny. Decyzja wiąże się z sytuacją geopolityczną, działaniami hybrydowymi prowadzonymi przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce i innym państwom Unii Europejskiej oraz konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Na kolei obowiązuje wyższy stopień CHARLIE
Znacznie wyższy poziom zabezpieczeń dotyczy infrastruktury kolejowej. CHARLIE jest już trzecim z czterech stopni alarmowych.
Nie jest to zupełnie nowa decyzja podjęta we wrześniu. Z zestawienia MSWiA wynika, że CHARLIE na wskazanych obszarach kolejowych obowiązuje nieprzerwanie od 19 listopada 2025 roku, a obecne zarządzenie utrzymuje ten poziom do końca listopada 2026 roku.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza ma to szczególne znaczenie ze względu na rozbudowaną sieć kolejową regionu. Trzeba jednak zachować precyzję: trzeci stopień nie został wprowadzony na całym terytorium województwa mazowieckiego. Dotyczy obszarów linii kolejowych zarządzanych przez wskazane spółki PKP.
Dlatego zwiększona obecność funkcjonariuszy czy dodatkowe działania ochronne w pobliżu infrastruktury kolejowej nie muszą oznaczać, że właśnie wydarzyło się coś niebezpiecznego. Mogą być elementem obowiązujących procedur.
Mieszkańcy mogą zauważyć więcej służb i kontroli
Podwyższone stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla administracji, służb oraz operatorów infrastruktury krytycznej do zwiększenia gotowości.
W przypadku BRAVO procedury mogą obejmować wzmocnienie ochrony ważnych obiektów i transportu publicznego oraz dodatkowe kontrole osób, samochodów i budynków publicznych w miejscach uznanych za zagrożone. Nie oznacza to jednak powszechnych kontroli wszystkich mieszkańców.
W określonych sytuacjach bardziej widoczne może być również wyposażenie funkcjonariuszy. Procedury BRAVO przewidują zwiększone zabezpieczenie obiektów mogących potencjalnie stać się celem ataku.
Specjalne zasady dotyczą także szkół
BRAVO ma również konsekwencje dla placówek oświatowych. Jednym z przewidzianych środków jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Placówki mogą więc znacznie dokładniej kontrolować, kto wchodzi na ich teren. Oficjalne komunikaty szkół publikowane po przedłużeniu BRAVO przypominają właśnie o tym obowiązku.
Nie oznacza to zamknięcia szkół ani ograniczenia zajęć. Chodzi o zabezpieczenie placówek przed swobodnym dostępem osób niezwiązanych z ich funkcjonowaniem.
BRAVO-CRP. Drugi alarm dotyczy cyberprzestrzeni
Jednocześnie w Warszawie, na Mazowszu i w całej Polsce obowiązuje drugi stopień BRAVO-CRP. Dotyczy on bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Administracja i podmioty odpowiedzialne za ważne systemy muszą zachowywać zwiększoną gotowość, prowadzić wzmożony monitoring oraz reagować na możliwe próby naruszenia bezpieczeństwa. BRAVO-CRP obowiązuje w Polsce nieprzerwanie od 1 marca 2024 roku, a obecnie został utrzymany do 30 listopada 2026 roku.
Jest apel do mieszkańców. Tego nie należy ignorować
Obowiązujące stopnie alarmowe nie oznaczają, że mieszkańcy powinni zmieniać swoje codzienne plany. Państwowe instytucje podkreślają jednak potrzebę zwiększonej czujności.
Szczególną uwagę warto zwracać na nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki oraz pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach, szczególnie w pobliżu dużych skupisk ludzi i ważnych obiektów. Podobne zalecenia publikują obecnie instytucje państwowe w związku z obowiązywaniem stopni alarmowych.
Podejrzanego przedmiotu nie należy dotykać, przenosić ani samodzielnie sprawdzać. W przypadku rzeczywistego podejrzenia zagrożenia należy zawiadomić służby, korzystając z numeru alarmowego 112.
Podwyższone stopnie alarmowe pozostaną w mocy co najmniej do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59. Dla mieszkańców Mazowsza najważniejsze rozróżnienie jest proste: BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują w całym regionie, natomiast trzeci stopień CHARLIE dotyczy wskazanych obszarów infrastruktury kolejowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.